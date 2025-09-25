Test de Final Fantasy Tactics the Ivalice Chronicles : le retour du tactical

”(B)Eat the rich”

Une version réactualisée

Se battre pour ses idées

Pour commencer le tactical ?

Final Fantasy Tactics est probablement à la fois le meilleur opus de Final Fantasy et le meilleur tactical, ayant posé les bases de ce que l’on retrouvera dans les tacticals qui vont suivre. Il est aussi un récit puissant, que ce soit par la portée de son propos et par le côté profondément politique de son intrigue. Ramza, jeune noble, va découvrir la colère qui gronde dans le peuple, les volontés de révolution et de révoltes, mais aussi le traitement que réserve les autres nobles à ceux qui ne le sont pas. Les dialogues sont puissants, bien que le jeu soit un poil verbeux par moment.L’aventure est longue, les rebondissements nombreux et il serait difficile de résumer cette aventure sans vous spoiler ses rebondissements. Sachez que vous y incarnez Ramza, qu’il y a une guerre pour le trône qui se prépare, une révolte civile qui gronde et qu’au milieu de tout ça, notre Ramza va devoir choisir entre ses valeurs et les complots de sa famille. Entre autres.“Et si ce que nous croyons être l'Histoire n’était qu’une version falsifiée par les vainqueurs ?”. Cette phrase ouvre le jeu et donne le ton. Car ici, le jeu évoque tout à la fois : l’écriture d’une histoire à la gloire des vainqueurs quitte à écrire des mensonges. La mise en place d’un système de domination par le récit historique et par la tradition qui en découle. Et fondamentalement, le jeu questionne la mise en place d’une société, avec ses hiérarchies implicites et délétères, la prédestination de la naissance et autres propos à la croisée entre la philosophie et la sociologie.Ca pourrait paraître assez perché dit comme ça, mais le propos passe de façon plutôt fluide, par le biais de dialogue, de situations où votre morale sera en accord ou non avec les choix de vos personnages. Il est d’ailleurs intéressant de noter que le propos est plus juste que jamais, faisant largement échos à la réalité et à notre propre histoire.Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles vous propose deux jeux, d’une certaine façon. La version réactualisée, avec lissage graphique, amélioration de l’interface et autres animations présentes à l’écran. Et la version de 1997, traduite en français. Vous pouvez lancer les deux jeux, l’histoire sera la même, mais le rendu graphique et les interfaces montreront bien le travail accompli pour ce remaster.Le jeu est toujours aussi plaisant à jouer. Rapidement, vous vous rendez compte du gouffre qu’est le gameplay de FF Tactics : il ne s’agit pas uniquement de placer vos unités sur un biome et de les déplacer case par case. Il s’agit aussi de gérer les classes de vos unités, de leur apprendre des compétences, de monter de niveaux de classe pour en débloquer de nouvelles, etc.Faisons donc le point. Vous pouvez avoir un grand nombre d’unités, jusqu’à une cinquantaine en tout. Chacune dispose du même panel de classes possibles, mais il va falloir les débloquer. Au début, vous avez Écuyer et Apothicaire. Ensuite… A vous de débloquer Chevalier, Archer, Mage Blanc, Mage Noir, Moine et les autres. Comment ? En montant de niveaux. Vous avez deux systèmes d’expériences : celle de votre personnage et celle de votre classe. Par exemple, pour débloquer Chevalier, il faudra être Écuyer niveau 2. Certaines classes nécessitent des niveaux dans plusieurs autres pour être débloquées. Heureusement, tout est indiqué dans l’écran de changement de classe de chaque personnage.Vous avez aussi la possibilité de changer votre équipement, vos menus d’action, de façon à combiner les classes. Le jeu est dense, les systèmes s’adaptent parfaitement à votre façon de jouer. Chaque combat vous donne des points de compétences dans un métier et vous pouvez donc apprendre les sorts du mage noir, équiper son menu à votre mage blanc et avoir un duo attaque/soin qui dépote. Heureusement, pour les armes, armures et autres objets, vous disposez d’un menu d’optimisation automatique qui est particulièrement appréciable du moins en début de partie.Le système de jeu peut paraître extrêmement dense : les classes, les équipements, le nombre d'unités à gérer, les