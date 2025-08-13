Rechercher sur Puissance Nintendo
Chibi-Robo Disponible sur NGC depuis le 26/05/2006
[NSO] Chibi-Robo rejoint la collection Nintendo Classics GameCube sur Switch 2 le 21 août

Chibi-Robot, le petit robot ménager de la GameCube, débarque sur Switch 2 via le Pack d'expansion Nintendo Switch Online, avec son lot de missions improbables et de Points de Bonheur à récolter.

Nintendo vient d’annoncer que Chibi-Robo! intègrera la collection Nintendo Classics GameCube, sur Switch 2 donc, dès le 21 août. Disponible pour les abonnés au service complémentaire Pack d'expansion de Nintendo Switch Online, ce jeu d’action-aventure miniature vous replonge dans l’univers attachant et loufoque du petit robot de 10 centimètres, bien décidé à rendre tout le monde heureux… quitte à passer la serpillière à 3h du matin.

Une aventure domestique pas comme les autres

Sorti initialement sur GameCube en 2005 au Japon (et 2006 en Occident), Chibi-Robo! vous met dans la prise électrique d’un foyer atypique : les Sanderson. Entre une fille qui ne s’exprime qu’en langage de grenouilles et des jouets qui s’animent dès que les humains ont le dos tourné, votre mission est simple… en théorie.
Il faudra nettoyer, récupérer les objets perdus, résoudre quelques mystères et accumuler des Points de bonheur ainsi que de la Mane (l’argent du jeu) pour grimper au sommet du Chibi-Ranking. La rumeur veut qu’en y parvenant, Chibi-Robo devienne « Super Chibi-Robo ».

Une arrivée qui enrichit le catalogue GameCube sur Switch 2

Cette sortie s’ajoute à une sélection encore restreinte de jeux GameCube disponibles sur Switch 2, aux côtés de titres comme Super Mario Strikers (Mario Smash Football), The Legend of Zelda: The Wind Waker ou F-ZERO GX disponibles depuis le lancement du service NGC à la sortie de la Switch 2 le 5 juin 2025.
On rappelle que les plus nostalgiques d'entre nous ont la possibilité d'opter pour la manette sans fil dédiée, reproduction du pad GameCube original, qui est disponible exclusivement pour les abonnés au service sur My Nintendo (69,99€).

Deux bandes-annonces pour retrouver Chibi-Robo

Pour se (re)plonger dans l’univers du jeu, Nintendo a publié deux vidéos promotionnelles, on commence avec la bande-annonce américaine mise en ligne cette nuit :
Chibi-Robo! - GameCube - Nintendo Classics
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Voici la bande-annonce japonaise :
ニンテンドー ゲームキューブ Nintendo Classics 追加タイトル [2025年8月21日]
Retrouvez la vidéo sur YouTube
A PN, on avait eu l'occasion de tester Chibi-Robot sur GameCube. A l'époque, notre testeur avait donné la note de 14/20 au jeu, on en parlait alors comme un jeu OVNI, pas comme les autres, destiné à un public fan d'expériences originales. La disponibilité de ce titre sur NSO donnera la possibilité à tous les abonnés au service de se faire sa propre opinion, on est curieux de le (de)découvrir !

Alors, prêts à reprendre votre chiffon et votre prise électrique pour le bonheur des Sanderson ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou rejoindre les troupes de notre serveur Discord.
Sources : Nintendo, Vooks, Gematsu, NintendoLife, Nintendo Everything
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

bahascaux
C'est cool d'avoir la NGC sur Switch, ça permet à Nintendo de tester l'engouement pour certaines licences, mais aussi de casser la spéculation sur certains titres.
