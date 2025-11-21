Rechercher sur Puissance Nintendo
Absolum Disponible sur Switch depuis le 09/10/2025
Test de Absolum (Switch)

Test de Absolum : entre rogue lite et beat them all

Sauvez le monde et la magie ! Pour cela, vous allez incarner l’un des héros de Absolum et vous lancer dans cet univers foisonnant !

Test
Sorti le 9 octobre sur Nintendo Switch, Absolum a été développé par les studios français de Dotemu et Gamera Games. A la croisée des chemins entre rogue lite et beat’em all, le jeu aux graphismes particulièrement beaux est une pépite comme on les aime. Alors que vaut-il ? On vous raconte tout.

Pépite française

A l’heure où le rogue lite a le vent en poupe, il existe de très nombreux jeux qui se targuent de mélanger les mécaniques de rogue lite avec d'autres types de jeux. C’est le cas d’Absolum, un jeu bien français à la patte graphique excellente qui nous plonge dans un univers de fantasy aux côtés de personnages particulièrement attachants.
Au programme donc, défilement horizontal, zone à cleaner avant de pouvoir passer à la suivante, boss particulièrement efficaces et une progression qui s'avère peut-être un peu plus lente que ce que l'on espère dans le cas d'un rogue lite. Car s'il faut trouver un défaut à Absolum, c'est une mise en place un poil longue et surtout une progression qui va demander pas mal de dextérité. Mais aussi de faire un grand nombre de runs, parfois “dans le vide” pour pouvoir appréhender les mécaniques et débloquer les autres personnages.

Méfiance et magie

Dans un monde où les mages ont créé des cataclysmes, on se méfie particulièrement de la magie. Au point de relayer ceux qui la pratique au rang d’ennemis d’état. Alors que l’expansion des forces d’Azra menace le monde, une prêtresse et un petit groupe de dissidents sortent de l’ombre, maniant une magie interdite. Grâce à elle, ils vont pouvoir tenter encore et encore de vaincre les ennemis et de sauver leur monde.
Une fois cette mise en place terminée, vous allez donc vous plonger dans les premiers niveaux et faire la connaissance des deux premiers personnages. D'autres se joindront à la fête selon certains critères de progression, mais plus tard. Au début, vous avez seulement un nain qui peut tirer des projectiles et un autre mage, avec une très grosse épée. Pour caricaturer et vous donner un exemple des archétypes que vous pouvez utiliser. Leur maniement demande plus de subtilités que cela, mais ça, vous le découvrirez en commençant à jouer.
Comme déjà évoqué, les premières run sont là pour vous apprendre les mécaniques, pour vous apprendre les combos, les différentes attaques puissantes, ainsi que les cheminements possibles dans un environnement qui cache quelques secrets. Une fois mort, vous allez revenir à la base. Là se trouvent d'autres petites choses à débloquer. Vous pouvez ainsi améliorer vos points de vie et autres points d’attaques et de magie. Mais vous avez aussi accès à une sorte de musée des améliorations. Cet endroit regroupe tous les pouvoirs et objets que vous allez débloquer pendant vos runs. Car il s’agit aussi d’un rogue lite, avec ses améliorations aléatoires en fin de zones. C'est aussi dans le hub central que vous allez pouvoir changer de personnage, bien entendu une fois que vous les aurez débloqués.

De la difficulté d’avancer

Absolu n'est pas un jeu facile. De par les ennemis que vous allez rencontrer, mais aussi par la profondeur de champ des différents environnements. En effet, il ne sera pas rare de vous faire avoir par la pseudo 3D du jeu (ou plutôt de la 2,5D avec une légère profondeur de champ). Des coups qui ne frappent personne, car votre ennemi est quelques pixels plus haut ou plus bas deviennent rapidement votre lot quotidien. Les effets de perspectives sont beaux, mais parfois ils vous induisent en erreur. Tel est le principal souci du jeu, surtout face à des combats de boss qui ne vous laissent aucune marge de manœuvre, ou à des écrans de jeu avec de nombreux ennemis à vaincre pour avancer.
Côté graphisme le jeu est très beau. Il est même magnifique au point de cacher dans ses environnements quelques petits détails, des portes secrètes et autres passages qu'il faudra emprunter pour dévoiler d'autres quêtes et quelques secrets. C'est d'ailleurs dans cette réalisation graphique autant que dans le gameplay que l'on retrouve tout le talent de l'équipe de développement.

Ca tabasse, chef !

Du côté du gameplay pur, on va taper avec X et Y, orienter nos attaques avec le joystick, actionner la grosse attaque qui demandera un petit peu de mana avec les gâchettes et essayer de s’en sortir. Clairement intuitif, Absolum s’inscrit dans la droite lignée des jeux comme Street of Rage 4 ou même Hadès pour le côté rogue lite. Vous devrez éliminer tous les ennemis pour passer à l’écran d’après. Et ceux-ci vous réservent parfois quelques surprises, en lâchant des objets, en vous offrant la possibilité de monter sur des sangliers ou en s’attaquant entre eux parfois.
18/20
Par bien des aspects, Absolum est un rogue lite beat’em all magnifique, intense et addictif. Malgré une progression qui peut s’avérer lente notamment pour les non habitués à ce genre de jeu. Avantage ou inconvénient, ce sera à vous de juger, selon vos goûts et vos compétences. Car Absolum n’est pas nécessairement un jeu pour les néophytes découvrant soit le beat’em all soit le rogue lite. La progression lente ou encore les quelques soucis de précision, la difficulté du titre aussi, en fait un jeu qui s’adresse avant tout à un public de connaisseurs. Outre cela, le jeu vaut le coup que ce soit par son ambiance graphique ou sonore, l'étendue de son bestiaire, les personnages hauts en couleur ou l'histoire qui se dévoile petit à petit au fur et à mesure de votre progression.
18 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Absolum est une pépite comme on les adore ! Foncez !

Jouabilité
Absolu est intuitif et c'est là la force de ce jeu. Rapidement, vous attaquez sans vraiment penser aux touches sur lesquelles vous appuyez tant le tout est bien pensé et fluide.
Durée de vie
Il s'agit d'un rogue lite et d'un beat’em all, le jeu est dense, long et il faudra parfois des dizaines de runs pour pouvoir réussir à vaincre un boss. A ce niveau-là, le jeu est long. Il a une durée de vie particulièrement conséquente d'autant que comme évoqué la progression est relativement lente ce qui vous pousse à y jouer encore et encore ne serait-ce que pour tenter de débloquer l'un des nouveaux personnages.
Graphismes
Il n'y a pas à dire, la direction artistique d’Absolum est vraiment magnifique. On a l'impression de jouer avec un film d'animation 2D entièrement dessiné à la main avec des personnages haut en couleurs et des environnements d'une grande richesse. C'est magnifique, puissant et particulièrement bien animé. On adore et c'est français.
Son
L’atmosphère sonore d’Absolum est une pépite. Alors bien entendu certains moments pourront paraître un peu redondant au niveau de la musique, d'autant plus si vous en êtes à votre 98e run. Mais pour le reste, c'est agréable, c'est apaisant (enfin pas tout le temps) et bien c'est très très bien fait.
Intérêt
Absolum n'est pas cher il est à seulement 24,99 € sur l’eShop. Il est beau, il est français et il s'adresse avant tout aux amateurs de rogue lite et de beat’em all. Et si vous êtes dans l'une ou l'autre de ces catégories, foncez le jeu vaut carrément le coup.

