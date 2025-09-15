Test de Gloomy Eyes, dans le macabre brille une touche d’originalité
L’alliance d’un zombie et d’une humaine saura-t-elle dissoudre l’obscurité et rallumer votre espoir ?Test
Il était un fois l’étrange dystopie macabre
Puis on découvre celle d'une petite fille, Nena, la nièce d’un prédicateur qui dirige la lutte contre les morts-vivants. Enfermée chez elle, par son oncle et l’obscurité qui règne, elle ne rêve que de découvrir le monde et de pouvoir enfin s’amuser un peu. Les deux vont se découvrir, s’apprécier et s’entraider pour retrouver le Soleil.
La disproportion des personnages, que ce soit la grosse tête des deux enfants, ou les membres fins du narrateur qui apparaît de temps en temps dans, permet de créer un sentiment d’étrangeté. Tout cela renforcé par un environnement, certes sombre, mais à la luminosité changeante, éclairant d’anciennes traces d’une société humaine à l’abandon. On peut d’ailleurs étudier une vue privilégiée de chaque niveau dans son ensemble, pour nous aider à avancer certes, mais aussi pour pouvoir profiter de chaque détail.
La coopération pour ceux qui n’aiment pas le multi
Quelle lumière, dans un monde sans soleil ? Eh bien toutes les lumières artificielles : lampadaires, projecteurs, phares de voitures, etc. Personne ne pense à économiser l’électricité dans ce monde, si chacun éteignait derrière soi vous iriez bien plus vite. Comme ce n’est pas le cas, vous pouvez lancer un pavé pour faire tourner les lampes, soit, bien plus souvent, demander à Nena de manipuler générateurs d’électricité et autres leviers afin de créer un chemin à son ami.
La réciproque est vraie, Gloomy peut parfois tourner des lampes pour neutraliser les zombies qui risqueraient de s’en prendre à la petite fille, mais aussi retirer des obstacles ou lui créer des plateformes. A vous de bien observer l’environnement de chacun et de comprendre comment les faire progresser jusqu’au cercle de lucioles qui marque l’objectif du niveau.
