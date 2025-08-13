Rechercher sur Puissance Nintendo
LEGO Voyagers A paraître sur Switch
News LEGO Voyagers (Switch)

LEGO Voyagers : décollage le 15 septembre 2025 dans un duo coopératif plein de briques et d’amitié

Le nouveau jeu coop LEGO, par les créateurs de Builder’s Journey, sort le 15 septembre 2025 sur consoles dont la Switch et sur PC, prêt à nous faire bâtir et rêver à deux.

News
Le studio Light Brick (créateurs de LEGO Builder’s Journey) et Annapurna Interactive ont officialisé la date : LEGO Voyagers sortira le 15 septembre 2025 sur PS5, Xbox Series, PS4, Nintendo Switch, ainsi que sur PC via Steam et Epic Games Store.

Voici la bande-annonce de révélation de la date de sortie du jeu :
LEGO Voyagers - Official Release Date Trailer
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un voyage coopératif tout en briques et sans paroles

Toujours dans la veine poétique de Builder’s Journey, LEGO Voyagers propose une aventure coopérative sans texte, où deux joueurs incarnent des briques bien décidées à sauver un vaisseau spatial abandonné.

On roule, on saute, on s’assemble et on imagine ensemble des mondes construits de toute pièce, bercés par une ambiance sonore qui se veut immersive. La bande-annonce ci-dessus nous montre cela très bien !

Coop locale ou en ligne, et partage facilité

Le jeu se joue à deux, en écran partagé ou en ligne. Et grâce au Friend’s Pass, un seul exemplaire du jeu suffit pour que vous puissiez explorer les mondes ensemble. De quoi faire un joli cadeau à un ami sans nécessiter un achat additionnel.

Par contre, on ne sait pas du tout comment cela va se passer sur Switch, dans la mesure où le jeu n'est pas encore référencé sur Nintendo.fr pour savoir s'il y aura une version payante et une version "Friend's Pass" du même jeu. On en reparlera quand tout cela se précisera un peu.

Un puissant appel à l’amitié brique par brique

Au-delà des plateformes et du visuel LEGO, le cœur du jeu repose sur l’idée que deux briques sont plus fortes qu’une. Adorable, non ? C'est exactement ce qu'on s'est dit quand on avait découvert le jeu début juin avec ce premier trailer qu'on vous rappelle :
LEGO® VOYAGERS | Reveal Trailer
Retrouvez la vidéo sur YouTube
LEGO Voyagers invite à réfléchir à l’amitié, la créativité et la connexion, le tout sous forme de plateforme réfléchie à deux, sans se perdre dans des bla-bla narratifs, mais qui va peut-être permettre à un public plus jeune de jouer au jeu sans avoir besoin de l'aide d'un plus grand qui sait lire. On verra à la sortie du jeu à quel public se destine ce nouveau jeu LEGO.

Tu peux réagir dans les commentaires ou sur notre Discord, quoi qu'il en soit rendez-vous est pris pour poser la première brique le 15 septembre prochain !
