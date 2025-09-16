Test de Ritual of Raven : programmer vos semis

Bienvenue dans un autre monde !

Programmer vos plantations

Fermer les portails ?

Vous venez d'atterrir dans un autre monde ! Alors qu’une jeune femme vous apprend qu’ici il y a de la magie et qu’il faudrait fermer le portail qui vous a fait venir, vous découvrez aussi que vous allez pouvoir maîtriser cette magie ! Elle n’a en réalité rien de bien compliqué : il s’agit principalement de recettes à connaître et de pouvoir programmer des golems qui vont bosser à votre place.Rapidement, vous vous rendez compte de deux choses : vous n’êtes pas la seule personne à venir d’un autre monde ; votre guide s’est rapidement fait la malle et vous a laissé seul. Vous allez donc être libre d’explorer les lieux, de chercher des informations par vous-même et d’apprivoiser votre nouveau familier, un corbeau qui en sait presque autant que vous. Les choses s’annoncent amusantes !Et oui, le jeu est très fun. Déjà parce qu’il réinvente les règles du jeu de farming classique. Ici, ce n’est pas à vous de planter, arroser, cueillir vos plantations, mais à vos golems. La programmation de leurs actions passent par des cartes, que vous allez obtenir au fur et à mesure de votre progression. Ainsi, si au début vous devrez programmer votre golem à faire quelque chose case par case, il devient rapidement possible de leur donner des ordres pour l’ensemble d’une parcelle.A partir de ces premiers contrôles, vous vous rendez rapidement compte que vous pouvez faire beaucoup de choses. Alors, comme dans beaucoup de jeux du même genre, vous vous laissez porter : la visite du village à proximité vous révèle l’existence d’un concert explicatif, de deux rôlistes qui viennent, elles aussi d’ailleurs, d’un monde plus vaste que vous allez pouvoir explorer. Toute la particularité de Ritual of Raven réside dans ses possibilités de programmation. Cela demande un peu d’adaptation, mais aussi permet d’approcher une certaine forme de langage informatique.Étonnant et plaisant, ce système de jeu se présente presque comme un puzzle à résoudre. Et l’effet est renforcé par les différents défis que vous trouvez au fur et à mesure de votre exploration. Il s’agira alors d’utiliser les bonnes cartes, dans le bon ordre, pour effectuer en une seule fois les tâches demandées. Grâce à la flèche directionnelle, vous aurez une vue sur la prévisualisation de vos actions pour mieux anticiper ce que votre golem va faire.Ritual of Raven est un jeu particulièrement dynamique, aux couleurs saturées, dans la droite lignée des autres jeux du studio. Cela fait donc partie de leur identité graphique et cela fonctionne bien ! Le pixel art est fin et léché, les couleurs structurent l’espace et permettent aussi de voir les différents points importants présents autour de vous. Le petit corbeau, ainsi que les autres personnages, sont hauts en couleurs, avec une véritable identité et une personnalité attachante à chaque fois.Rapidement, Ritual of Raven en revient aux titres de farming classique avec une mécanique innovante. Un mélange des genres qui rend les bases de la programmation accessibles à tous ! Le jeu est fluide, intéressant, mais s’adresse principalement aux personnes ayant l’habitude de ce type de jeu de farming/housing avec une touche d’humour.