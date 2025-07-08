[Indie World] Is This Seat Taken?, la bonne surprise indépendante débarque aujourd'hui

Is This Seat Taken? est un jeu de logique au concept simple mais loin d'être évident : il faut placer des groupes ou des personnes selon certaines contraintes. Au début c'est assez simple, mais cela se complique assez vite. Tel personnage veut avoir la possibilité d'avoir une vue sur la fenêtre, mais pas dans son champ de vision Tata Mamie, tel autre veut absolument être à côté de Giselle, un troisième veut être tranquille, le quatrième n'aime pas tel odeur ou tel plat... Il va falloir cogiter pour trouver le meilleur emplacement possible qui permettra de satisfaire les désirs et particularités de chacun avant de passer au défi suivant.





Un petit jeu de puzzle parfait dans les transports (pas parisiens car c'est la galère), disponible dès à présent sur l'eShop pour un prix modique de 9,99 €, affichage en français inclus. Le titre tournera sans problème sur Switch 2 également. Un titre simple et suffisamment addictif pour pouvoir vous occuper un petit moment.

Is This Seat Taken? - Indie World Showcase 8.7.2025 Retrouvez la vidéo sur YouTube









