[Indie World] Glaciered, un futur glacé et sous-marin, en exclu temporaire Switch 2

Glaciered est un jeu d'action-aventure qui se déroule sur une Terre recouverte de glaciers, 65 millions d'années dans le futur. Incarnez un Tuai, une espèce évoluée à partir d'oiseaux, pour planer sur les mers et lutter contre les menaces qui pèsent sur ce nouvel âge d'or de la vie.

Glaciered - Indie World Showcase 8.7.2025 Retrouvez la vidéo sur YouTube L'« Everwinter » a transformé la surface de la planète en une gigantesque couche de glace, la vie a cependant pu subsister sous les mers recouvertes de glaciers. Un écosystème riche et dangereux a fait sa place, avec des poissons colorés et bioluminescents qui illuminent les fonds marins. On retrouve des requins mais aussi des créatures rappelant la préhistoire. Pendant les 65 millions d'années écoulés, le métabolisme de certains animaux s'est considérablement transformé, notamment une espèce aviaire, les Tuai, qui se sont parfaitement adaptés à l'environnement océanique glaciaire.

Les narines des oiseaux se sont transformées en larges orifices sur la poitrine pour absorber l'eau, ce qui leur permet de respirer complètement sous l'eau en utilisant l'oxygène dissous. Les anciens sacs aériens, organes respiratoires très efficaces des oiseaux, ont évolué pour devenir des « sacs thermiques », qui permettent au Tuai non seulement d'extraire l'oxygène pendant la respiration, mais aussi de capter la chaleur latente dans l'eau ou de libérer la chaleur corporelle. Leurs ailes sécrètent également une substance unique utilisée pour échanger la chaleur, qui réagit avec l'eau de mer pour se cristalliser et adhérer à leur corps. Ces « ailes cristallines » stockent la chaleur ou le froid extraits des sacs thermiques, auxquels les Tuai peuvent ensuite accéder selon leurs besoins. Ayant développé un système métabolique unique qui en fait la seule espèce « à sang variable » de la Terre, les Tuai peuvent modifier instantanément leur température corporelle en fonction du niveau d'activité requis, ainsi que passer d'un état actif à un état dormant. Ce métabolisme extrêmement efficace a considérablement réduit leurs besoins alimentaires et augmenté leur durée de vie. Les plus jeunes vivent des milliers d'années, tandis que certains ont vécu des centaines de milliers d'années. Vous allez donc incarner un Tuai en explorant son environnement, en affrontant les autres créatures dans des combats dynamiques en temps réel qui combinent des attaques au corps à corps et à distance avec des capacités spéciales. Mais vous allez surtout surveiller un danger qui pourrait mettre en péril l'équilibre climatique du moment.





On demande à voir si la fluidité et la richesse des possibilités seront au rendez-vous au-delà de la première heure de découverte. Un titre Switch 2 mérite une certaine qualité, on est ravi de voir les premiers pas du studio indépendant Snowblind sur la dernière console de Nintendo, avec Glaciered, un titre édité par Playism sortant cet hiver 2025.



