Mina The Hollower A paraître sur Switch 2 le 31/10/2025
News Mina The Hollower (Switch 2)

[Indie World] Mina the Hollower : Yacht Club Games donne rendez-vous au 31 octobre sur Switch et Switch 2

En ouverture de l’Indie World du 7 août, Yacht Club Games a confirmé que son prochain jeu, Mina the Hollower, sortira le 31 octobre 2025 sur Nintendo Switch… et sur Nintendo Switch 2. Une démo jouable est déjà disponible sur l’eShop, à tester de suite !

News
Inspiré des opus Oracle of Ages/Seasons, Mina the Hollower nous plonge dans une aventure en vue top-down où l’on incarne Mina, une muloteuse de métier, partie explorer une île maudite. L’esthétique 8-bit léchée, les fouets pixelisés et les boss bestiaux rappellent le bon vieux temps, avec cette touche de fluidité moderne propre à Yacht Club.

Vous pouvez découvrir la bande-annonce ici :
Mina the Hollower - Release Date Trailer - Nintendo Switch 2
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Des mécaniques bien creusées

En plus de son arsenal d’armes secondaires et de bibelots aux pouvoirs variés, Mina peut littéralement s’enfouir sous terre pour éviter les pièges ou surprendre ses ennemis. L’aventure promet une exploration dense, parsemée de secrets, de personnages bizarres et de musiques entêtantes. La progression de la démo est transférable vers le jeu complet, une initiative toujours bienvenue pour se lancer sans crainte.
Mina sur Switch 2

Cross-gen, mais sans compromis

Sans chercher à se reposer sur la puissance de la Switch 2, le studio propose une version optimisée pour la nouvelle console sans priver les possesseurs de la première Switch. Pas de jaloux, donc : Mina foulera le sol des deux plateformes simultanément.
Mina sur Switch 1

Vous comptez essayer la démo ou attendre Halloween pour la version complète ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Sources : NintendoLife et Communiqué de presse de Nintendo
