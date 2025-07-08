Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Soyez le premier à noter !

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Is This Seat Taken? Disponible sur Switch le 07/08/2025
News Is This Seat Taken? (Switch)

[Indie World] Is This Seat Taken?, la bonne surprise indépendante débarque aujourd'hui

Voici un petit jeu qui devrait faire mouche dans le coeur des gamers pendant ces vacances estivales. Disponible dès à présent, Is This Seat Taken ? pour 9,99 €, à vous de placer correctement chaque personne selon ses préférences.

News
Is This Seat Taken? est un jeu de logique au concept simple mais loin d'être évident : il faut placer des groupes ou des personnes selon certaines contraintes. Au début c'est assez simple, mais cela se complique assez vite. Tel personnage veut avoir la possibilité d'avoir une vue sur la fenêtre, mais pas dans son champ de vision Tata Mamie, tel autre veut absolument être à côté de Giselle, un troisième veut être tranquille, le quatrième n'aime pas tel odeur ou tel plat... Il va falloir cogiter pour trouver le meilleur emplacement possible qui permettra de satisfaire les désirs et particularités de chacun avant de passer au défi suivant.


Un petit jeu de puzzle parfait dans les transports (pas parisiens car c'est la galère), disponible dès à présent sur l'eShop pour un prix modique de 9,99 €, affichage en français inclus. Le titre tournera sans problème sur Switch 2 également. Un titre simple et suffisamment addictif pour pouvoir vous occuper un petit moment.
Is This Seat Taken? - Indie World Showcase 8.7.2025
Retrouvez la vidéo sur YouTube



Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Merci la Switch !
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil