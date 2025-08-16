Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Soyez le premier à noter !

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Tiny Bookshop Disponible sur Switch depuis le 07/08/2025
Test de Tiny Bookshop (Switch)

Test de Tiny Bookshop : des livres plein vos jeux !

Ouvrez votre librairie mobile et rendez heureux les habitants de Bouquainville. Saurez-vous conseiller au mieux vos clients ?

Test
Cela fait maintenant plusieurs mois que le jeu Tiny Bookshop tease sa sortie. Après une démo disponible sur Steam et de nombreuses annonces, le jeu sort finalement ce 7 août, sur Steam et Switch. C’est l’occasion d’ouvrir votre librairie et de découvrir quels titres vous pouvez proposer à vos clients. Plutôt fantasy ? Drames ? Livres de voyages ? Ecoutez ce que chacun a à vous dire pour leur proposer le titre parfait !

Bienvenue à Bouquainville

Vous venez d’arriver avec votre librairie mobile dans la petite caravane à l’arrière de votre voiture. Une bibliothèque, quelques décorations et vous voilà prête à vivre une nouvelle vie, faites de voyage et de conseils en littérature.

Tiny Bookshop est un cosy game de gestion, tout doux, que ce soit dans son approche ou dans sa direction artistique. Vous vivez au fil des saisons, des événements qui rythment la communauté, avec pour seule contrainte votre envie d’explorer et de conseiller des livres.
Le jeu se présente de façon très simple, avec différentes catégories de livres, des clients qui vont demander des conseils précis, d’autres qui vont acheter, en arrière plan, et faire grossir votre porte-monnaie. Tiny Bookshop se construit au fur et à mesure des jours qui passent.

La routine est toujours la même : depuis la carte, vous choisissez le lieu de votre arrêt de la journée à venir : la plage, le café, le front de mer, etc. Vous avez aussi accès au journal local, qui vous donne aussi bien la météo que les événements à venir. C’est dans celui-ci que vous pouvez aussi acheter des cartons de livres pour renflouer votre stock, et de la décoration pour étayer votre librairie.
Vous avez accès au journal n’importe quand. Mais ce n’est que depuis la carte que vos livres et décorations sont directement accessibles. Car avant chaque destination, vous allez remplir vos étagères. A vous de sélectionner les genres des livres que vous voulez proposer. Remplissez vos bibliothèques au mieux pour être sûr de tout vendre ! Chaque destination a ses spécificités, chaque décoration ajoute des bonus et augmente votre pourcentage de vente.

Composez votre bibliothèque idéale

Tiny Bookshop propose deux aspects : un côté léger où vous pouvez gérer votre librairie de façon simple ; un côté plus “statistique”. En effet, chaque décoration ajoute ou retranche un pourcentage de faciliter la vente d’un genre ou d’un autre. Chaque destination possède ses propres caractéristiques.

Vous pouvez totalement vous pencher sur ces informations pour optimiser vos déplacements, vos dépenses et vos achats. Cependant le jeu est très doux aussi et rien ne vous empêche d’être moins regardant sur ces données. Votre progression sera peut-être un peu plus lente. Mais le jeu s’adapte à vous. Et propose des défis d’une autre façon.
Car chaque jour, viendront des clients qui ont besoin de vos lumières. Mais avant de les conseiller, voyons comment se déroule une journée. Votre librairie fonctionne seule : les clients entrent et achètent des livres. Une petite animation, sous la forme d’une bulle avec des icônes, s’affiche au-dessus de la librairie.

Pendant ce temps, vous pouvez explorer les environs avec les joysticks : vous y découvrirez des objets collectibles, qui peuvent servir de déco à votre librairie, des personnes à qui parler, des étals où vous pouvez acheter différentes choses (peinture pour personnaliser votre boutique, décorations, etc.).
A certains moments, des personnages viendront discuter avec vous, vous soumettre des quêtes. Cela donne de la vie et de la couleur à Bouquainville, permet de faire vivre la ville et de vous inclure réellement dans sa vie. Et enfin, il y a les requêtes. Elles disposent d’un timer pour être résolues.

Parfois, un de vos clients demande de l’aide. A vous d’appuyer sur X pour ouvrir un nouveau menu. Vous avez accès à vos bibliothèques et à la requête de votre client. A vous d’explorer les rayonnages pour trouver la recommandation parfaite et vendre un de vos livres.

Augmentez votre pile à lire avec Tiny Bookshop !

A l’exception de quelques livres, nécessaires pour le lore de Bouquainville, tous les titres que vous pouvez vendre sont des livres qui existent. Des ouvrages que vous pouvez trouver dans votre librairie de quartier. Tiny Bookshop propose un vrai travail de recommandations, allant au-delà des limites du jeu vidéo.
Vous disposez donc de plusieurs catégories. Dans chacune d’elles, vous pouvez retrouver des titres captivants. En policier, Agatha Christie, Stephen King, etc. En drame, Nos étoiles contraires de John Green, ou encore Roméo et Juliette. En “factuel”, vous pouvez recommander L'art et la création de Arcane, si vous êtes fan de la série ! La catégorie fantasy regroupe aussi la science-fiction : Octavia Bulter, Ursula Le Guin, Georges RR Martin… mais aussi L’attaque des Titans !

