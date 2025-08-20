LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir annoncé sur Switch 2 pour 2026
Le Chevalier Noir fait son grand retour en LEGO sur Switch 2 avec un jeu en monde ouvert retraçant 86 ans d’aventures entre humour et action. Le jeu LEGO Batman que tout le monde attendait ?News
Pas de reboot ici, mais plutôt une lettre d’amour interactive à 86 ans d’histoires autour du justicier de Gotham, entre comics, films, séries TV et jeux vidéo. Le tout bien sûr assaisonné du célèbre humour TT Games, dans la lignée de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker.
Voici la bande-annonce qui a fait vibrer Internet ce mardi soir :
Un hommage XXL à l’univers BatmanLe jeu remonte aux origines de Bruce Wayne, qui débute son périple auprès de la Ligue des Ombres, avant de devenir le Chevalier Noir. Tout au long de cette aventure scénarisée, on croise une Bat-famille bien fournie, avec Jim Gordon, Robin, Nightwing, Batgirl, Catwoman ou encore Talia al Ghul. Ensemble, ils affrontent des figures familières comme le Joker, Poison Ivy, Ra’s al Ghul, le Pingouin ou Bane – doublé ici par Matt Berry, qu’on imagine déjà en roue libre totale.
Un gameplay repensé pour ce Batman en petites briques danoisesLEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir promet un monde ouvert riche et détaillé : une Gotham City tout en LEGO où l’on peut résoudre des énigmes, stopper des délits ou simplement explorer ruelles et toits. Le joueur peut utiliser le grappin de Batman, son planeur, ou encore différents Batmobiles et Batcycles pour se déplacer, à la manière d’un mini GTA version briques.
Personnalisation, coop et clin d’œil aux fansLa Batcave sert de hub principal, entièrement personnalisable. On y expose véhicules, trophées, costumes déblocables, et on peut même y faire défiler ses tenues préférées inspirées de toute l’histoire de Batman. Sachez d'ailleurs qu'en créant ou en utilisant un compte Warner Bros. Games, vous pourrez débloquer un costume exclusif « Âge d’or », directement issu de Detective Comics n°27 (1939).
Un retour prometteur sous cape et capeauLEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir s’annonce comme un projet ambitieux qu'on a été très heureux de découvrir lors de la soirée inaugurale de la Gamescom de Cologne : à la fois hommage, redémarrage et célébration. Cela fait plus de dix ans que Batman n’a pas eu droit à un jeu LEGO dédié, depuis LEGO Batman 3 : Au-delà de Gotham en 2014. Autant dire que l’attente, sans qu'on le sache vraiment, était là.
