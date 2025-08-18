Kirby Air Riders : un Nintendo Direct de 45 minutes ce mardi 19 août à 15h
Nintendo diffusera un Direct Kirby Air Riders ce 19 août à 15h. L’événement durera 45 minutes, un format étonnant pour ce jeu Switch 2 piloté par Masahiro Sakurai.News
Un Direct Kirby... aussi long qu’un Direct Smash Bros ?Nintendo crée la surprise en annonçant un Kirby Air Riders Direct pour ce mardi 19 août à 15h heure française.
Le flux vidéo de ce Direct Kirby Air Riders est disponible ici :
Ce Direct dédié a pour ambition de plonger en profondeur dans le gameplay de Kirby Air Riders, le prochain jeu de course exclusif à la Switch 2, dont la sortie est toujours prévue avant la fin de l’année 2025 dans les plannings de Nintendo.
Retour d’un classique culte signé SakuraiKirby Air Riders n’est pas inconnu des fans de la boule rose. Il s’agit de la suite spirituelle du jeu culte Kirby Air Ride, paru sur GameCube en 2003. Ce nouvel épisode, dirigé par Masahiro Sakurai (le créateur de Kirby et faut-il le rappeler le Director de la série Smash Bros.), marque le retour d’un gameplay original où les véhicules accélèrent tout seuls, laissant place à un pilotage plutôt axé sur la stratégie de course que sur la maîtrise des commandes.
Révélé lors du Nintendo Direct d’avril consacré à la Switch 2, le jeu s’était montré très brièvement, avec un teaser cinématique et le nom de Sakurai mis en avant. Depuis ? Silence radio, si ce n'est le fait que Sakurai a indiqué travailler sur le jeu depuis plus de deux ans ! Ceci explique l’attente certaine autour de cette franchise, et de fait les attentes autour de cette présentation de 45 minutes.
Un pari risqué pour les Fêtes de fin d’annéeSi Kirby Air Riders peut sembler occuper une niche face à des géants comme Mario Kart World ou le retour de F-Zero via le rétro catalogue sur console virtuelle Nintendo 64 pour abonnés NSO, Nintendo semble miser gros sur le projet.
Il s’agit d’un projet conjoint entre Sora Ltd. (le studio de M. Sakurai) et Nintendo, avec une ambition claire : faire de Kirby un pilier multijoueur du line-up Switch 2 de fin d’année. Ce Direct s’annonce donc primordial pour convaincre les joueurs de réserver leur place sur la grille de départ !
Mais reste à voir quelle sera l'utilité des 45 minutes du Direct : présenter les modes de jeu (on sait que Sakurai peut être fou en termes de contenu !), les circuits, pourquoi pas un éditeur de circuits, des fonctionnalités pour le jeu en ligne, ou... un peu tout cela à la fois !
Alors, qu'attendez-vous d'un Direct de 45 minutes sur un seul jeu ? Le nom de Sakurai suffira-t-il à ramener votre bouille bronzée sur YouTube demain à 15h ? Ici, on a tellement hâte d'en savoir plus sur ce projet ! Tellement hâte !!!
Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Sources : Nintendo Today via Gematsu, NintendoLife, Kotaku,
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.