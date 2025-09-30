Test de Super Mario Galaxy 1 & 2 : deux chefs-d’œuvre magnifiés en HD

Retour sur deux chefs-d’œuvre de l’ère Wii

L’histoire de Super Mario Galaxy et Super Mario Galaxy 2

Super Mario Galaxy : la révolution de la gravité

Super Mario Galaxy 2 : le perfectionnement et l’exigence

Deux jeux complémentaires : expérimenter puis maîtriser

Une nouvelle vie sur Nintendo Switch

Parlons des améliorations techniques

De la Wiimote aux Joy-Con : une adaptation parfois imparfaite

L’ergonomie en mode portable : le casse-tête du pointeur

La gestion des caméras : un héritage qui a vieilli

Un diptyque réuni : valeur et cohérence de la compilation

Progression naturelle : du Galaxy au Galaxy 2

Un « voyage complet » à travers l’ère Galaxy

SMG & SMG2 à l’aube du film Galaxy

Un héritage encore vivace ?

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 - Overview Trailer - Nintendo Switch Retrouvez la vidéo sur YouTube

Quand Super Mario Galaxy sort en 2007 sur Wii, c’est un petit séisme dans le monde du jeu vidéo, une immense claque pour les fans de jeux de plateforme. Après Super Mario Sunshine qui avait divisé une partie du public GameCube, Nintendo remet Mario au sommet avec une aventure galactique qui repousse les limites de la plate-forme 3D : à chaque fois, on se demande s'il sera possible de faire mieux, et à chaque fois on se prend une petite claque.Trois ans plus tard, en 2010, Super Mario Galaxy 2 débarque, dans une suite qui n’a rien d'une simple suite. Plus dense, plus exigeant, plus généreux en contenu, le jeu va bien plus loin que le premier opus, s’impose comme le prolongement naturel de l’expérience entamée en 2007, et propose aux joueurs de retrouver toutes ces idées qui n'avaient pas trouvé leur place dans le premier épisode.C'est qu'ils avaient été prolifiques, les concepteurs du jeu, pour avoir suffisamment de matière pour, quelques années plus tard, nous proposer une suite aux aventures galactiques de Super Mario, cette fois accompagné de son fidèle destrier, Yoshi.Ces deux titres, acclamés par la presse et par les joueurs, sont encore régulièrement cités dans les classements des meilleurs jeux vidéo de tous les temps. C'est dire si, en apprenant la sortie des deux jeux sur Switch pour ce début d'octobre 2025, les fans avaient de quoi se réjouir car en les (re)découvrant sur Switch, on se rend compte à quel point ils n’ont rien perdu de leur aura et on comprend même mieux comment, en deux jeux, s'est construite cette légende !Le premier Mario Galaxy, c’est avant tout une idée de génie : exploiter la gravité comme on ne l’avait jamais vue dans un Mario. On aurait même envie d'écrire qu'on n'avait jamais vu ça exploité de cette façon dans un jeu vidéo jusqu'ici. Chaque planète, petite ou immense, devient un terrain de jeu extraordinaire dans lequel Mario saute, court et fonce explorer les moindres recoins dans toutes les directions. La tête à l’envers ou les pieds rivés à une sphère minuscule : le résultat est bluffant et avec ce titre, Nintendo propose ni plus ni moins qu'une redéfinition totale des sensations de plate-forme en 3D. Encore une fois !Mais Super Mario Galaxy ne se limite pas à un simple gimmick de gameplay. C’est aussi une leçon de level design, avec des niveaux courts, rythmés, qui surprennent le joueur en permanence. La bande-son orchestrale, encore aujourd’hui l’une des plus marquantes de l’histoire de la saga, parachève cette impression de grandeur. En 2007, c’était une révolution. En 2025, ça reste toujours un émerveillement accessible de plus dès le menu d'accueil puisque le juke-box de la bande originale du jeu est dispo pour le plus grand bonheur de tout un chacun.Là où le premier Galaxy posait les bases, Super Mario Galaxy 2 pousse tous les curseurs un cran plus loin. Plus de galaxies, plus de difficulté, plus de secrets à découvrir. Un game-design intelligent, presque plus compréhensible que dans le premier Galaxy dont la carte en forme de vaisseau avec ses pièces a pu en rebuter plus d'un. Le jeu est aussi plus exigeant, avec des phases de plate-forme qui sollicitent vraiment la précision du joueur, Wiimote