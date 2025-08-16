Test de Tiny Bookshop : des livres plein vos jeux !

Bienvenue à Bouquainville

Vous venez d’arriver avec votre librairie mobile dans la petite caravane à l’arrière de votre voiture. Une bibliothèque, quelques décorations et vous voilà prête à vivre une nouvelle vie, faites de voyage et de conseils en littérature.Tiny Bookshop est un cosy game de gestion, tout doux, que ce soit dans son approche ou dans sa direction artistique. Vous vivez au fil des saisons, des événements qui rythment la communauté, avec pour seule contrainte votre envie d’explorer et de conseiller des livres.Le jeu se présente de façon très simple, avec différentes catégories de livres, des clients qui vont demander des conseils précis, d’autres qui vont acheter, en arrière plan, et faire grossir votre porte-monnaie. Tiny Bookshop se construit au fur et à mesure des jours qui passent.La routine est toujours la même : depuis la carte, vous choisissez le lieu de votre arrêt de la journée à venir : la plage, le café, le front de mer, etc. Vous avez aussi accès au journal local, qui vous donne aussi bien la météo que les événements à venir. C’est dans celui-ci que vous pouvez aussi acheter des cartons de livres pour renflouer votre stock, et de la décoration pour étayer votre librairie.Vous avez accès au journal n’importe quand. Mais ce n’est que depuis la carte que vos livres et décorations sont directement accessibles. Car avant chaque destination, vous allez remplir vos étagères. A vous de sélectionner les genres des livres que vous voulez proposer. Remplissez vos bibliothèques au mieux pour être sûr de tout vendre ! Chaque destination a ses spécificités, chaque décoration ajoute des bonus et augmente votre pourcentage de vente.Tiny Bookshop propose deux aspects : un côté léger où vous pouvez gérer votre librairie de façon simple ; un côté plus “statistique”. En effet, chaque décoration ajoute ou retranche un pourcentage de faciliter la vente d’un genre ou d’un autre. Chaque destination possède ses propres caractéristiques.Vous pouvez totalement vous pencher sur ces informations pour optimiser vos déplacements, vos dépenses et vos achats. Cependant le jeu est très doux aussi et rien ne vous empêche d’être moins regardant sur ces données. Votre progression sera peut-être un peu plus lente. Mais le jeu s’adapte à vous. Et propose des défis d’une autre façon.Car chaque jour, viendront des clients qui ont besoin de vos lumières. Mais avant de les conseiller, voyons comment se déroule une journée. Votre librairie fonctionne seule : les clients entrent et achètent des livres. Une petite animation, sous la forme d’une bulle avec des icônes, s’affiche au-dessus de la librairie.Pendant ce temps, vous pouvez explorer les environs avec les joysticks : vous y découvrirez des objets collectibles, qui peuvent servir de déco à votre librairie, des personnes à qui parler, des étals où vous pouvez acheter différentes choses (peinture pour personnaliser votre boutique, décorations, etc.).A certains moments, des personnages viendront discuter avec vous, vous soumettre des quêtes. Cela donne de la vie et de la couleur à Bouquainville, permet de faire vivre la ville et de vous inclure réellement dans sa vie. Et enfin, il y a les requêtes. Elles disposent d’un timer pour être résolues.Parfois, un de vos clients demande de l’aide. A vous d’appuyer sur X pour ouvrir un nouveau menu. Vous avez accès à vos bibliothèques et à la requête de votre client. A vous d’explorer les rayonnages pour trouver la recommandation parfaite et vendre un de vos livres.A l’exception de quelques livres, nécessaires pour le lore de Bouquainville, tous les titres que vous pouvez vendre sont des livres qui existent. Des ouvrages que vous pouvez trouver dans votre librairie de quartier. Tiny Bookshop propose un vrai travail de recommandations, allant au-delà des limites du jeu vidéo.Vous disposez donc de plusieurs catégories. Dans chacune d’elles, vous pouvez retrouver des titres captivants. En policier, Agatha Christie, Stephen King, etc. En drame, Nos étoiles contraires de John Green, ou encore Roméo et Juliette. En “factuel”, vous pouvez recommander L'art et la création de Arcane, si vous êtes fan de la série ! La catégorie fantasy regroupe aussi la science-fiction : Octavia Bulter, Ursula Le Guin, Georges RR Martin… mais aussi L’attaque des Titans !Les classiques sont ceux que vous imaginez : des pièces de Shakespeare par exemple. En jeunesse, vous pouvez recommander Nimona (que vous pouvez aussi voir sur Netflix), par exemple. Et enfin, dans la catégorie Voyage, vous avez la possibilité de proposer France Secrète, de Patrick Baud de la chaîne Axolot.On constate un vrai travail de curation des ouvrages, avec un soin tout particulier apporté au choix des livres proposés. De grands auteurs côtoient des autrices méconnues mais très importantes pour leur propos et leur engagement, par exemple.Il y a une vraie idée de démocratisation de la lecture. Chaque titre s’accompagne d’un petit texte, donnant un résumé ou quelques informations sur l’ouvrage. Et tous sont disponibles en librairie, donc vous aussi, vous pouvez vous laissez tenter !Tiny Bookshop fait partie des titres riches, plein de features agréables, doté d’une musique tranquille qui rythme l’expérience. La direction artistique aux couleurs pastel ajoute à l’ambiance cosy globale. D’une certaine façon, Tiny Bookshop fait partie de ces jeux qui font la passerelle entre différents médias.Jeu d’ambiance, de gestion, avec un propos bienveillant, il est de ces jeux qui rompent les frontières entre les médias. En y jouant, vous aurez peut-être envie de vous plonger dans la lecture de tel ou tel ouvrage, de vous renseigner sur telle autrice, d’aller à votre tour faire une descente dans votre librairie favorite ou votre bibliothèque la plus proche.Le jeu ne semble d’ailleurs pas avoir de fin : vivez à votre rythme, explorez les différents lieux, soyez curieux en cliquant ici et là pour, peut-être, découvrir une nouvelle destination. Chacune est unique, avec des animations qui changent en fonction des saisons. Tiny Bookshop est définitivement un titre riche et dense, qui peut se jouer en longues sessions comme en plus courte, que ce soit sur Switch 1 ou sur Switch 2 où le jeu est bien optimisé.