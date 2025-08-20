News Daemon X Machina: Titanic Scion (Switch 2)

Daemon X Machina: Titanic Scion : une démo gratuite disponible sur Switch 2

Démo jouable sur Switch 2 pour Daemon X Machina: Titanic Scion avec 9 chapitres, du coop en ligne jusqu’à trois, cross-play et une sauvegarde transférable. Le bonheur à l'approche de la sortie du jeu prévue le 5 septembre 2025.