Ritual of Raven Disponible sur Switch depuis le 07/08/2025
Test de Ritual of Raven (Switch)

Test de Ritual of Raven : programmer vos semis

Alors que vous venez de franchir un bien étrange portail, vous voici plongé dans un autre monde. Apprenez la magie locale pour espérer vous sortir de cette situation… A moins que vous n’ayez envie de rester dans le coin ?

Test
Sorti le 7 août, Ritual of Raven est le dernier titre de l’équipe de Spellgarden Games. On les connaît déjà pour des titres comme Sticky Business. Cette fois encore, le pixel art très coloré est de la partie, mâtiné de jeu de gestion de potager et de mécanique un peu particulière. Édité par la Team 17, le jeu vous propose une aventure palpitante et surprenante.

Bienvenue dans un autre monde !

Vous venez d'atterrir dans un autre monde ! Alors qu’une jeune femme vous apprend qu’ici il y a de la magie et qu’il faudrait fermer le portail qui vous a fait venir, vous découvrez aussi que vous allez pouvoir maîtriser cette magie ! Elle n’a en réalité rien de bien compliqué : il s’agit principalement de recettes à connaître et de pouvoir programmer des golems qui vont bosser à votre place.
Rapidement, vous vous rendez compte de deux choses : vous n’êtes pas la seule personne à venir d’un autre monde ; votre guide s’est rapidement fait la malle et vous a laissé seul. Vous allez donc être libre d’explorer les lieux, de chercher des informations par vous-même et d’apprivoiser votre nouveau familier, un corbeau qui en sait presque autant que vous. Les choses s’annoncent amusantes !

Programmer vos plantations

Et oui, le jeu est très fun. Déjà parce qu’il réinvente les règles du jeu de farming classique. Ici, ce n’est pas à vous de planter, arroser, cueillir vos plantations, mais à vos golems. La programmation de leurs actions passent par des cartes, que vous allez obtenir au fur et à mesure de votre progression. Ainsi, si au début vous devrez programmer votre golem à faire quelque chose case par case, il devient rapidement possible de leur donner des ordres pour l’ensemble d’une parcelle.
A partir de ces premiers contrôles, vous vous rendez rapidement compte que vous pouvez faire beaucoup de choses. Alors, comme dans beaucoup de jeux du même genre, vous vous laissez porter : la visite du village à proximité vous révèle l’existence d’un concert explicatif, de deux rôlistes qui viennent, elles aussi d’ailleurs, d’un monde plus vaste que vous allez pouvoir explorer. Toute la particularité de Ritual of Raven réside dans ses possibilités de programmation. Cela demande un peu d’adaptation, mais aussi permet d’approcher une certaine forme de langage informatique.
Étonnant et plaisant, ce système de jeu se présente presque comme un puzzle à résoudre. Et l’effet est renforcé par les différents défis que vous trouvez au fur et à mesure de votre exploration. Il s’agira alors d’utiliser les bonnes cartes, dans le bon ordre, pour effectuer en une seule fois les tâches demandées. Grâce à la flèche directionnelle, vous aurez une vue sur la prévisualisation de vos actions pour mieux anticiper ce que votre golem va faire.

Fermer les portails ?

Ritual of Raven est un jeu particulièrement dynamique, aux couleurs saturées, dans la droite lignée des autres jeux du studio. Cela fait donc partie de leur identité graphique et cela fonctionne bien ! Le pixel art est fin et léché, les couleurs structurent l’espace et permettent aussi de voir les différents points importants présents autour de vous. Le petit corbeau, ainsi que les autres personnages, sont hauts en couleurs, avec une véritable identité et une personnalité attachante à chaque fois.
Rapidement, Ritual of Raven en revient aux titres de farming classique avec une mécanique innovante. Un mélange des genres qui rend les bases de la programmation accessibles à tous ! Le jeu est fluide, intéressant, mais s’adresse principalement aux personnes ayant l’habitude de ce type de jeu de farming/housing avec une touche d’humour.
16/20
Ritual of Raven est un excellent titre de farming : son gameplay, basé sur la programmation pour s’occuper de ses cultures, est innovant et intéressant. Il renouvelle l’intérêt pour le farming et la pousse de navet tout en proposant une histoire touchante soulignée par les commentaires drôles et parfois sarcastiques de notre petit familier.
16 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Et vous, vous avez envie de fermer les portails ?

Jouabilité
Ritual of Raven se joue aisément : les contrôles sont sensiblement les mêmes que dans tous les jeux du même genre. Là où les choses deviennent intéressantes, c’est dans la mise en scène des éléments de programmation : l’interface colorée et la possibilité de prévisualiser ses actions ajoutent à la simplicité de la prise en main.
Durée de vie
Vous avez le temps de profiter du jeu : une grosse quinzaine d’heures de jeu, ça vous laisse le temps d’appréhender le système et d’explorer les lieux !
Graphismes
Les couleurs saturées, le pixel art, tous ces éléments permettent d’identifier clairement le studio à l’origine du jeu. Et ça fonctionne ! C’est joli, agréable, les contrastes tranchés permettent à tous de s’y retrouver visuellement.
Son
La bande son est très bien faite, que ce soit dans les musiques ou le sound design. De quoi accompagner votre aventure pendant que vous explorez les lieux et vous occuper de vos golems !
Intérêt
Pour 14,99 €, Ritual of Raven est un bon jeu de farming, innovant, qui ravira les fans du genre ! Les mécaniques sont intéressantes, changent de ce à quoi on a l’habitude. Le tout est porté par une histoire rigolote et touchante.

Galerie images

