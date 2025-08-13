[NSO] Chibi-Robo rejoint la collection Nintendo Classics GameCube sur Switch 2 le 21 août
Chibi-Robot, le petit robot ménager de la GameCube, débarque sur Switch 2 via le Pack d'expansion Nintendo Switch Online, avec son lot de missions improbables et de Points de Bonheur à récolter.News
Say hello to Chibi-Robo!— Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 13, 2025
Join him on his quest to restore order to the Sanderson house and save the world in Chibi-Robo!, coming to Nintendo GameCube – Nintendo Classics on #NintendoSwitch2 for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members on Aug 21! pic.twitter.com/BWjL2CbHdL
Une aventure domestique pas comme les autresSorti initialement sur GameCube en 2005 au Japon (et 2006 en Occident), Chibi-Robo! vous met dans la prise électrique d’un foyer atypique : les Sanderson. Entre une fille qui ne s’exprime qu’en langage de grenouilles et des jouets qui s’animent dès que les humains ont le dos tourné, votre mission est simple… en théorie.
Une arrivée qui enrichit le catalogue GameCube sur Switch 2Cette sortie s’ajoute à une sélection encore restreinte de jeux GameCube disponibles sur Switch 2, aux côtés de titres comme Super Mario Strikers (Mario Smash Football), The Legend of Zelda: The Wind Waker ou F-ZERO GX disponibles depuis le lancement du service NGC à la sortie de la Switch 2 le 5 juin 2025.
Deux bandes-annonces pour retrouver Chibi-RoboPour se (re)plonger dans l’univers du jeu, Nintendo a publié deux vidéos promotionnelles, on commence avec la bande-annonce américaine mise en ligne cette nuit :
