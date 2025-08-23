Rechercher sur Puissance Nintendo
Herdling Disponible sur Switch depuis le 21/08/2025
Test de Herdling (Switch)

Test de Herdling : mener votre troupeau

Sauvez les calicornes et menez votre troupeau à travers les sommets !

Test
Herdling est une aventure presque atmosphérique, contemplative par moment, frôlant le puzzle environnemental à d’autres. Derrière ce jeu étonnant se trouvent Okomotive, créateurs des jeux FAR, et Panic, éditeur de Firewatch. Alors dès le 21 aout, l’aventure Herdling vous ouvre grand les portes d’une montagne aux bien étranges obstacles…

Dépassez-vous !


A l’image des autres jeux du studio, Herdling propose une narration épurée, où une grande partie de votre aventure est implicite. Vous débutez dans une ville étouffante, uniquement éclairée par les néons clignotants des lampadaires. Au milieu d’un parc pour enfants abandonné, vous découvrez un calicorne, une créature ressemblant à un mouton gigantesque, au pelage changeant de couleurs par moment et au regard rouge.
Une fois la créature apprivoisée, vous allez vous frayer un chemin dans les rues de la ville, jusqu’à en franchir les portes. La caméra s'éloigne de vous, l’obscurité de la ville laisse la place à l’aube sur les montagnes et la nature environnante. Le message est plutôt clair, même s’il n’y a aucun dialogue pour la souligner : libéré de la ville, vous allez arpenter la montagne, avec votre petit troupeau, découvrant des secrets dans les ruines d’habitations sur le chemin, dans les endroits escarpés de la montagne, etc.

Dirigez votre troupeau


Les contrôles de Herdling sont simples en apparence, mais ils nécessitent un peu de technique pour que votre troupeau vous réponde au doigt et à la manette. Vous disposez d’un bâton qui va vous permettre de leur donner des ordres. Pour cela, vous appuyez sur la touche ZR. Vous leur donnez ainsi l’ordre d’avancer, devant vous, comme s’ils vous fuyaient : donc en ligne droite par rapport à vous et à la direction que vous prenez. Un marqueur à l’écran est présent, mais pas nécessairement toujours visible, selon comment vous orientez la caméra.
Il est assez fréquent que votre troupeau dévie vers la droite ou la gauche quand vous les guidez. En maintenant ZR enfoncé, vous pouvez leur donner des ordres “en continue” et non juste “va là” puis “va là”, etc. Cela permet d’affiner légèrement ou du moins de réorienter rapidement votre trajectoire. Un double appui sur A permet d’arrêter le troupeau, tandis qu’un maintien sur cette même touche les fait ralentir. Vous apprenez les subtilités des contrôles au fur et à mesure de votre progression et des obstacles qui se présentent à vous.

Perdez tous vos repères


Avec son gameplay singulier, Herdling tente de proposer une aventure profonde et pourtant aux repères peu nombreux. Le monde apparaît comme ouvert, avec de nombreux chemins possibles. Il ne sera pas rare de vous demander dans quelle direction se trouve la suite de votre aventure. Les repères visuels sont en effet discrets, trop sans doute par moment, pour que la progression soit totalement fluide.
Tourner en rond n’est cependant pas désagréable : le danger rôde par moment, il faudra gérer votre troupeau, le personnaliser, l’aider, le soigner. Vous explorez les environs au rythme de vos animaux. Graphiquement, la direction artistique est magnifique, avec un effet de flou autour des pelages des animaux qui leur donne une véritable présence à l’écran.
16/20
Herdling est un jeu intense, court, rempli de moment de poésie et d’exploration. On retrouve la patte des développeurs de FAR, dans les environnements gigantesques, dans l’exploration à venir. Le jeu est relativement court, entre 4 et 5 heures, mais particulièrement intense. Une expérience pour toutes les personnes souhaitant un titre atypique et magnifique.
16 /20

L'avis de Puissance Nintendo

La montagne n’attend que vous et vos calicornes !

Jouabilité
Il faudra un peu de temps pour prendre en main votre troupeau et comprendre comment le diriger au mieux. Mais une fois que vous aurez compris comment diriger vos calicornes, vous pourrez explorer au mieux ces magnifiques environnements.
Durée de vie
Comptez 4/5h pour terminer le jeu. Une durée de vie qui peut sembler courte mais qui en réalité est parfaitement calibrée pour offrir une expérience intense et prenante.
Graphismes
Le jeu est magnifique. Les couleurs sont chatoyantes, les environnements aux multiples secrets et les créatures toutes mignonnes se révèlent être des aides précieuses dans votre progression.
Son
A l’image des graphismes, la bande son est particulièrement belle. Les musiques sont discrètes mais font échos aux environnements que l’on traverse. Le jeu est muet, ne laissant que le sound design pour raconter cette histoire d’ascension, de créatures que l’on accompagne et de quête initiatique en montagne.
Intérêt
Pour 23,79 € sur l’eShop, Herdling est une expérience magnifique et touchante, avec un gameplay intéressant et une mise en scène qui l’est tout autant. Pour celles et ceux qui aiment les jeux aux ambiances atmosphériques.

