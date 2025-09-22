Test de Wild Hearts S, une chasse aux monstres qui manque d’âme
Devenez chasseur et partez à la traque des monstres les plus gros et les plus dangereux des terres sauvages d’Azuma, grâce à la technologie karakuri.Test
Wild Hearts S, une pâle copie de Monster HunterLes Kemonos, d’immenses créatures sauvages, ont commencé à ravager la terre Azuma autrefois prospère mais on ne sait pourquoi. Personne ne semble capable d’arrêter cette puissance destructrice. Puis apparaît un chasseur, doté d’armes mortelles et d’une ancienne technologie appelée Karakuri, qui devient le dernier espoir. Nous sommes bien évidemment ce chasseur.
Un scénario très simple est mis en place qui nous permet ainsi d’annihiler toutes les créatures qui se dressent sur notre route.
On note que les musiques et bruits d'environnements sont bons et plutôt agréables dans l'ensemble. Malheureusement, cela reste vite oubliable.
Cependant, niveau gameplay, la caméra n’est pas très agréable. Par exemple, elle a tendance à être trop proche de nous à certains moments sans que l’on ne puisse rien y faire mis à part changer d’endroits. Ou encore, lorsqu’on verrouille une cible mouvante, elle va tourner autour un peu trop nerveusement, nous empêchant d’attaquer correctement et de nous déplacer avec agilité. On préfère presque attaquer nos adversaires sans les verrouiller au préalable.
Le bestiaire est vraiment ridicule pour un jeu de chasse aux monstres. Il n’y a que 23 types de créatures disponibles dans toute la partie. Autrement dit, on en a vite fait le tour ce qui pourrait rendre l’aventure lassante bien plus vite que prévu. A titre de comparaison, dans Monster Hunter Rise sur Switch première du nom, on compte 46 sortes de monstres, 78 avec son extension Sunbreak.
Le plus important dans Wild Hearts S, c’est tuer des monstres, encore et encore, sans état d’âme.
Les karakuris, un système plutôt mitigéAprès la création de notre avatar, nous apprenons via un didacticiel, à nous battre contre les Kemonos. Plus tard, nous aurons régulièrement des missions pour tuer les mêmes ennemis ou des nouveaux.
On nous apprend ensuite très vite à nous servir de ces fameuses technologies perdues, les karakuris qui est l’essence même du jeu. Ce sont des invocations que peut faire notre héros. Il y en a deux sortes.
Ces diverses structures sont très pratiques pour nous aider à nous préparer au combat.
Ensuite, nous avons les Karakuris classiques qui sont plus liés au combat. Notre avatar peut faire apparaître des objets temporaires lui permettant d’effectuer certaines actions ou de bloquer ses adversaires. Par exemple, en invoquant plusieurs caisses les unes sur les autres, on peut créer un mur qui va assommer le Kemono s’il fonce dessus. En inventant un tremplin, on peut faire de grands sauts et infliger de lourds dégâts aux monstres avec l’impact (si tant est qu’on arrive à le toucher avant qu’il ne s’enlève…). En empilant trois hélices, on peut obtenir une zone de soins etc.
Ces Karakuris servent également pour notre environnement. Les caisses sont très utiles pour atteindre des endroits en hauteur inaccessibles autrement.
Ces technologies sont très pratiques pour nous aider à appréhender notre environnement. Cependant, se battre avec est une autre histoire. Comme beaucoup de jeux du genre, les combats se doivent d’être rapides, dynamiques et fluides. Dans Wild Hearts S, ça fonctionne plutôt bien lorsqu’on combat avec une arme au corps à corps ou à distance. Les combos sont complets et les figures belles à voir, surtout lorsque notre avatar achève les Kémonos. Ces derniers étant très imposants, cela rend les batailles encore plus épiques.
Au final, on ne les utilise pas souvent au combat alors que c’est quand-même l’idée première du jeu…
Après chaque chasse réussie, nous obtenons des ingrédients ou objets qui nous sont utiles pour la fabrication de nouvelles armes et armures et leurs améliorations. Ce qui permet à notre héros de devenir de plus en plus puissant.
Nous gagnons également des points de talents qui servent à développer de nouveaux karakuris ou à améliorer ceux déjà connus, comme par exemple renforcer le mur invoqué grâce aux caisses.
