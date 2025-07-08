Rechercher sur Puissance Nintendo
BALL x PIT A paraître sur Switch le 15/10/2025
News BALL x PIT (Switch)

[Indie World] BALL x PIT sortira le 15 octobre sur Nintendo Switch et plus tard sur Switch 2

Dévoilé lors du dernier Indie World, le roguelite signé Kenny Sun & Friends fera parler la poudre pixelisée dès le 15 octobre 2025 sur Nintendo Switch. Une version Switch 2 suivra un peu plus tard dans l’automne.

News

Du casse-brique au "survival city-builder"

Dans BALL x PIT, vous affrontez des vagues d’ennemis en projetant des projectiles évolutifs et chaotiques, tout en construisant votre base. Mélange improbable de casse-brique, de roguelite et de construction urbaine, le jeu repose sur une mécanique centrale : la fusion de balles.

Avec plus de 60 projectiles à combiner, les synergies inattendues se multiplient à chaque run. C'est en tout cas la promesse que nous fait Devolver avec un jeu qui a attiré pas mal d'attention lors du dernier Steam Next Fest.

Voici la bande annonce du jeu :
BALL x PIT | Available October 15 | Wishlist and Demo NOW
Retrouvez la vidéo sur YouTube

New Ballbylon en reconstruction

Chaque victoire dans la fosse permet de récolter ressources et butin à réinvestir dans l’expansion de New Ballbylon, une cité générée et personnalisable. Plus de 70 bâtiments uniques offrent bonus de gameplay et déblocages de personnages.
Galerie images

En parallèle, vous pouvez recruter d’autres chasseurs de trésor, chacun avec ses propres mécaniques évolutives qui transforment votre approche du combat.

Une version Switch 2 jouable à la Gamescom

Si la version Switch première génération sortira le 15 octobre, les joueurs Switch 2 pourront tester une version optimisée du jeu à la Gamescom, du 20 au 24 août, dans la zone Nintendo du stand Indie Arena. Le titre y sera jouable dans sa version dédiée à la nouvelle console.

Sources : GoNintendo, Gamereactor, Communiqué de presse officiel de Devolver
Commentaires sur l'article

