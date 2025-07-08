[Indie World] Little Kitty, Big City : une mise à jour gratuite débarque le 27 août sur Switch
L’adorable boule de poils de Double Dagger Studio revient semer la pagaille avec "Picture Purrfect", une mise à jour gratuite prévue pour le 27 août prochain sur Nintendo Switch et toutes les autres plateformes.News
Voici la bande-annonce de cette extension est à découvrir ici :
Un mode photo et un éditeur de chat personnalisableLe cœur de cette mise à jour ? La possibilité de créer votre propre matou grâce à un éditeur de personnalisation complet : pelage, motifs, couleur des yeux, douceur du poil… tout est là pour reproduire fidèlement votre compagnon félin. Et pour immortaliser le résultat, un nouveau mode photo vous permettra de capturer vos exploits dans les rues animées de la grande ville.
Un retour qu’on attendait de patte fermeSorti en mai 2024, Little Kitty, Big City avait obtenu la note de 15/20 dans notre test complet sur PN. Nous avions salué son charme immédiat, son humour, et sa liberté de mouvement, malgré une répétitivité sur le long terme. Cette mise à jour pourrait bien relancer l’intérêt des joueurs… et très certainement remplir les albums de captures d’écran trop mignonnes.
