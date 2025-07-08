Rechercher sur Puissance Nintendo
Content Warning Disponible sur Switch 2
News Content Warning (Switch 2)

[Indie World] Content Warning : le phénomène horrifique et coopératif arrive sur Switch et Switch 2 en 2026

Après un succès monstre sur PC, Content Warning, le jeu d’horreur coopératif signé Landfall, débarquera en 2026 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, ainsi que sur consoles PlayStation 5 et Xbox Series.

News

Quand l’horreur devient virale

Dans Content Warning, le but n’est pas seulement de survivre à des créatures terrifiantes : il faut surtout filmer l’horreur pour la poster sur SpookTube, espérer faire le buzz… et encaisser l’argent de la monétisation.

Chaque partie se joue en ligne jusqu’à quatre joueurs, avec un cycle de trois jours pour accumuler le plus de vues possible avant de mourir... ou de percer.

Voici la bande-annonce de révélation telle que nous avons pu la découvrir lors de l'Indie World ce jeudi 7 août 2025 :
Content Warning - Indie World Showcase 8.7.2025
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un gameplay aussi barré qu’angoissant

Le style visuel très physique du jeu, ses monstres en animations dynamiques et ses personnalisations faciales en ASCII donnent une identité unique à Content Warning. On y descend dans l’« Old World » via une cloche de plongée, à la recherche de reliques maudites et d’images bien flippantes. L’oxygène limité et les imprévus rendent chaque session imprévisible et souvent hilarante… surtout avec le chat vocal intégré.
Galerie images

Un carton sur PC, bientôt sur consoles

Sorti le 1er avril 2024 sur Steam, Content Warning a profité d’un lancement gratuit de 24 heures pour engranger plus de 2,2 millions de téléchargements dès le premier jour. Depuis, plus de 8,8 millions de joueurs ont tenté leur chance dans les abysses numériques de SpookTube.

Avec son arrivée sur Switch et Switch 2, le jeu s’ouvre à une nouvelle vague de vidéastes amateurs en quête de célébrité virtuelle… et de jumpscares. Parviendrez-vous à survivre trois jours en enfer ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Source : Gematsu
