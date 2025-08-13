News Tekken

Tekken 8 sur Switch 2 ? C’est envisagé… mais ça reste un sacré boulot

Katsuhiro Harada, le Director de Tekken 8 ne ferme pas la porte à une sortie sur Switch 2, mais prévient que porter le jeu représenterait un vrai défi technique qui semble difficile à relever aujourd'hui.