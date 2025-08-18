Rechercher sur Puissance Nintendo
Dear me, I was... Disponible sur Switch 2 depuis le 31/07/2025
Test de Dear me, I was... (Switch 2)

Test de Dear me, I was… un visual novel tout en douceur

Disponible sur Switch 2, Dear me, I was vous propose une plongée muette dans une destinée douce et touchante.

Test
Cher journal, nous sommes le 31 juillet et ma Switch 2 propose un nouveau jeu. “Dear me, I was”. Qu’étais-je finalement ? Si ce n’est une joueuse curieuse de découvrir un visual novel dessiné à l’aquarelle, développé par Arc System Works et dirigée par Taisuke Kanasaki. Ce nom te dit quelque chose ? Oui, moi aussi. Il a travaillé sur des jeux que tu connais peut-être, cher journal, comme Another code par exemple… Alors, chère moi, Dear me, que pense-t-on de ce jeu ?

Poésie muette

Le jeu vidéo permet de proposer des œuvres expérimentales, des poésies muettes et touchantes, courtes aussi, où l’image et la musique s’entremêlent parfaitement. Par bien des aspects, Dear me, I was est de celles-là. Vous allez suivre, pendant un peu plus d’une heure, la vie d’une jeune femme, de ses premiers jours à la maison de retraite en tant que personne âgée. Une exploration sensible, avec, au final, très peu d’interaction. Car il s’agit là avant tout d’un visual novel, sans aucun texte, une bande dessinée muette qui se joue devant vos yeux.
Il n’y a rien à savoir, concernant ce titre. Le mieux est encore de vous laisser porter en lançant le titre. Ici, il n’y a aucun gameplay spécifique : chaque chapitre représente une étape de la vie de cette femme et la seule interaction que vous allez avoir est un petit déjeuner, dont vous allez pouvoir choisir l’ordre dans lequel vous mangez et buvez. Cela n’a aucune incidence sur la suite, il s’agit juste d’une petite feature qui vous donne l’impression d’avoir un minimum de contrôle sur votre vie… Une forme de mise en abîme, complétant le propos du jeu retraçant les choix de vie de votre protagoniste.

Du dessin à l’animation

Est-ce encore un jeu vidéo ? La question se pose, mais c’est pour le mieux. Dear me, I was est une parenthèse, une respiration où vous suivez cette femme, dessiner avec elle grâce au tactile, explorez la vie en musique. Car la chose la plus prenante dans ce titre, c’est vraiment l’adéquation entre la musique, le piano tantôt léger, tantôt plus profond, et le dessin, enchaînement d’illustrations à l’aquarelle, légèrement animées.
Au fond, on pourrait dire que Dear me, I was est une expérience de jeu. Une heure, 7,99 €, et une puissance qui se condense dans sa direction artistique. Vous aurez d’ailleurs peut-être reconnu le style de Taisuke Kanasaki, œuvrant aussi sur Another Code, dont on reconnaît la patte graphique notamment à travers ses personnages.
14/20
Dear me, I was est une expérience de jeu étonnante, enchanteresse, mais qui souffre d’une durée de vie très courte par rapport à ses attentes. L’absence quasi totale de gameplay et de textes en fait un titre hybride, entre le film légèrement interactif et la bande dessinée.
14 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Dear me, I was est une expérience vidéoludique forte malgré une absence d’interaction.

Jouabilité
Difficile de juger une jouabilité quand il n’y a aucun gameplay. Les quelques éléments cliquables sont bien mis en avant et le tactile est d’ailleurs bien présent.
Durée de vie
Le problème de ce jeu, c’est probablement sa durée de vie. Une heure seulement, pour un condensé d'émotions certes, mais qui nous laisse sur notre faim.
Graphismes
Absolument magnifique, la direction artistique est ce qui permet au titre de se démarquer et qui fait tout son charme. Là dessus, c’est une grande réussite !
Son
Piano mélancolique ou plus joyeux, Dear me, I was prend tout son sens dans son adéquation entre la musique et les visuels, réussissant à nous raconter une histoire sans aucune parole grâce à ces éléments forts.
Intérêt
Si on prend le rapport prix/temps de jeu stricto sensu, Dear me, I was pose question : 7,99 € pour 1h. On s’interroge donc : d’un côté une direction artistique magnifique et une narration muette particulièrement efficace ; de l’autre un titre très court au point d’en être frustrant par moment et un gameplay inexistant (à dessein).