en main. Pardon... Joy-Con en main !C’est également l’épisode qui marque le grand retour de Yoshi, avec ses pouvoirs bien utiles pour varier les approches et apporter une certaine difficulté dans le gameplay. On sent que Nintendo a voulu s’adresser ici à un public plus expérimenté. Après tout, cela fait 3 ans déjà qu'on pratique le sauvetage de Galaxy avec le premier opus. Mais aussi, Nintendo garde une accessibilité suffisante pour les joueurs occasionnels, ce qui permet à tous les profils de trouver du plaisir à sauver, une nouvelle fois, la galaxie. Résultat : un jeu d’une richesse impressionnante, pensé comme un prolongement naturel du premier mais qui, par sa densité, parvient à se hisser encore plus haut. Avec toujours une bande-originale incroyable.Pris séparément, Super Mario Galaxy et Super Mario Galaxy 2 sont déjà des chefs-d’œuvre. Ensemble, ils forment un diptyque quasi-parfait. Le premier émerveille et surprend le joueur à de nouvelles sensations. Le second assume un rôle plus exigeant, pour ceux qui veulent aller plus loin et mettre leur maîtrise du gameplay à l’épreuve. Le premier jouait le rôle d'initiation à un jeu de plateforme de grande qualité, le second permet aux concepteurs de tout donner pour inciter les joueurs... à donner le meilleur d'eux-mêmes, manette en main.C'est cette complémentarité qui est précisément ce qui donne tout son sens à cette compilation : là où Nintendo avait choisi de n’inclure que le premier Galaxy dans Super Mario 3D All-Stars en 2020, proposer aujourd’hui les deux aventures dans un seul package permet enfin de redécouvrir l’œuvre dans son ensemble. Et autant dire qu’en 2025, le voyage vaut toujours le détour. Alors, on va sauver l'univers ensemble ?Notre test a été réalisé sur Nintendo Switch 2, ce qui nous a permis de profiter du fameux patch 4K sur un écran compatible. Et il faut bien l’avouer : le résultat est absolument époustouflant. Voir Mario et ses acrobaties interstellaires en ultra-haute définition, c’est une expérience qui donne parfois envie de poser la manette quelques secondes… juste pour admirer. On en prend plein les yeux, et on ne peut que se réjouir de pouvoir retrouver ces aventures sur les consoles hybride de Nintendo.Le passage en HD/4K fait des merveilles : les textures sont plus fines, les modèles de personnages plus détaillés, et les environnements regorgent de couleurs chatoyantes. On redécouvre littéralement certaines galaxies, sublimées par une résolution qui fait ressortir la beauté des décors. Evidemment, la sensation de vide autour des planètes qu'on explore est toujours présente, mais tout est bien plus beau : les herbes, les vagues, les effets de transparence sur l'eau, etc. La fluidité, déjà correcte sur Wii, est désormais impeccable : l’ensemble tourne avec une stabilité rassurante, sans saccades notables, et la lisibilité à l’écran est idéale. On ne dispose pas du matériel pour mesurer le framerate du jeu, mais à l'oeil, on n'a jamais détecté le moindre ralentissement en cours de partie, et pourtant on en a fait des figures imprévues lors de notre progression dans le jeu.Nous avons essayé le jeu dans toutes les configurations possibles : Joy-Con en main comme à l’époque de la Wiimote et du Nunchuk, manette Pro pour plus de confort, et bien sûr en mode portable avec les Joy-Cons fixés ou détachés. Dans tous les cas, la magie opère, et on en prend plein les yeux… et plein les oreilles, puisque la bande-son orchestrale continue de nous émerveiller, casque sur les oreilles ou enceintes de la TV au maximum.Tout n’est pas parfait pour autant. Dans certains cas, la jouabilité nous a semblé moins précise que dans nos souvenirs Wii. Il nous est par exemple arrivé que Mario se mette soudainement à courir en rond, comme si le personnage perdait le nord. La seule solution : lâcher les commandes quelques instants pour que le jeu reprenne ses esprits.Autre exemple : après avoir subi un coup sur une plateforme mouvante, Mario est parfois resté figé sans pouvoir se déplacer, ce qui donne une impression désagréable, surtout dans des passages où chaque seconde compte. De petits accrocs qui, sans gâcher l’expérience, rappellent que l’adaptation Switch n’est pas toujours au