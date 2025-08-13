News LEGO Voyagers (Switch)

LEGO Voyagers : décollage le 15 septembre 2025 dans un duo coopératif plein de briques et d’amitié

Le nouveau jeu coop LEGO, par les créateurs de Builder’s Journey, sort le 15 septembre 2025 sur consoles dont la Switch et sur PC, prêt à nous faire bâtir et rêver à deux.