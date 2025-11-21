Test de Absolum : entre rogue lite et beat them all

Pépite française

Méfiance et magie

De la difficulté d’avancer

Ca tabasse, chef !

Du côté du gameplay pur, on va taper avec X et Y, orienter nos attaques avec le joystick, actionner la grosse attaque qui demandera un petit peu de mana avec les gâchettes et essayer de s’en sortir. Clairement intuitif, Absolum s’inscrit dans la droite lignée des jeux comme Street of Rage 4 ou même Hadès pour le côté rogue lite. Vous devrez éliminer tous les ennemis pour passer à l’écran d’après. Et ceux-ci vous réservent parfois quelques surprises, en lâchant des objets, en vous offrant la possibilité de monter sur des sangliers ou en s’attaquant entre eux parfois.

A l’heure où le rogue lite a le vent en poupe, il existe de très nombreux jeux qui se targuent de mélanger les mécaniques de rogue lite avec d'autres types de jeux. C’est le cas d’Absolum, un jeu bien français à la patte graphique excellente qui nous plonge dans un univers de fantasy aux côtés de personnages particulièrement attachants.Au programme donc, défilement horizontal, zone à cleaner avant de pouvoir passer à la suivante, boss particulièrement efficaces et une progression qui s'avère peut-être un peu plus lente que ce que l'on espère dans le cas d'un rogue lite. Car s'il faut trouver un défaut à Absolum, c'est une mise en place un poil longue et surtout une progression qui va demander pas mal de dextérité. Mais aussi de faire un grand nombre de runs, parfois “dans le vide” pour pouvoir appréhender les mécaniques et débloquer les autres personnages.Dans un monde où les mages ont créé des cataclysmes, on se méfie particulièrement de la magie. Au point de relayer ceux qui la pratique au rang d’ennemis d’état. Alors que l’expansion des forces d’Azra menace le monde, une prêtresse et un petit groupe de dissidents sortent de l’ombre, maniant une magie interdite. Grâce à elle, ils vont pouvoir tenter encore et encore de vaincre les ennemis et de sauver leur monde.Une fois cette mise en place terminée, vous allez donc vous plonger dans les premiers niveaux et faire la connaissance des deux premiers personnages. D'autres se joindront à la fête selon certains critères de progression, mais plus tard. Au début, vous avez seulement un nain qui peut tirer des projectiles et un autre mage, avec une très grosse épée. Pour caricaturer et vous donner un exemple des archétypes que vous pouvez utiliser. Leur maniement demande plus de subtilités que cela, mais ça, vous le découvrirez en commençant à jouer.Comme déjà évoqué, les premières run sont là pour vous apprendre les mécaniques, pour vous apprendre les combos, les différentes attaques puissantes, ainsi que les cheminements possibles dans un environnement qui cache quelques secrets. Une fois mort, vous allez revenir à la base. Là se trouvent d'autres petites choses à débloquer. Vous pouvez ainsi améliorer vos points de vie et autres points d’attaques et de magie. Mais vous avez aussi accès à une sorte de musée des améliorations. Cet endroit regroupe tous les pouvoirs et objets que vous allez débloquer pendant vos runs. Car il s’agit aussi d’un rogue lite, avec ses améliorations aléatoires en fin de zones. C'est aussi dans le hub central que vous allez pouvoir changer de personnage, bien entendu une fois que vous les aurez débloqués.Absolu n'est pas un jeu facile. De par les ennemis que vous allez rencontrer, mais aussi par la profondeur de champ des différents environnements. En effet, il ne sera pas rare de vous faire avoir par la pseudo 3D du jeu (ou plutôt de la 2,5D avec une légère profondeur de champ). Des coups qui ne frappent personne, car votre ennemi est quelques pixels plus haut ou plus bas deviennent rapidement votre lot quotidien. Les effets de perspectives sont beaux, mais parfois ils vous induisent en erreur. Tel est le principal souci du jeu, surtout face à des combats de boss qui ne vous laissent aucune marge de manœuvre, ou à des écrans de jeu avec de nombreux ennemis à vaincre pour avancer.Côté graphisme le jeu est très beau. Il est même magnifique au point de cacher dans ses environnements quelques petits détails, des portes secrètes et autres passages qu'il faudra emprunter pour dévoiler d'autres quêtes et quelques secrets. C'est d'ailleurs dans cette réalisation graphique autant que dans le gameplay que l'on retrouve tout le talent de l'équipe de développement.