LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir Disponible sur Switch 2
News LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir (Switch 2)

LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir annoncé sur Switch 2 pour 2026

Le Chevalier Noir fait son grand retour en LEGO sur Switch 2 avec un jeu en monde ouvert retraçant 86 ans d’aventures entre humour et action. Le jeu LEGO Batman que tout le monde attendait ?

News
Annoncé lors de la Gamescom Opening Night Live, LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir s’apprête à faire parler la poudre (et les briques) en 2026. Développé par TT Games et édité par Warner Bros. Games, ce nouvel opus LEGO signe le grand retour de Batman dans un jeu d’action-aventure en monde ouvert sur Nintendo Switch 2, aux côtés de versions PS5, Xbox Series X|S et PC.

Pas de reboot ici, mais plutôt une lettre d’amour interactive à 86 ans d’histoires autour du justicier de Gotham, entre comics, films, séries TV et jeux vidéo. Le tout bien sûr assaisonné du célèbre humour TT Games, dans la lignée de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker.

Voici la bande-annonce qui a fait vibrer Internet ce mardi soir :
Trailer d'annonce officiel de LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir (Switch 2)
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un hommage XXL à l’univers Batman

Le jeu remonte aux origines de Bruce Wayne, qui débute son périple auprès de la Ligue des Ombres, avant de devenir le Chevalier Noir. Tout au long de cette aventure scénarisée, on croise une Bat-famille bien fournie, avec Jim Gordon, Robin, Nightwing, Batgirl, Catwoman ou encore Talia al Ghul. Ensemble, ils affrontent des figures familières comme le Joker, Poison Ivy, Ra’s al Ghul, le Pingouin ou Bane – doublé ici par Matt Berry, qu’on imagine déjà en roue libre totale.
LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir annoncé sur consoles dont la Switch
Cette vision très large de l’univers Batman permet de revisiter des moments cultes issus de nombreuses itérations : des films de Burton ou Nolan jusqu’aux jeux Arkham, en passant par la série animée et les comics de toutes les époques. Une approche muséale, certes, mais ludique et accessible grâce à la recette LEGO.

Un gameplay repensé pour ce Batman en petites briques danoises

LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir promet un monde ouvert riche et détaillé : une Gotham City tout en LEGO où l’on peut résoudre des énigmes, stopper des délits ou simplement explorer ruelles et toits. Le joueur peut utiliser le grappin de Batman, son planeur, ou encore différents Batmobiles et Batcycles pour se déplacer, à la manière d’un mini GTA version briques.
LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir annoncé sur consoles dont la Switch
La grosse nouveauté côté gameplay ? Un tout nouveau système de combat. Plus nerveux, plus tactique, il propose des enchaînements fluides, des contres bien timés et des finish moves spectaculaires. Batman peut évidemment compter sur ses gadgets habituels – Batarangs, Bat-griffe – mais chaque allié a aussi son propre matos : pulvérisateur de mousse pour Gordon, lance-câble pour Robin, fouet pour Catwoman.
Deux niveaux de difficulté viennent muscler l’affaire : “Caped Crusader” pour les joueurs en quête de défi, et “Dark Knight” pour les masochistes de la Batcape.

Personnalisation, coop et clin d’œil aux fans

La Batcave sert de hub principal, entièrement personnalisable. On y expose véhicules, trophées, costumes déblocables, et on peut même y faire défiler ses tenues préférées inspirées de toute l’histoire de Batman. Sachez d'ailleurs qu'en créant ou en utilisant un compte Warner Bros. Games, vous pourrez débloquer un costume exclusif « Âge d’or », directement issu de Detective Comics n°27 (1939).
LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir annoncé sur consoles dont la Switch
Enfin, comme souvent dans les jeux LEGO, une coop locale à deux joueurs est proposée, permettant de parcourir Gotham en duo. C'est comme toujours un bon point pour les sessions canapé et les fans de la Bat-famille.

Un retour prometteur sous cape et capeau

LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir s’annonce comme un projet ambitieux qu'on a été très heureux de découvrir lors de la soirée inaugurale de la Gamescom de Cologne : à la fois hommage, redémarrage et célébration. Cela fait plus de dix ans que Batman n’a pas eu droit à un jeu LEGO dédié, depuis LEGO Batman 3 : Au-delà de Gotham en 2014. Autant dire que l’attente, sans qu'on le sache vraiment, était là.
LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir annoncé sur consoles dont la Switch
Ce nouveau jeu va tenter de conjuguer tout ce qui rend l’univers du Chevalier Noir captivant : son mythe, ses alliés, ses ennemis, son ambiance... tout en restant fidèle à l’ADN des jeux LEGO. Reste à voir si la sauce prendra une fois manette en main, mais sur le papier, TT Games tient peut-être là un de ses jeux les plus riches. En tout cas, on l'attend avec impatience !

Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Sources : NintendoLife, Kotaku, Gamereactor, Communiqué de presse
