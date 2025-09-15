Test de Gloomy Eyes, dans le macabre brille une touche d’originalité

Il était un fois l’étrange dystopie macabre

Nous voilà plongés dans l’obscurité d’une nuit éternelle. Les morts ont la belle vie dans ce monde qui n’appartient plus aux vivants. Mais deux êtres ont encore l’espoir de voir un matin plus joyeux revenir… Tout d’abord Gloomy, un petit garçon zombie, qui aime suivre l’éclat des lucioles, seule lumière qui ne le brûle pas. On découvre d’ailleurs l’histoire par la voix du fossoyeur qui l’avait enterré, qui sera le narrateur tout au long des chapitres.



Puis on découvre celle d'une petite fille, Nena, la nièce d’un prédicateur qui dirige la lutte contre les morts-vivants. Enfermée chez elle, par son oncle et l’obscurité qui règne, elle ne rêve que de découvrir le monde et de pouvoir enfin s’amuser un peu. Les deux vont se découvrir, s’apprécier et s’entraider pour retrouver le Soleil.



Que ce soit par le thème ou le graphisme, il est dur de passer à côté de l’évident hommage aux univers de Tim Burton, Les noces funèbres et L’Étrange Noël de Mr Jack en tête. On retrouve l’opposition entre l’humain et le monstre, entre le vivant et le mort, la solitude parmi ses semblables, la découverte de l’autre via ses différences, etc.



La disproportion des personnages, que ce soit la grosse tête des deux enfants, ou les membres fins du narrateur qui apparaît de temps en temps dans, permet de créer un sentiment d’étrangeté. Tout cela renforcé par un environnement, certes sombre, mais à la luminosité changeante, éclairant d’anciennes traces d’une société humaine à l’abandon. On peut d’ailleurs étudier une vue privilégiée de chaque niveau dans son ensemble, pour nous aider à avancer certes, mais aussi pour pouvoir profiter de chaque détail.

Côté sonore, c’est aussi très réussi, que ce soit les musiques ou les bruitages, mais d’abord et surtout grâce à la narration. Elle est disponible uniquement en anglais (alors qu’un doublage en français existe pour le court-métrage) et sous-titrée en français. Elle est cependant excellente et participe de beaucoup à l’ambiance, donnant un côté conte vraiment très agréable au jeu, façon veillée au coin du feu.