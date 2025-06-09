Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Soyez le premier à noter !

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Shadow Labyrinth Disponible sur Switch depuis le 18/07/2025
Test de Shadow Labyrinth (Switch)

Test de Shadow Labyrinth : la folie s’est emparée de Pac-Man

Tout joueur doit connaître, au moins de nom, Pac-Man, ce rigolo petit personnage jaune. Mais qui aurait pu l’imaginer fou, dans une aventure sombre et complètement tordue ?

Test
Cette année 2025 marque les 45 ans de Pac-Man, développé et édité par Namco en mai 1980. Il s’agit d’un célèbre jeu d’arcade où son héros du même nom, personnage jaune de forme ronde, doit se déplacer dans divers labyrinthes afin de manger des pac-gommes tout en échappant aux quatre fantômes qui le poursuivent. Il devient très vite un personnage emblématique du jeu vidéo, mondialement connu.
Pour marquer le coup, Bandai Namco décide de prendre tout le monde au dépourvu en dévoilant lors des derniers Game Awards la bande annonce de son tout nouveau jeu, Shadow Labyrinth, avec une sortie annoncée sur toutes les plateformes le 18 juillet. Mais cette fois-ci, nulle aventure d’arcade avec un petit héros jaune rigolo. Pac-Man passe du côté obscur dans ce metroidvania en 2D avec une histoire des plus glauques. Entièrement traduit en français, nous avons eu l’occasion de tester la version Switch 2.

Une aventure sombre et dérangeante

Shadow Labyrinth est la suite directe de l’épisode horrifique PAC-MAN: Circle, issu de la série animée Secret Level diffusée sur Amazon Prime. On nous dévoile alors un scénario énigmatique avec un protagoniste qui l’est tout autant : un orbe jaune et particulièrement inquiétant, ressemblant à s’y méprendre à Pac-Man.

Mais revenons au jeu. Sur une planète mystérieuse jonchée des reliques de guerres passées, nous incarnons l’Epéiste n°8, un personnage invoqué par PUCK, le fameux orbe jaune. Ce dernier l’amène vers une épée lui expliquant qu’il doit la prendre et le suivre afin de devenir l’instrument de sa volonté. Durant l’aventure, le premier suit docilement les instructions énigmatiques du second.
Les deux protagonistes évoluent dans un monde de science-fiction qui semble complètement en ruine, peuplé de créatures hostiles et dangereuses.

On pourrait comprendre des bribes de ce début de scénario volontairement obscur après avoir vu l’épisode animé, ce qui n’est évidemment pas possible pour tout le monde.

Ce n’est que grâce à certains éléments de l’environnement, quelques rares rencontres avec des PNJ ou dialogues, que l’histoire s’appréhende au fur et à mesure. Encore faut-il aimer lire entre les lignes ce qui pourrait déplaire à ceux qui préfèrent les scénarios simples et non prise de tête. Cependant, la découverte vaut le détour et le titre sait récompenser la curiosité des joueurs comme il se doit.

Une chose dont on peut être quasi certain : c’est la nature de Pac-Man. Si on s’attend peut-être à voir un personnage rigolo et bienveillant comme dans l’enfance de certains, il n’en est rien. On découvre très vite, notamment après notre premier gros combat, l’horreur dont il est capable lorsqu’il prend le contrôle de l'Épéiste pour se transformer subitement en monstre effrayant et dévorer sans état d’âme l’ennemi vaincu. Et c’est ainsi tout au long de l’aventure.
La carte est très vaste, totalement labyrinthique avec des allers-retours incessants et quelques passages secrets pas si faciles que ça à trouver. On peut dire que le jeu porte bien son nom.
Les décors, bien que sombres et désolés, sont beaux, très nets avec des couleurs parfaitement en adéquation avec l’ambiance de Shadow Labyrinth. Les paysages sont variés et le style graphique se rapproche pas mal du jeu Ender Magnolia.

Côté bande son, on n’est pas en reste non plus. Chaque musique ou effet sonore accentue l’ambiance sombre et pesante, voire horrifique de l’aventure.

Le jeu est jouable sur Switch 1 avec possibilité de mise à niveau gratuite pour la Switch 2. Nous avons joué au jeu sur la nouvelle console avant et après la mise à niveau. Que ce soit graphiquement ou techniquement, le jeu fonctionne très bien sur les deux consoles sans aucun ralentissement. La seule différence notable est la résolution 4K avec des images en 60fps en mode docké.

Un gameplay exigeant et punitif

Shadow Labyrinth propose les fondamentaux en termes de gameplay pour les metroidvania et sont simples à retenir. Notre personnage peut sauter, attaquer, esquiver, etc. Tout au long de l’aventure, il débloque de nouvelles capacités comme par exemple le double saut ou de nouveaux pouvoirs lui permettant de découvrir des zones initialement bloquées ou cachées.

