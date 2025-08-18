News Légendes Pokémon : Z-A (Switch)
Pokémon Legends : Z‑A introduit un mode multijoueur en arène à quatre joueurs
Pokémon Legends : Z‑A ajoute le mode "Z‑A Battle Club" jusqu’à quatre joueurs en temps réel, qu'on vous détaille dans cette news.News
Il y a du nouveau côté multijoueur avec Légendes Pokémon Z-A. Annoncé lors de la cérémonie de clôture des Championnats du Monde 2025, le Z-A Battle Club propose un nouveau concept de bataille où jusqu’à quatre dresseurs s’affrontent en temps réel, chacun cherchant à mettre K.O. le plus de Pokémon possible dans un temps limité de trois minutes. L’ambiance promet d’être frénétique, surtout avec les méga-évolutions et une liberté d’attaque totale.
Quant aux Batailles Classées, elles offrent une dimension compétitive en ligne : les dresseurs du monde entier s’affrontent pour accumuler des points et grimper dans les rangs, du niveau Z jusqu’au prestigieux rang A. Chaque saison distribue des récompenses selon la performance, encourageant ainsi la régularité et l’investissement dans le mode classé.
Enfin, pour ceux qui veulent simplement jouer entre amis, des combats privés sont disponibles en local ou en ligne via un code de connexion, avec des règles ajustables.
Une vidéo en anglais détaille ces nouveautés dans le gameplay de Z-A :
Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Sources : NintendoLife, Nintendo Everything
Batailles classées et privées : duel ouvert ou sur mesureLe Z-A Battle Club propose deux modes bien distincts. Les Link Battles sont des affrontements en arène jusqu’à quatre joueurs, où il faut mettre K.O. un maximum de Pokémon dans le temps imparti pour décrocher la victoire.
Quant aux Batailles Classées, elles offrent une dimension compétitive en ligne : les dresseurs du monde entier s’affrontent pour accumuler des points et grimper dans les rangs, du niveau Z jusqu’au prestigieux rang A. Chaque saison distribue des récompenses selon la performance, encourageant ainsi la régularité et l’investissement dans le mode classé.
Enfin, pour ceux qui veulent simplement jouer entre amis, des combats privés sont disponibles en local ou en ligne via un code de connexion, avec des règles ajustables.
Une vidéo en anglais détaille ces nouveautés dans le gameplay de Z-A :
Enjoy Pokémon Battles Like Never Before in Pokémon Legends: Z-A!
Les informations officiellesOn a récupéré le communiqué de presse officiel qui donne toutes les précisions sur la fonctionnalité:
Les dresseurs pourront participer au Club de Combat Z-A dans le jeu Pokémon Legends: Z-A grâce aux nouveaux modes Link Battles et Ranked Battles. Dans le Club de Combat Z-A (Link Battles), jusqu'à quatre joueurs s'affronteront pour vaincre autant de Pokémon que possible dans le temps imparti afin de décrocher la première place.Avec ce mode Z-A Battle Club, Pokémon fait un grand pas vers les combats multijoueur frénétiques, coop et compétitifs à la fois. L’arrivée de méga-évolutions, de combats classés et d’interactions en ligne enrichit véritablement l’univers de Legends. Vous pouvez vous préparer à épingler vos meilleurs moments – pour le moment, la date à retenir est le 16 octobre 2025, jour de sortie de Légendes Pokémon : Z-A sur Switch et Switch 2.
Dans les combats classés, jusqu'à quatre dresseurs du monde entier peuvent s'affronter en ligne pour gagner des points. Lorsque les joueurs auront accumulé suffisamment de points, ils monteront en grade. Les dresseurs commenceront au rang Z et pourront être promus jusqu'au rang A, le plus élevé.
Les joueurs peuvent gagner des récompenses dans le jeu à la fin d'un combat ou lorsqu'ils montent en grade, et des récompenses supplémentaires leur sont accordées en fonction de leur classement final à la fin de la saison, après une période déterminée. Les récompenses variant selon les saisons, il est nécessaire de participer activement pour monter en grade et gagner des récompenses. Les joueurs pourront également profiter de combats privés avec leurs amis en utilisant la communication locale ou avec des joueurs plus éloignés en ligne.
Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Sources : NintendoLife, Nintendo Everything
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.