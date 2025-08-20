Rechercher sur Puissance Nintendo
Daemon X Machina: Titanic Scion Disponible sur Switch 2 le 05/09/2025
News Daemon X Machina: Titanic Scion (Switch 2)

Daemon X Machina: Titanic Scion : une démo gratuite disponible sur Switch 2

Démo jouable sur Switch 2 pour Daemon X Machina: Titanic Scion avec 9 chapitres, du coop en ligne jusqu’à trois, cross-play et une sauvegarde transférable. Le bonheur à l'approche de la sortie du jeu prévue le 5 septembre 2025.

News
Depuis ce 19 août 2025, une démo gratuite de Daemon X Machina: Titanic Scion est disponible au téléchargement sur Nintendo Switch 2 (ainsi que sur les autres plateformes). Elle arrive à la suite de la séquence Opening Night Live de la gamescom.

Voici la bande-annonce qui révèle la disponibilité de la démo sur votre support préféré :
Daemon X Machina: Titanic Scion | Demo Announce Trailer
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Que contient la démo ?

Proposée par Marvelous, cette version d’essai permet de jouer les neuf premiers chapitres et d’explorer librement le monde ouvert. Elle inclut un mode coopératif en ligne avec jusqu’à trois joueuses/joueurs et la prise en charge du cross-play. La progression peut être transférée vers la version complète sur la même plateforme.

Pour en savoir plus sur l’univers et les mécaniques (personnalisation d’Arsenal, affrontements aériens/au sol), vous pouvez consulter le site officiel, mais aussi notre précédente actualité sur le sujet !

Sortie, versions et rappel de la série

Daemon X Machina: Titanic Scion est attendu le 5 septembre 2025 sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series et PC (Steam). La démo est disponible « maintenant » sur l’ensemble des boutiques numériques des différentes plateformes.
Successeur de l’épisode lancé initialement sur Switch en 2019, Titanic Scion poursuit la formule “mécha arcade”, avec des inspirations qui parleront aux amatrices et amateurs de combats de mechas nerveux.

Sources : Marvelous USA, Gematsu, NintendoLife
