Tekken 8 sur Switch 2 ? C’est envisagé… mais ça reste un sacré boulot
Katsuhiro Harada, le Director de Tekken 8 ne ferme pas la porte à une sortie sur Switch 2, mais prévient que porter le jeu représenterait un vrai défi technique qui semble difficile à relever aujourd'hui.News
Bandai Namco pourrait envisager de proposer Tekken 8 sur Switch 2, mais ce n’est pas gagné d’avance. Le producteur Katsuhiro Harada reconnaît dans une interview avec Eurogamer. La déclaration a pas mal fait réagir les fans de jeux de baston : « ce n’est pas totalement hors de question », mais il avertit aussi qu’adapter le jeu à la console demanderait « beaucoup de travail ».
Le Director de Tekken a bien insisté : «Il n’y a rien à annoncer pour le moment», autre manière de dire que, si l’idée est sur la table, elle en est encore à l’état embryonnaire. Voici d'ailleurs comment il s'est exprimé sur le sujet :
Alors, le web Nintendo a-t-il raison de s'enflammer au sujet de cette déclaration qui n'en est pas vraiment une ? On se dit que vue la qualité du portage de Street Fighter 6 sur Switch 2 par exemple, peut-être le jeu en vaut la chandelle du côté de Tekken, une franchise très Playstation ? Longtemps acquise à la cause Playstation, la franchise Tekken s'était ouverte au multiplateforme avec Tekken 6, mais étonnamment les consoles Nintendo n'ont jamais été à l'ordre du jour.
Source : Eurogamer
Un portage potentiellement judicieux… mais complexeHarada souligne que la Switch 2 se vend bien, ce qui ferait d’un port un choix « très intéressant d’un point de vue commercial », permettant de toucher un public plus large qui peut-être n'a pas d'autre console que celle de Nintendo.
C'est une option intéressante, qui n'est pas totalement exclue. Mais cela nécessiterait beaucoup de travail sur le jeu pour le faire fonctionner sur ce hardware.
D'un point de vue commercial, [la Switch 2] se porte plutôt bien, donc ce serait une très bonne décision commerciale si vous essayez d'atteindre un public plus large. Mais la quantité de travail qui devrait être effectuée sur le jeu rend cette décision difficile à prendre. À l'heure actuelle, il n'y a pas... (rires) Il n'y a rien à annoncer.
Tekken 8 sortira-t-il sur Switch 2 ?La réponse est non, du moins pour le moment, donc. On sent bien que Katsuhiro Harada est un peu gêné par cette question, car il est bien conscient qu'avec déjà ses 6 millions d'exemplaires vendus, il y a un potentiel pour un jeu de combat AAA du calibre de Tekken 8, mais le travail pour parvenir à porter Tekken sur la nouvelle console de Nintendo semble colossal.
