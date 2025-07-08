[Indie World] BALL x PIT sortira le 15 octobre sur Nintendo Switch et plus tard sur Switch 2
Dévoilé lors du dernier Indie World, le roguelite signé Kenny Sun & Friends fera parler la poudre pixelisée dès le 15 octobre 2025 sur Nintendo Switch. Une version Switch 2 suivra un peu plus tard dans l’automne.News
Du casse-brique au "survival city-builder"Dans BALL x PIT, vous affrontez des vagues d’ennemis en projetant des projectiles évolutifs et chaotiques, tout en construisant votre base. Mélange improbable de casse-brique, de roguelite et de construction urbaine, le jeu repose sur une mécanique centrale : la fusion de balles.
Avec plus de 60 projectiles à combiner, les synergies inattendues se multiplient à chaque run. C'est en tout cas la promesse que nous fait Devolver avec un jeu qui a attiré pas mal d'attention lors du dernier Steam Next Fest.
Voici la bande annonce du jeu :
New Ballbylon en reconstructionChaque victoire dans la fosse permet de récolter ressources et butin à réinvestir dans l’expansion de New Ballbylon, une cité générée et personnalisable. Plus de 70 bâtiments uniques offrent bonus de gameplay et déblocages de personnages.
Une version Switch 2 jouable à la GamescomSi la version Switch première génération sortira le 15 octobre, les joueurs Switch 2 pourront tester une version optimisée du jeu à la Gamescom, du 20 au 24 août, dans la zone Nintendo du stand Indie Arena. Le titre y sera jouable dans sa version dédiée à la nouvelle console.
