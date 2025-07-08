Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Mon attente

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.

    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Herdling A paraître sur Switch le 21/08/2025
News Herdling (Switch)

[Indie World] Herdling, le nouveau jeu des créateurs de FAR arrive sur Nintendo Switch

Prévu pour le 21 août 2025, Herdling arrivera aussi sur Nintendo Switch.

News
À 15h00 aujourd’hui, une semaine après le dernier Nintendo Direct, Nintendo a diffusé une nouvelle présentation dédiée aux jeux indépendants à venir sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Herdling, le nouveau jeu du studio Okomotive, s'est offert une date de sortie pour l'occasion : le 21 août 2025. Okomotive est surtout connu pour avoir réalisé la saga FAR, dont les jeux sont aussi disponibles sur Nintendo Switch. Avec Herdling, les développeurs proposent aux joueurs une grande expédition aux côtés d’une horde d’animaux fantastiques qu’il faudra bien sûr protéger et guider au mieux.
Herdling - Release Date Trailer - Nintendo Switch
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Vous aurez alors l’occasion de parcourir des paysages divers et variés, parfois sauvages, avec de nombreux dangers qui se dresseront sur votre route. À la manière d’Abzû développé par Giant Squid, Herdling mettra l’accent sur les émotions et sera dénué de tout dialogue. L’occasion pour nous de nous évader quelques heures de ce monde en déclin au travers de cette expérience auditive et visuelle empreint de sérénité.
Galerie images

Herdling sortira sur Nintendo Switch, Xbox Series, PlayStation 5 et PC le 21 août. Les précommandes seront ouvertes dans la journée sur le Nintendo eShop avec une réduction de -20%.
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Merci la Switch !
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil