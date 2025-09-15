Rechercher sur Puissance Nintendo
Gloomy Eyes A paraître sur Switch depuis le 12/09/2025
Test de Gloomy Eyes (Switch)

Test de Gloomy Eyes, dans le macabre brille une touche d’originalité

L’alliance d’un zombie et d’une humaine saura-t-elle dissoudre l’obscurité et rallumer votre espoir ?

Test
En ce 12 septembre sort Gloomy Eyes, un jeu self-coopératif développé par les belges de Fishing Cactus et édité par Untold Tales. Il s’agit d’une adaptation du court-métrage du même nom, disponible gratuitement sur le site d’ARTE, conçu pour la VR. Sa version vidéoludique sort elle sur toutes les plateformes (mais a priori pas encore en VR) et on doit dire qu’on avait hâte de voir ce que ça donnait ! Car Fishing Cactus était déjà derrière l’excellent Epistory : Typing Chronicles. Pas peur du noir ? Alors on vous emmène !

Il était un fois l’étrange dystopie macabre

Nous voilà plongés dans l’obscurité d’une nuit éternelle. Les morts ont la belle vie dans ce monde qui n’appartient plus aux vivants. Mais deux êtres ont encore l’espoir de voir un matin plus joyeux revenir… Tout d’abord Gloomy, un petit garçon zombie, qui aime suivre l’éclat des lucioles, seule lumière qui ne le brûle pas. On découvre d’ailleurs l’histoire par la voix du fossoyeur qui l’avait enterré, qui sera le narrateur tout au long des chapitres.

Puis on découvre celle d'une petite fille, Nena, la nièce d’un prédicateur qui dirige la lutte contre les morts-vivants. Enfermée chez elle, par son oncle et l’obscurité qui règne, elle ne rêve que de découvrir le monde et de pouvoir enfin s’amuser un peu. Les deux vont se découvrir, s’apprécier et s’entraider pour retrouver le Soleil.
Que ce soit par le thème ou le graphisme, il est dur de passer à côté de l’évident hommage aux univers de Tim Burton, Les noces funèbres et L’Étrange Noël de Mr Jack en tête. On retrouve l’opposition entre l’humain et le monstre, entre le vivant et le mort, la solitude parmi ses semblables, la découverte de l’autre via ses différences, etc.

La disproportion des personnages, que ce soit la grosse tête des deux enfants, ou les membres fins du narrateur qui apparaît de temps en temps dans, permet de créer un sentiment d’étrangeté. Tout cela renforcé par un environnement, certes sombre, mais à la luminosité changeante, éclairant d’anciennes traces d’une société humaine à l’abandon. On peut d’ailleurs étudier une vue privilégiée de chaque niveau dans son ensemble, pour nous aider à avancer certes, mais aussi pour pouvoir profiter de chaque détail.
Côté sonore, c’est aussi très réussi, que ce soit les musiques ou les bruitages, mais d’abord et surtout grâce à la narration. Elle est disponible uniquement en anglais (alors qu’un doublage en français existe pour le court-métrage) et sous-titrée en français. Elle est cependant excellente et participe de beaucoup à l’ambiance, donnant un côté conte vraiment très agréable au jeu, façon veillée au coin du feu.

La coopération pour ceux qui n’aiment pas le multi

Comme on le précisait en introduction, ce jeu est un self-coop. Vous allez incarner tour à tour le petit zombie et la petite humaine, non pas chapitre par chapitre, mais bien au cœur de chaque niveau, afin de pouvoir progresser ensemble. Eh oui, parce que Gloomy, s’il est fort, ne supporte pas la lumière.

Quelle lumière, dans un monde sans soleil ? Eh bien toutes les lumières artificielles : lampadaires, projecteurs, phares de voitures, etc. Personne ne pense à économiser l’électricité dans ce monde, si chacun éteignait derrière soi vous iriez bien plus vite. Comme ce n’est pas le cas, vous pouvez lancer un pavé pour faire tourner les lampes, soit, bien plus souvent, demander à Nena de manipuler générateurs d’électricité et autres leviers afin de créer un chemin à son ami.

La réciproque est vraie, Gloomy peut parfois tourner des lampes pour neutraliser les zombies qui risqueraient de s’en prendre à la petite fille, mais aussi retirer des obstacles ou lui créer des plateformes. A vous de bien observer l’environnement de chacun et de comprendre comment les faire progresser jusqu’au cercle de lucioles qui marque l’objectif du niveau.
Pour cela vous pouvez vous aider de la fonction diorama dont on parlait plus haut, pour voir la globalité de la zone, en appuyant sur -. Les énigmes ne sont pas forcément très compliquées, mais cela demande beaucoup d’observation et une bonne compréhension des actions de chaque personnage (vous pouvez changer de point de vue à tout moment avec X). Ce qui rend l’expérience vraiment plaisante, c’est la façon dont vous allez vous servir de l’environnement pour avancer, avec parfois des effets domino très sympa, même quand c’est à votre détriment (un peu à la destination finale, l’effusion de sang en moins).

Il y a aussi une bonne variation des situations, passant de côté plutôt plateforme en 3D à l’infiltration dans le dos des ennemis (soit des zombies, soit des humains étrangement vêtus d’une toge blanche assez peu fantomatique dirons nous). Des combats de boss sont aussi au rendez-vous. Bref, tout pour passer un bon moment, sans répétitivité !
16/20
On peut dire que Gloomy Eyes est une belle réussite sur tous les plans. L’univers et l’histoire sont originaux malgré l’inspiration de l’univers timburtonesque, les personnages attachants et l’ambiance est vraiment prenante. Certes les amateurs de difficulté n’y trouveront pas forcément leur compte, mais on se fait vraiment prendre par la poésie et l’immersion. Un seul conseil pour vous : essayez-le !
16 /20

L'avis de Puissance Nintendo

L’aspect conte et les mécaniques nous ont séduits !

Jouabilité
Les commandes sont fluides, les contrôles peu nombreux et la caméra suit les personnages de façon immersive.
Durée de vie
Environ 4 à 5h pour achever les 14 chapitres et leurs énigmes.
Graphismes
Une vraie réussite, surtout au niveau des décors et des jeux de lumière.
Son
La narration à elle-seule est savoureuse, mais toute la bande-sonore est plaisante.
Intérêt
Pour 24,99€, on en a plutôt pour notre argent pour peu d’aimer les jeux à ambiance. On tique un peu sur l’étiquette horreur, mais difficile de le cataloguer autrement pour autant. Malgré la narration et l’adaptation, on est vraiment sur un jeu et pas sur un film interactif.

Galerie images

Console
Nintendo Switch