niveau de la finition attendue d’un jeu Mario. Étions-nous plus tolérants en 2007 ? Peut-être… mais en 2025, ces petits blocages nous semblent un peu gênants.C’est l’un des points les plus délicats de cette remasterisation : la gestion du pointeur pour récupérer les fragments d’étoiles. En mode portable, on sent vite que l’ergonomie n’a pas trouvé de solution idéale : la console doit être légèrement inclinée vers la droite pour que le pointeur se place correctement au centre, et cela casse un peu le côté propreté irréprochable du gameplay des jeux. Rien n'y a fait, même en posant la console quelques secondes sur une surface plane, c'est comme si le jeu était fait comme ça et cela ne semble pas naturel.De plus, bouger la console pour ramasser les fragments d’étoiles tout en esquivant des ennemis n’a rien de naturel, et la situation n’est pas forcément plus simple en mode manette : il faut maintenir un certain angle face à l’écran pour que le pointeur reste actif. Parfois même, le curseur disparaît purement et simplement, obligeant à appuyer sur ZR pour le faire réapparaître. Pourquoi ? Mystère. Mais c'est un détail frustrant dans une expérience qui repose beaucoup sur la fluidité de ces petits gestes pour collecter tous les fragments d'étoiles qui passent à l'écran.Enfin, un mot sur la caméra, qui rappelle que les jeux datent de 2007 et 2010. À l’époque, on acceptait sans broncher certaines limitations, mais en 2025 elles paraissent plus lourdes. Si le stick droit est censé permettre de replacer la caméra, ce n’est pas toujours possible, selon le niveau. On se retrouve donc souvent à subir un angle imposé, parfois peu lisible. Et on se remémore des débats sans fin au sujet de la gestion de la caméra de Super Mario Sunshine sur GameCube, qui avait valu bien des disputes en familles à l'époque !Autre désagrément : la sensibilité du stick droit peut provoquer le passage en vue subjective sans qu’on le souhaite vraiment, ce qui peut coûter cher dans un passage de plate-forme exigeant... ou à proximité d'ennemis un peu agressifs. Rien de rédhibitoire, mais suffisamment présent pour rappeler que, derrière l’habillage moderne, on reste face à des jeux Wii qui ont été portés sur Nintendo Switch. Heureusement, ces petits défauts ne ternissent pas l’immense plaisir de retrouver ces deux aventures réunies dans une seule cartouche.La force de cette compilation, c’est qu’elle respecte une progression organique — on commence par Super Mario Galaxy, où l’on s’éveille à l’immensité du cosmos avec émerveillement, puis on se jette dans Super Mario Galaxy 2, plus dense, plus incisif, plus exigeant. Le premier pose les briques, le second fait la cathédrale. Pour le joueur moderne, c’est une trajectoire logique, presque une initiation complète au monde des Mario spatiaux, de l’émerveillement à la maîtrise.Ce schéma rend l’expérience plus cohérente que si l’on jouait chaque titre isolément : on ressent mieux comment les idées du premier ont été étirées, explorées, puis poussées jusqu’à leurs limites dans le second.Avec les deux jeux réunis sur une seule cartouche, on a entre les mains un voyage complet à travers l’ère Galaxy. L’errance parmi les étoiles dans le premier, les défis épiques dans le second, les thèmes musicaux, les motifs visuels... Tout s’enchaîne comme un seul récit vidéoludique, même si les histoires sont indépendantes.C’est un peu comme lire un double-album concept : la cohérence thématique est là. On retrouve les motifs du cosmos, les Lumas, la gravité, l’émerveillement sensoriel puis l’effort, tout en percevant l’évolution des ambitions de Nintendo d'un jeu à l'autre. Malgré l’amour qu’on leur porte, on n’a pas souvent eu l’occasion de les refaire, même à l'occasion de la sortie de Galaxy 1 dans la compilation 3D All-Stars (on est plus tourmenté par le souvenir de se demander où était passé Super Mario Galaxy 2 dans cette histoire, d'ailleurs !).En somme, cette compile', c'est deux Galaxy pour le prix d'une ! Évidemment, l’un des grands mérites de cette compilation est qu’il s’agit de la première fois que Super Mario Galaxy et Super Mario Galaxy 2 cohabitent officiellement dans un seul package sur console. Jusqu’à présent, Nintendo les avait