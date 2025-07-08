News Mina The Hollower (Switch 2)

[Indie World] Mina the Hollower : Yacht Club Games donne rendez-vous au 31 octobre sur Switch et Switch 2

En ouverture de l’Indie World du 7 août, Yacht Club Games a confirmé que son prochain jeu, Mina the Hollower, sortira le 31 octobre 2025 sur Nintendo Switch… et sur Nintendo Switch 2. Une démo jouable est déjà disponible sur l’eShop, à tester de suite !