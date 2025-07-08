[Indie World] Herdling, le nouveau jeu des créateurs de FAR arrive sur Nintendo Switch

Herdling - Release Date Trailer - Nintendo Switch Retrouvez la vidéo sur YouTube

À 15h00 aujourd’hui, une semaine après le dernier Nintendo Direct, Nintendo a diffusé une nouvelle présentation dédiée aux jeux indépendants à venir sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.Herdling, le nouveau jeu du studio Okomotive, s'est offert une date de sortie pour l'occasion : le 21 août 2025. Okomotive est surtout connu pour avoir réalisé la saga FAR, dont les jeux sont aussi disponibles sur Nintendo Switch. Avec Herdling, les développeurs proposent aux joueurs une grande expédition aux côtés d’une horde d’animaux fantastiques qu’il faudra bien sûr protéger et guider au mieux.Vous aurez alors l’occasion de parcourir des paysages divers et variés, parfois sauvages, avec de nombreux dangers qui se dresseront sur votre route. À la manière d’Abzû développé par Giant Squid, Herdling mettra l’accent sur les émotions et sera dénué de tout dialogue. L’occasion pour nous de nous évader quelques heures de ce monde en déclin au travers de cette expérience auditive et visuelle empreint de sérénité.Herdling sortira sur Nintendo Switch, Xbox Series, PlayStation 5 et PC le 21 août. Les précommandes seront ouvertes dans la journée sur le Nintendo eShop avec une réduction de -20%.