Test de Dear me, I was… un visual novel tout en douceur
Disponible sur Switch 2, Dear me, I was vous propose une plongée muette dans une destinée douce et touchante.
Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.Fermer
Disponible sur Switch 2, Dear me, I was vous propose une plongée muette dans une destinée douce et touchante.
Dear me, I was est une expérience vidéoludique forte malgré une absence d’interaction.
Vous souhaitez donner votre avis sur le jeu Dear me, I was... (Switch 2) ? Attribuez-lui une note. Vous pouvez également écrire un commentaire, et devenir fan du jeu.
Connexion
Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !
Créer un compte
Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !
MonPN, késako ?
MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :
Connexion réussie
Vous êtes désormais connecté.
Retournez sur la page d'accueil
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.