tavernes où vous pouvez acheter mais aussi écouter des rumeurs pour avoir des informations sur le lore… Au bout d’un moment, la taille de votre escouade vous paraîtra bien petite : car vous devrez envoyer vos membres en mission, il devient alors nécessaire d’avoir non plus des personnages polyvalents mais plus spécialisés pour pallier toutes les situations.Le jeu suit une progression fluide : vous apprenez les choses petit à petit, au fur et à mesure de votre voyage, avec des améliorations qui interviennent au bon moment et de façon judicieuse. Les combats se dotent, pour cette nouvelle version, d’une barre sur le côté gauche indiquant les tours de jeu de chaque unité, alliées comme ennemies. Cela permet d’ajuster ses stratégies, surtout quand certains sorts ou attaques nécessitent d’attendre pour être lancé.Final Fantasy Tactics est un tactical (comme son nom l’indique). Il cristallise la quintessence du genre. Mais revenons tout de même sur le déroulement d’une bataille pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le genre. Le principe est assez simple : deux groupes s’affrontent sur un terrain aux limites définies. Sur ce terrain, vous avez différents niveaux de hauteurs, de l’eau, des bâtiments, etc. Ils sont à prendre en compte selon vos personnages : un archer ne pourra pas tirer à travers un mur, c’est logique. Un écuyer ne pourra pas attaquer au corps à corps si sa cible se situe trop basse ou trop haute par rapport à lui.Votre terrain d’affrontement est quadrillé. En début de bataille, vous placez un certain nombre d’unités (définie au début de chaque combat) dans une petite zone de départ. Ensuite, selon le déroulement du combat et les tours de jeu de chacun, vous allez les déplacer, les faire attaquer, utiliser des compétences de classe, ou attendre. Avec les gâchettes vous pouvez gérer votre niveau d’affichage, avec la petite barre de vie de votre personnage au-dessus de votre tête ou non, avec ou sans le nom du perso, etc.Ensuite, c’est de la stratégie. Certaines unités sont plus faibles face à tel élément, attaquer de loin ou dans le dos d’un personnage a plus ou moins d’impact, etc. Attention cependant : si une unité meurt (amie ou ennemie), son corps reste sur le terrain pendant quelques tours (matérialisé par des cœurs à la place de sa barre de vie). Quand le nombre de cœurs atteint zéro, le personnage disparaît. S’il s’agit d’un ennemi, il se transforme en ressources (coffre au trésors ou cristal de compétences). S’il s’agit d’un allié, il ne peut plus être réanimé et il disparaît de votre escouade. Cet aspect-là aussi va être à bien prendre en compte.Vous avez la possibilité d’ajouter de farmer les combats à certains endroits de la carte du monde, de façon à pouvoir, par exemple, améliorer vos personnages, débloquer des compétences ou simplement obtenir de nouvelles classes. Comme nous l’avons évoqué, le système est dense, riche et très bien équilibré. Vous avez d’ailleurs la possibilité de jouer en plusieurs modes de jeu, modifiable pendant votre partie, si, par exemple, vous avez envie de profiter de l’histoire et de découvrir le genre.Nombreuses et nombreux sont ceux qui ont débuté le tactical avec Final Fantasy Tactics (ou Tactics Advance sur GBA à l’époque, ou A2 sur Nintendo DS). Malgré la densité du jeu, The Ivalice Chronicles est très accessible. La progression est fluide, les possibilités de modifier les paramètres permettent d’appréhender les spécificités chacun à la vitesse qu’il souhaite. Les options d’accessibilité sont d’ailleurs exemplaires : le jeu se dote d’un système de visualisation des sons, avec un liseré coloré autour de l’écran qui s’allume quand un son important est présent. Cela permet à tous les publics de profiter de l’expérience et c’est à la fois malin et discret.Cependant, il faut être prévenu : le jeu est long. Comptez une quarantaine voire une cinquantaine d’heures pour le terminer, mais presque une centaine si vous voulez le compléter à 100%. Rien que pour son histoire, sa mise en scène et la profondeur du gameplay, le jeu est un must have, d’autant qu’il tourne parfaitement bien sur la Switch 2. La possibilité de découvrir le titre dans sa version d’origine est un chouette ajout, il permet de se rendre compte des évolutions techniques tout en proposant de… vivre deux fois la même aventure dans deux versions différentes.