dissociés : Galaxy était présent dans Super Mario 3D All-Stars, Galaxy 2 non.Cette compilation arrive dans un timing particulièrement malin : Nintendo a annoncé que le prochain film d'animation Mario s'intitulait Super Mario Galaxy Le Film. Il sortira le 2 avril 2026, et on pense que rejouer à ces deux jeux nous rafraichira la mémoire sur certains aspects qui seront développés dans l'histoire du film. En vrai, le scénario des jeux SMG ne va jamais chercher bien loin, la pseudo-méchanceté maladroite de Bowser n'étant qu'un prétexte à l'exploration des galaxies. L'histoire était plus travaillée dans le premier Super Mario Galaxy, avec l'histoire autour d'Harmonie et ses Luma, qui d'ailleurs va faire l'objet d'un livre de contes en bonne et due forme !Cette compilation agit presque comme une porte d’entrée légitime pour naviguer entre jeu et cinéma à l'approche du second film. Les joueurs nouveaux ou curieux qui découvriront d’abord le film pourront ensuite prolonger l’expérience dans les jeux, avec un bagage (les deux Galaxy) entre les mains. Le pic des ventes de Super Mario Galaxy ne se fera donc peut-être pas là en octobre, mais peut-être bien en avril prochain, quand le public aura envie de découvrir les aventures originales du jeu vidéo.En fait, on pourrait presque parler de synergie narrative : le film puise dans l’imaginaire de Galaxy, dans ses galaxies, ses planètes étranges, et dans les symboles (Lumas, gravité, voyage cosmique) pour construire son récit. La sortie de la compilation est donc opportune car elle permet à la licence de se renforcer, en reliant les médias (jeu + cinéma).Le diptyque joue ici un rôle essentiel de socle narratif, d’ancrage, pour le film à venir, permet aux joueurs de se refamiliariser avec l'histoire imaginée alors par les concepteurs du jeu, avant de découvrir une nouvelle approche dans les salles obscures.Rejouer à Super Mario Galaxy et Super Mario Galaxy 2 en 2025, c’est un peu comme revoir un grand classique du cinéma : on se demande si la magie va encore opérer… et la réponse est un grand oui. Ces deux titres ont gardé une fraîcheur incroyable, malgré leurs quinze ans et plus. Leur inventivité, leur rythme et leur bande-son leur permettent de traverser le temps sans prendre trop de rides. Certes, on l’a dit, quelques aspérités de jouabilité ou de caméra rappellent leur âge, mais globalement, ce sont des jeux qui s’apprécient encore aujourd’hui comme au premier jour.Une question se pose forcément : que valent les Galaxy face à Super Mario Odyssey, le dernier grand Mario 3D inédit sorti en 2017 sur Switch ? Là où Odyssey joue la carte de la liberté totale, avec ses vastes royaumes à explorer et son gameplay basé sur Cappy, Galaxy et Galaxy 2 conservent une approche plus dirigée, centrée sur des parcours courts et denses, où chaque niveau propose une idée nouvelle. Deux philosophies différentes, mais qui se complètent. D’un côté, Super Mario Odyssey incarne l’ouverture et l’exploration libre telles qu'on les attend d'un jeu de plateforme 3D contemporain. De l’autre, les Galaxy représentent qui incarnent la précision et l’émerveillement calibré au millimètre.Dans le patrimoine vidéoludique, la place des Mario Galaxy est claire : ce sont des piliers. Ces jeux ont redéfini ce que pouvait être la plateforme 3D, et ils continuent d’influencer le design de Nintendo aujourd’hui. Les retrouver en compilation sur Switch et Switch 2, c’est offrir à cette nouvelle génération l’occasion de découvrir ce que les joueurs de 2007 et 2010 ont ressenti : cette impression que Mario, une fois encore, avait repoussé les limites de son propre univers, avec un remaster HD ou 4K selon la console sur laquelle on les lance.On ne doit pas voir les Mario Galaxy comme de simples grands jeux du passé : ce sont deux jalons majeurs de l’histoire de Nintendo, qui restent encore aujourd’hui des références du genre. Et ça, c’est probablement le plus bel hommage que l’on puisse leur rendre.Test réalisé grâce à un code de téléchargement gracieusement offert par Nintendo, sur Nintendo Switch 2, où un patch gratuit est disponible pour offrir aux joueurs les graphismes en 4K (et en 1080p en mode nomade) auquel ils ont droit ! Un régal pour les yeux !