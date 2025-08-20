Shenmue III Enhanced annoncé : une version boostée en approche sur consoles
Yu Suzuki et ININ Games annoncent Shenmue III Enhanced, une édition enrichie du jeu culte, attendue sur `consoles Nintendo`, PS5, Xbox Series et PC avec de nombreuses nouveautés techniques.News
Une version modernisée pour le périple de Ryo HazukiOups on a presque oublié de publier cette news révélée la veille de la Gamescom 2025 : Yu Suzuki et ININ Games ont officialisé Shenmue III Enhanced, une version revisitée du jeu d’aventure sorti initialement en 2019. Présenté comme l’édition la plus complète à ce jour, ce Shenmue III revisité arrivera pour la première fois sur Xbox Series X|S et Nintendo Switch (version encore à préciser), tout en étant optimisé pour PS5 et PC.
La promesse est simple : respecter l’esprit du jeu original tout en l’accompagnant de nombreuses améliorations techniques et d’options de confort qui devraient séduire aussi bien les nouveaux venus que les fans de la première heure. On va dire que ce n'est pas du luxe, les réactions des joueurs n'ont pas été des plus tendres avec une licence dont ils avaient alors attendu le retour pendant près de 20 ans.
Améliorations visuelles et confort de jeu au programmeParmi les nouveautés, on retrouve des textures 4K retravaillées, des temps de chargement réduits, une densité accrue de PNJ dans la ville de Niaowu, ainsi qu’un soutien pour DLSS et FSR sur les plateformes compatibles. Autrement dit, le jeu devrait être bien plus fluide et vivant.
Un Shenmue III plus accessible, mais toujours fidèleLa caméra classique des deux premiers épisodes fait aussi son retour en option, aux côtés d’une ergonomie retravaillée, avec des menus plus clairs et la possibilité de passer certaines cinématiques ou dialogues. Les QTE sont également plus tolérants, histoire de moins punir les réflexes approximatifs. Que voulez-vous, les joueurs d'aujourd'hui sont globalement moins précis que nous autres, les joueurs de la grande époque :p
Enfin, une voie de mise à jour est prévue pour les possesseurs de la version PS4 ou PC de Shenmue III, avec des détails à venir prochainement. Si cette attention ne nous concerne pas sur console Nintendo, elle est pour autant appréciable pour ceux qui soutiennent la saga depuis sa renaissance, c'était sur Kickstarter à la fin des années 2010.
Un retour inattendu sur consoles NintendoMême si la version Nintendo n’est pas encore totalement détaillée notamment en termes de... nom de console, son annonce reste un événement en soi. Shenmue n’a jamais été associé à l’écosystème Nintendo, et voir le nom de Ryo Hazuki lié à la Switch ou à la Switch 2 est une petite révolution pour les fans de longue date.
De notre côté, la mention de graphismes 4K dans les améliorations nous fait penser que c'est sur Switch 2 que sortira Shenmue III Enhanced, mais l'éditeur retarde peut-être cette annonce officielle pour une raison qu'on ignore... On sait que la disponibilité des kits de développement Switch 2 est un peu pénible pour les studios qui ne sont pas déjà sous contrat avec Nintendo.
Vous pouvez réagir en commentaire à l'arrivée de Shenmue III sur console Nintendo, faire vos paris avec nous sur le support Switch ou Switch 2, et aussi rejoindre la discussion sur notre serveur Discord, les 1000 membres sont à un clic : le vôtre !
Source : Communiqué de presse
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.