Test de Tiny Witch, le sbire c’est vous

Pensez à lire les petits caractères

Le jeu commence avec un petit texte efficace, qui vous explique qu’un chat étrange vous a fait signer un contrat vous rendant propriétaire d’une boutique de création et vente de minions, c’est-à-dire de sbires pour remplir les donjons. A priori, tout vous sourit, mais voilà ! Il y avait un loup (en plus du chat) ! Vous voilà, pauvre petite sorcière, enfermée dans votre propre boutique ! Pour en sortir une seule solution : remplir vos objectifs en 10 jours. Autrement dit : faire de l’argent. Ce qui est un peu le but d’une boutique effectivement.





Donc pas le choix, on se retrousse les manches et au boulot ! Le chat bizarre nous sert aussi de mentor de tutoriel, démoniaque mais fort aimable.





Pour créer un petit sbire, il suffit de regarder ce que veut notre client et de vérifier la recette sur le côté de l’écran : squelette, zombie, goule… Ensuite on va chercher la poudre qui constitue la base de toute création pour aller la mettre dans un chaudron. On note le petit cierge qui représente le temps de cuisson en diminuant, ce qui est une très bonne idée, tant cela se fond (fondre, bougie, haha) bien dans le décor. Cela crée des fragments d’âme sous forme de petit slime. Pour des zombies, on crée deux fragments, on les emmène au plan de travail, on les combine et hop ! Client satisfait. Pour les autres minions, il faut d’abord transformer les fragments en ingrédients spécifiques (sang, viande, os, …) dans le mortier correspondant avant de les combiner.

Une bilan mitigé

Côté gameplay, on a une simulation de boutique simple, peut-être simpliste, mais assez efficace. On regrette la lenteur du personnage et l’impossibilité de préparer la phase de vente à l’avance, mais en mode normal les services sont largement faisables. Ils s’arrêtent d’ailleurs tout seuls quand votre objectif monétaire est atteint, vous ne pouvez donc pas accumuler un gros tas de pièces dès le premier jour.



A noter que chaque jour est divisé en deux phases, une diurne et une nocturne. La phase nocturne est censée être un peu plus nerveuse, avec plus de clients en moins de temps, mais dans les faits on ne voit pas bien la différence (à part qu'il fait plus sombre).





Il y a cependant trois zones de jeu (forêt, caverne, désert) en plus de celle du didacticiel. Si la première zone a une esthétique très halloweenesque, au niveau des sbires comme des clients, celle de la forêt apporte une nouveauté sympathique, avec des dryades qui viennent demander des petits champignons ou des blobs. C’est globalement juste les skins qui changent, la difficulté monte un peu (heureusement votre vitesse aussi !), mais rien de dramatique. Le mode difficile donnera peut-être plus de fil à retordre aux plus acharnés d’entre vous.

Aux plus sourds aussi peut-être car la seule et unique musique qui accompagnera les phases de vente est vite très agaçante car elle tourne en boucle, on l’a vite coupé pour le test. D’autant plus que quand vous ouvrez le menu des améliorations, vous entendez la musique de celui-ci superposée à celle des phases de vente. Idem quand la carte du monde s’ouvre. Et des fois quand vous préparez votre magasin. C’est insupportable.





Évidemment il faut réussir à aller assez vite car les clients s’impatientent ! Et s’ils sont trop énervés, ils vous attaquent avant de s’en aller. Eh oui, quel dur métier que celui de commerçant (n’attaquez pas vos commerçants et vos interlocuteurs en général, merci pour eux). Dans la plupart des cas, vous pouvez allez les voir si leur jauge descend trop et vous excuser auprès d’eux de votre retard, ce qui les fait patienter encore un peu. En revanche, certains arrivent déjà énervés et pressés et n’écoutent rien, alors servez les en priorité.Plus vous servez vite vos clients, plus ils vous laissent un gros pourboire.Pour vous aider, vous pouvez acheter, via une boule de cristal, des chaudrons et des mortiers supplémentaires, mais également des décorations qui ont des effets passifs. Certaines augmentent les pourboires, vous protègent des attaques, diminuent l’énervement des clients, etc. Vous pouvez aussi avoir un familier qui lancera de temps en temps un buff, qui vous permettra d’aller plus vite ou de récupérer automatiquement les pourboires.Le premier point qu’on applaudit, c’est la VF qui est proposée, alors que ce n’était pas le cas sur leurs jeux précédents. Ce n’est que du texte, il n’y a pas de voix dans le jeu, mais ça fait toujours plaisir.On note également des ralentissements de temps à autre au niveau de l’animation, particulièrement quand vous utilisez le balai (votre magasin a des fuites) ou lors du décompte de fin de journée.