Little Kitty, Big City Disponible sur Switch
News Little Kitty, Big City (Switch)

[Indie World] Little Kitty, Big City : une mise à jour gratuite débarque le 27 août sur Switch

L’adorable boule de poils de Double Dagger Studio revient semer la pagaille avec "Picture Purrfect", une mise à jour gratuite prévue pour le 27 août prochain sur Nintendo Switch et toutes les autres plateformes.

News
Présentée à l’occasion de l’Indie World d’août, cette extension gratuite enrichit le jeu de nouvelles fonctionnalités très attendues. Allez, on descend du coussin pour aller explorer les nouveautés promises dans ce DLC gratuit.

Voici la bande-annonce de cette extension est à découvrir ici :
Little Kitty, Big City's First Big Free Update!
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un mode photo et un éditeur de chat personnalisable

Le cœur de cette mise à jour ? La possibilité de créer votre propre matou grâce à un éditeur de personnalisation complet : pelage, motifs, couleur des yeux, douceur du poil… tout est là pour reproduire fidèlement votre compagnon félin. Et pour immortaliser le résultat, un nouveau mode photo vous permettra de capturer vos exploits dans les rues animées de la grande ville.
"Picture Purrfect" ajoutera également de nouveaux lieux à explorer, des personnages inédits à rencontrer, et bien sûr, une collection de chapeaux encore plus variée pour accessoiriser votre chat comme il se doit. Pour ceux qui comme Atar avaient trouvé le jeu un peu court, ce DLC est une bonne raison de replonger dans cette aventure ouverte où l’on choisit entre faire le bien, provoquer un chaos mignon ou simplement faire la sieste au soleil.

Un retour qu’on attendait de patte ferme

Sorti en mai 2024, Little Kitty, Big City avait obtenu la note de 15/20 dans notre test complet sur PN. Nous avions salué son charme immédiat, son humour, et sa liberté de mouvement, malgré une répétitivité sur le long terme. Cette mise à jour pourrait bien relancer l’intérêt des joueurs… et très certainement remplir les albums de captures d’écran trop mignonnes.
Galerie images

Source : Communiqué de presse