Nous avons même le droit à une petite nouveauté : celle d’utiliser PUCK pour naviguer rapidement sur des rails présents à divers endroits de la carte, atteindre des accès inatteignables autrement et dévorer des ora, la monnaie du jeu. Ce système rappelle clairement le jeu d’arcade Pac-Man.
Autre particularité, notre capacité temporaire à prendre une forme de mécha Gaia, grâce à PUCK toujours, nous offrant une quasi-immunité et une puissance destructrice exceptionnelle. Elle nous permet de traverser des endroits totalement inaccessibles autrement ou de dévorer tous les ennemis sur notre passage. Ce pouvoir se découvre durant notre aventure et s’avère souvent très utile.
Mais Shadow Labyrinth n’est pas simple pour autant, bien au contraire. Le titre nous offre une expérience rigoureuse, particulièrement exigeante mais en même temps, très gratifiante. Que ce soit pour l’exploration ou les combats, l’exécution des actions se fait souvent au millimètre près, un peu comme le très bon Prince of Persia, the Lost Crown.

Car oui, le jeu nous laisse rarement respirer. Durant notre aventure, on est confronté par exemple aux plateformes mouvantes, pièges mortels ou passages étroits à cause de pieux de part et d’autre. Et systématiquement, il faut réagir avec rapidité et précision que ce soit en sautant ou en esquivant. Si le premier fonctionne très bien, le second laisse cependant à désirer. En effet, l’esquive est censée nous permettre de traverser certains pièges mortels ou d’éviter les attaques ennemies sans nous blesser. Malheureusement, l’action met un peu trop de secondes à s’activer dans un jeu qui demande vitesse et dextérité. Ce qui peut être fatal.

Les combats, quant à eux, sont impitoyables, que ce soient les boss ou simples mobs (qui attaquent très souvent en grand nombre). Outre, l’esquive, nous avons également le bouclier et il est nécessaire de savoir rapidement jongler entre les deux. Quant aux attaques, elles sont relativement fluides mais là encore il faut pouvoir alterner entre les différentes compétences pour remporter la victoire.

Chaque affrontement nous pousse dans nos retranchements. Pas de potions de soins. L'Épéiste a la possibilité de se soigner automatiquement une ou deux fois fois. Mais ensuite il doit se recharger aux points de passages, malheureusement très rares.
Si on meurt, on revient auxdits points de contrôle ce qui peut être particulièrement frustrant car ils sont souvent très loin du lieu de notre trépas. Cela veut dire, recommencer à éviter les pièges, retraverser certains passages critiques avec dextérité mais aussi se refaire tous les ennemis précédemment combattus… Ô joie !
Alors, les très rares marchands que l’on rencontre sur notre route, nous permettent d'acquérir des objets nous rendant plus fort ou plus résistant. Bien entendu, on ne peut que les équiper, où ? Au niveau des points de passage ! Ces diverses améliorations coûtent souvent chères. Le plus drôle ici ? Si on meurt, on les perd définitivement ! Il faut alors soit les racheter, soit s’en passer.

Finalement, Shadow Labyrinth demande un certain temps d'adaptation et nous allons mourir très souvent. Nous allons nous prendre la tête fréquemment et pester contre le jeu quasiment tout le temps. Mais en même temps, chaque victoire nous donne un sentiment de félicité car il faut s’accrocher pour arriver au bout de l’aventure et ne pas avoir envie de tout lâcher en cours de route. D’autant que le scénario en vaut la peine.
17/20
Shadow Labyrinth a tout du très bon metroidvania et il plaira sans nulle doute aux fans du genre que ce soit pour son exigence aux combats, ses niveaux labyrinthiques ou son scénario complexe et sombre. Cependant, pour les non connaisseurs, il n’est peut-être pas judicieux de commencer par lui si l’on veut découvrir le style metroidvania.
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Merci la Switch !
17 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Nous avons passé un très bon moment dans cette ambiance sombre et tordue malgré le fait que sa difficulté nous ait un peu rebuté.

Jouabilité
L’histoire est volontairement floue. Le gameplay est exigeant, les combats sont loin d’être évidents et les esquives n’ont pas l’air de fonctionner tout le temps. C’est le genre de jeu, certes, intense mais peu accessible.
Durée de vie
Une trentaine d’heures pour finir le jeu à 100%, ce qui est une durée de vie tout à fait raisonnable pour un metroidvania.
Graphismes
Le jeu nous offre de beaux et nets graphiques dont les différentes couleurs sombres s’accordent parfaitement avec l’ambiance dérangeante de l’histoire.
Son
La musique en style feutrée et dramatique mélangée aux différents effets sonores pesants, améliore grandement cette atmosphère horrifique et donc notre immersion dans le jeu.
Intérêt
Pour 29,99 €, le prix est tout à fait raisonnable pour un metroidvania que ce soit pour la Nintendo Switch 1 ou 2, d’autant que la mise à niveau vers la nouvelle console est gratuite. En revanche, Shadow Labyrinth est un jeu exigeant qui ne plaira pas forcément à tout le monde.

Votre avis sur Shadow Labyrinth

Vous souhaitez donner votre avis sur le jeu Shadow Labyrinth (Switch) ? Attribuez-lui une note. Vous pouvez également écrire un commentaire, et devenir fan du jeu.

POSTER MON TEST
Il n'y a encore aucun avis de visiteurs pour ce jeu.
Galerie images

Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil