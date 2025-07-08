[Indie World] Mina the Hollower : Yacht Club Games donne rendez-vous au 31 octobre sur Switch et Switch 2
En ouverture de l’Indie World du 7 août, Yacht Club Games a confirmé que son prochain jeu, Mina the Hollower, sortira le 31 octobre 2025 sur Nintendo Switch… et sur Nintendo Switch 2. Une démo jouable est déjà disponible sur l’eShop, à tester de suite !News
Des mécaniques bien creuséesEn plus de son arsenal d’armes secondaires et de bibelots aux pouvoirs variés, Mina peut littéralement s’enfouir sous terre pour éviter les pièges ou surprendre ses ennemis. L’aventure promet une exploration dense, parsemée de secrets, de personnages bizarres et de musiques entêtantes. La progression de la démo est transférable vers le jeu complet, une initiative toujours bienvenue pour se lancer sans crainte.
Cross-gen, mais sans compromisSans chercher à se reposer sur la puissance de la Switch 2, le studio propose une version optimisée pour la nouvelle console sans priver les possesseurs de la première Switch. Pas de jaloux, donc : Mina foulera le sol des deux plateformes simultanément.
Sources : NintendoLife et Communiqué de presse de Nintendo
