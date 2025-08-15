Rechercher sur Puissance Nintendo
A Dream About Parking Lots Disponible sur Switch depuis le 31/07/2025
Test de A Dream About Parking Lots (Switch)

Test de A dream about parking lots : puzzle thérapie game

Vous errez de rêve en rêve, à la recherche de votre voiture, tout en discutant avec un psy. Cela vous semble étrange ? Attendez d’explorer ces rêves hallucinés…

Test
Ce 31 juillet, vous allez pouvoir vous garer et chercher votre voiture dans des environnements labyrinthiques. Le jeu de Take IT Studio! se présente comme une succession de scènes, de rêves étranges sur fond de dialogues introspectifs. Alors vous aussi, offrez-vous une bien étrange séance de thérapie, dans ce titre court au gameplay minimaliste.

Trouvez votre véhicule

A dream about parking lots est un titre qui sort de l’ordinaire. Ici, le gameplay est minimaliste, se contentant de deux touches pour faire avancer l’aventure. Vous pouvez actionner la clé de votre voiture, pour la faire klaxonner et allumer les phares, pour la retrouver. Ou sélectionner des réponses dans les dialogues qui s’affichent en bas de l’écran (et qui sont entièrement doublés en anglais).
Le principe de chaque rêve, ou plutôt de chaque niveau, est donc de retrouver votre voiture. Rapidement, vous vous rendez compte que vous êtes dans un véritable labyrinthe : celui de vos rêves, de votre esprit, de vos pensées.

Les méandres d’une séance de thérapie vous accompagnent, une psy interrogeant vos errances, votre perception de l’espace. S’engage alors la deuxième phase de “gameplay” : des dialogues à choix, des questions à répondre ou à poser. Tout cela fait écho à chaque niveau, entre ce que vous raconter au psy et les pièges rencontrés.

Plus court d’une séance chez le psy

Le jeu dure une quarantaine de minutes. Avec son esthétique en low-poly, son gameplay absurde par moment, ses biais de perception (les bruits de voiture se confondent parfois avec ceux de l’environnement, le parking évolue au fil des niveaux, etc), A dream about parking lots est justement cela : un rêve. Un songe parfois décousu, à la manière des souvenirs qui nous reviennent désordonnés, une réflexion sur l’existence qui peut mettre mal à l’aise, ou du moins vous questionner sur vos choix de vie.
L’inconvénient du titre réside dans son déséquilibre. Certes, les quarante/cinquante minutes sont sans temps morts, mais il en résulte tout de même un déséquilibre. Une fois le concept compris, vous pouvez arriver à votre voiture avant la fin du dialogue/de la séance. A vous de décider si vous passez au suivant ou si vous attendez, adossé à votre véhicule, la fin de votre échange.

On pourrait croire qu’il s’agit d’un défaut du level design, et pourtant, cela renforce le côté rêve, brise par moment le quatrième mur, distille des réflexions aussi bien sur le jeu vidéo que sur l’existence. Reste un problème : celui du graphisme. Malgré une esthétique low-poly, le jeu est particulièrement flou sur Switch 1, un peu moins sur Switch 2. Est-ce voulu ? Difficile à dire.
12/20
A dream about parking lots est un titre étonnant, absurde par moment, une thérapie brève et pourtant intense, questionnant de nombreuses choses. Le jeu ressemble à un rêve halluciné, sous acide de temps à autre, où on s’interroge sur ce qu’on fait ici. L’expérience en low poly est déconcertante et c’est aussi ce qu’on peut demander à ce type d’OVNI vidéoludique.
12 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Rendormez-vous. Et rêvez une nouvelle fois d’un parking.

Jouabilité
Comment juger un jeu qui n’a aucun gameplay à part deux boutons et un labyrinthe à parcourir ? Dans ce qu’il propose, A dream about parking lots est efficace et bien mené, c’est déjà pas mal.
Durée de vie
Le jeu est particulièrement court : 40/50 minutes si vous écoutez tous les dialogues, mais cela peut être moins si vous ne prenez pas le temps d’attendre, parfois, à côté de votre véhicule la fin de la séance.
Graphismes
Le low poly est une expérience visuelle à part entière, nous conditionnant presque à nous attendre à quelque chose de profond (tant les jeux d’horreur et d’horreur psychologique se sont emparés de cette esthétique). Le principal problème réside dans ses finitions, sur Switch 1 (atténué sur la 2), où le jeu est flou par moment, entachant la visibilité de vos déplacements.
Son
Le jeu ne dispose que de peu d’effets sonores : bruits de pas et klaxon pour retrouver votre véhicule ; dialogues avec la psy pour rythmer votre progression. Ce jeu sur les sons et les silences est intéressant.
Intérêt
Malgré un coût faible, 4,99 € sur l’eShop, A dream about parking lots est un OVNI qui essaie de sortir de l’ordinaire. De ce point de vue, c’est plutôt réussi. Reste que les réflexions et le propos se rapprochent plus qu’une séance chez le thérapeute et ne conviendront pas à tout le monde.

