Captain Toad: Treasure Tracker part à l’aventure sur Nintendo Music

Sorti sur Wii U puis sur Nintendo 3DS et Nintendo Switch, Captain Toad: Treasure Tracker est la première aventure du capitaine Toad et de Toadette dans leur propre jeu, et voici donc que les musiques de ce titre rejoignent Nintendo Music.Après avoir expérimenté le concept dans Super Mario 3D World sur Wii U, Nintendo a décidé de proposer un jeu assez unique en son genre où vous incarnez Toad ou Toadette avec des phases de plateformes et de réflexions dans de petits dioramas animés, mais aucun des deux personnages ne peut sauter, ce qui, habituellement, a son importance dans les jeux issus de la série Super Mario.J’ai eu l’occasion de jouer au jeu à la fois sur Wii U et sur Nintendo Switch, mais il s’avère que j’ai fait l’acquisition de la version Nintendo 3DS la semaine dernière.Bien qu’il s’agisse à l’origine d’un jeu développé sur console de salon, je dois dire que je suis assez bluffé par la qualité de la réalisation du titre sur Nintendo 3DS. Bien évidemment, qualité de l’écran oblige, c’est beaucoup moins fin que ce que l’on a connu sur les autres consoles, mais tout le reste est fidèle à la proposition d’origine.Captain Toad: Treasure Tracker est un jeu que j’ai particulièrement apprécié à chaque fois que j’y ai joué, sur chaque console sur laquelle il est sorti. J’espère donc que Nintendo proposera un jour une suite au jeu.Niveau musique, après tout, c’est le sujet qui nous intéresse aujourd’hui, tout comme pour Super Mario 3D World, chaque musique retranscrit parfaitement une ambiance distincte pour chaque niveau. La bande-son que vous pouvez écouter à partir d’aujourd’hui sur Nintendo Music est composée de 58 morceaux pour une heure et quarante-six minutes de musique.