Les classiques sont ceux que vous imaginez : des pièces de Shakespeare par exemple. En jeunesse, vous pouvez recommander Nimona (que vous pouvez aussi voir sur Netflix), par exemple. Et enfin, dans la catégorie Voyage, vous avez la possibilité de proposer France Secrète, de Patrick Baud de la chaîne Axolot.
On constate un vrai travail de curation des ouvrages, avec un soin tout particulier apporté au choix des livres proposés. De grands auteurs côtoient des autrices méconnues mais très importantes pour leur propos et leur engagement, par exemple.

Il y a une vraie idée de démocratisation de la lecture. Chaque titre s’accompagne d’un petit texte, donnant un résumé ou quelques informations sur l’ouvrage. Et tous sont disponibles en librairie, donc vous aussi, vous pouvez vous laissez tenter !

Cultivons notre jardin !

Tiny Bookshop fait partie des titres riches, plein de features agréables, doté d’une musique tranquille qui rythme l’expérience. La direction artistique aux couleurs pastel ajoute à l’ambiance cosy globale. D’une certaine façon, Tiny Bookshop fait partie de ces jeux qui font la passerelle entre différents médias.

Jeu d’ambiance, de gestion, avec un propos bienveillant, il est de ces jeux qui rompent les frontières entre les médias. En y jouant, vous aurez peut-être envie de vous plonger dans la lecture de tel ou tel ouvrage, de vous renseigner sur telle autrice, d’aller à votre tour faire une descente dans votre librairie favorite ou votre bibliothèque la plus proche.
Le jeu ne semble d’ailleurs pas avoir de fin : vivez à votre rythme, explorez les différents lieux, soyez curieux en cliquant ici et là pour, peut-être, découvrir une nouvelle destination. Chacune est unique, avec des animations qui changent en fonction des saisons. Tiny Bookshop est définitivement un titre riche et dense, qui peut se jouer en longues sessions comme en plus courte, que ce soit sur Switch 1 ou sur Switch 2 où le jeu est bien optimisé.
18/20
Vous hésitez entre jouer à un jeu ou lire un livre ? Faites les deux ! Conseillez au mieux vos clients, apprenez à connaître leurs goûts et surtout, découvrez des ouvrages que vous pouvez ajouter à votre propre bibliothèque. Que vous aimiez la gestion chill ou ayez envie d’un jeu à statistique où vous pouvez faire le plus de profit, Tiny Bookshop propose plusieurs niveaux de jeu, plusieurs façons d’avancer pour mieux cadrer à ce que vous avez envie de faire. Cela valait le coup d’attendre si longtemps !
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Merci la Switch !
18 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Le jeu que les amoureux des livres attendaient ! Mais aussi un titre pour qui aime les cosy game et les ambiances bienveillantes ! Un must have.

Jouabilité
Le jeu est parfaitement optimisé, que ce soit sur Switch 1 ou 2. Les contrôles sont toujours affichés à l’écran, vous évitant de vous y perdre, encore que c’est très simple à prendre en main.
Durée de vie
Prenez votre temps. Tiny Bookshop propose une expérience de jeu longue, au rythme des saisons et du calendrier. En sessions longues ou en plus courtes, vous avez toujours de quoi faire !
Graphismes
Une grande possibilité de personnalisation de votre librairie, sans cesse renouvelée, à laquelle s’ajoute une direction artistique aux couleurs pastel et au rendu très cosy. Voilà ce que vous pouvez trouver dans Tiny Bookshop. Le jeu est beau, bienveillant, et la direction artistique est très claire, notamment dans les informations sur chaque ouvrage.
Son
La bande son n’est pas redondante, ce qui est un plus pour ce type de jeu. Vous pouvez vous plonger dans l’ambiance des différents lieux avec douceur.
Intérêt
Vous êtes fan de livres ? De jeux de gestion ? De cosy game ? Tout ça à la fois ? Tiny Bookshop est fait pour vous. Seulement 19,99 € sur l’eShop, avec des vraies recommandations de livres dedans, le jeu promet de nombreuses heures de jeu. Et comme on découvre toujours un peu plus de choses, que ce soit sur le lore, les personnages ou les livres proposés, on a envie de continuer et le jeu n’est pas trop redondant dans son expérience. La possibilité de conseiller spécifiquement les clients ajoute au challenge du jeu.

Votre avis sur Tiny Bookshop

Vous souhaitez donner votre avis sur le jeu Tiny Bookshop (Switch) ? Attribuez-lui une note. Vous pouvez également écrire un commentaire, et devenir fan du jeu.

POSTER MON TEST
Il n'y a encore aucun avis de visiteurs pour ce jeu.
Galerie images

Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil