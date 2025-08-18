Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Soyez le premier à noter !

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Kirby Air Riders Disponible sur Switch 2
News Kirby Air Riders (Switch 2)

Kirby Air Riders : un Nintendo Direct de 45 minutes ce mardi 19 août à 15h

Nintendo diffusera un Direct Kirby Air Riders ce 19 août à 15h. L’événement durera 45 minutes, un format étonnant pour ce jeu Switch 2 piloté par Masahiro Sakurai.

News

Un Direct Kirby... aussi long qu’un Direct Smash Bros ?

Nintendo crée la surprise en annonçant un Kirby Air Riders Direct pour ce mardi 19 août à 15h heure française.

Le flux vidéo de ce Direct Kirby Air Riders est disponible ici :
Kirby Air Riders Direct - 19/08/2025
Retrouvez la vidéo sur YouTube
L’information vient de l’application Nintendo Today! et précise que la présentation durera 45 minutes : c'est une durée inhabituelle pour un jeu centré sur une seule licence, même chez Nintendo. On pourra suivre le Direct sur YouTube et le site officiel de Nintendo, aussi bien pour l’Europe que pour le Japon et les États-Unis.

Ce Direct dédié a pour ambition de plonger en profondeur dans le gameplay de Kirby Air Riders, le prochain jeu de course exclusif à la Switch 2, dont la sortie est toujours prévue avant la fin de l’année 2025 dans les plannings de Nintendo.

Retour d’un classique culte signé Sakurai

Kirby Air Riders n’est pas inconnu des fans de la boule rose. Il s’agit de la suite spirituelle du jeu culte Kirby Air Ride, paru sur GameCube en 2003. Ce nouvel épisode, dirigé par Masahiro Sakurai (le créateur de Kirby et faut-il le rappeler le Director de la série Smash Bros.), marque le retour d’un gameplay original où les véhicules accélèrent tout seuls, laissant place à un pilotage plutôt axé sur la stratégie de course que sur la maîtrise des commandes.

Révélé lors du Nintendo Direct d’avril consacré à la Switch 2, le jeu s’était montré très brièvement, avec un teaser cinématique et le nom de Sakurai mis en avant. Depuis ? Silence radio, si ce n'est le fait que Sakurai a indiqué travailler sur le jeu depuis plus de deux ans ! Ceci explique l’attente certaine autour de cette franchise, et de fait les attentes autour de cette présentation de 45 minutes.

Un pari risqué pour les Fêtes de fin d’année

Si Kirby Air Riders peut sembler occuper une niche face à des géants comme Mario Kart World ou le retour de F-Zero via le rétro catalogue sur console virtuelle Nintendo 64 pour abonnés NSO, Nintendo semble miser gros sur le projet.

Il s’agit d’un projet conjoint entre Sora Ltd. (le studio de M. Sakurai) et Nintendo, avec une ambition claire : faire de Kirby un pilier multijoueur du line-up Switch 2 de fin d’année. Ce Direct s’annonce donc primordial pour convaincre les joueurs de réserver leur place sur la grille de départ !

Mais reste à voir quelle sera l'utilité des 45 minutes du Direct : présenter les modes de jeu (on sait que Sakurai peut être fou en termes de contenu !), les circuits, pourquoi pas un éditeur de circuits, des fonctionnalités pour le jeu en ligne, ou... un peu tout cela à la fois !

Alors, qu'attendez-vous d'un Direct de 45 minutes sur un seul jeu ? Le nom de Sakurai suffira-t-il à ramener votre bouille bronzée sur YouTube demain à 15h ? Ici, on a tellement hâte d'en savoir plus sur ce projet ! Tellement hâte !!!

Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Sources : Nintendo Today via Gematsu, NintendoLife, Kotaku,
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Merci la Switch !
Mots-clés en relation
Thème
Nintendo Direct
Console
Nintendo Switch 2
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil