Gradius Origins Disponible sur Switch depuis le 07/08/2025
Test de Gradius Origins (Switch)

GRADIUS ORIGINS : Vers l'infini est au-delà !

Icône des shoot them up des années 80, 90, Gradius nous revient enfin dans une compilation à la hauteur de sa légende. Développé par M2, Konami poursuit son retour dans le game avec une compilation digne et honnête.

Test
Dans la lignée de ce qui a déjà été fait avec les licences Castlevania, Metal Gear Solid, Contra/Probotector, ou encore avec son catalogue Arcade, les p’tits gars de Konami continuent d’alimenter notre nostalgie de vieux joueurs tout en proposant aux néophytes de découvrir la profondeur et la qualité de leur catalogue d’antan, avec ces jeux qui ont fait leur grandeur, et ce, dans de nouvelles et meilleures conditions (HDMI, Rewind, etc.). Cette fois-ci, c’est avec la compilation « Gradius Origins », annoncée initialement lors du Nintendo Direct consacré aux jeux Nintendo Switch, une semaine avant le tant attendu reveal de sa petite sœur. Une compile qui regroupe les grands classiques des séries Gradius et Salamander sortie le 7 août 2025 dernier sur Nintendo Switch pour 40€ et donc par le jeu de la rétrocompatibilité, sur Nintendo Switch 2.

Une saga vieille de 40 ans

Est-il besoin de rappeler que Gradius est une saga de shoot them up dont le premier opus est sorti sur borne d’arcade il y a 40 ans, donc en 1985, avant de faire les beaux jours de la MSX et surtout de la NES, dont son portage fut un grand succès.

Une saga de légende qui enchaîna les épisodes pendant plus de 20 ans, avec 5 volets dans sa saga principale, des compilations, deux épisodes Game Boy renommés Nemesis, et une série spin-off nommée Salamander au Japon et Life Force aux US. Celle-ci fut d’ailleurs une exclusivité des territoires nippon et américains durant de trop nombreuses années.

L’histoire cependant se termina brusquement en 2008 avec un dernier épisode nommé Rebirth sur PlayStation Portable.

Une compilation bienvenue malgré quelques absents

Depuis, nous n’entendons plus reparler de la série, hormis quelques apparitions sur les consoles virtuelles et notamment celle de la Wii. Konami ayant pris un virage à 180° concernant le développement de jeux vidéo au milieu des années 2010, la traversée du désert fut longue pour la saga jusqu’à ce Gradius Origins qui nous propose donc un contenu assez exhaustif mais quelque peu incomplet.

Ainsi, la compilation nous propose pas moins de 6 titres issus des deux sagas principales : les 3 premiers Gradius, mais aussi Salamander (Life Force) I et II, et surtout, pour la première fois depuis plus de 15 ans, Salamander III, qui est un titre totalement inédit.
Cerise sur le gâteau, les deux premiers opus de chaque titre sont proposés avec un bon lot de versions régionales et versions « définitives » différentes, comme il était assez coutume à l’époque avec les jeux d’arcade. Chaque ressortie étant le moyen de peaufiner, équilibrer, améliorer le titre original (eh oui, les DLC et mises à jour coûtaient le prix d’un jeu neuf), parfois pour régler quelques bugs, parfois pour ajuster la difficulté, parfois pour modifier la fréquence d’apparition des ennemis ou items d’upgrade de vos vaisseaux. Tout était raison valable pour ressortir le titre et justifier le passage à la caisse.

Des portages nombreux, mais un peu courts

Ce sont donc pas moins de 18 versions de ces 6 jeux qui sont disponibles dans la cartouche. Cependant, nous aurions apprécié la présence de plus de titres originaux, sachant surtout qu’il suffisait de rajouter Gradius IV et V, deux jeux PlayStation 2 assez difficiles à trouver aujourd’hui, pour compléter et terminer la saga principale numérotée.

On peut se dire que c’est dommage, pour un jeu fêtant les 40 ans de sa saga, de ne pas offrir aux joueurs une liste pleinement exhaustive, ce qui justifierait d’autant plus son prix assez élevé de 40 € en dématérialisé. Malgré la présence d’un titre 100 % inédit, cela fait quand même grimper la douloureuse par rapport aux précédentes compiles proposées par Konami.

Une technique irréprochable signée M2

Gradius Origins, c’est également une émulation de grande qualité, pour un portage d’une extrême fidélité des différents titres concernés. Pour cela, on peut compter sur le talent de M2, qui n’en sont pas à leur coup d’essai pour émuler à la perfection les chefs-d’œuvre du passé. Ils sont notamment à l’origine des remastérisations Sega Ages dans les années 2010. Une vraie équipe de passionnés par le côté historique de ces titres.

En gage, la qualité des portages des ROMs arcade des différents titres et la volonté de restituer au maximum l’expérience d’origine, quitte à laisser les input lag des premières ROMs quand il y a malheureusement un peu trop d’éléments à l’écran.

Accessibilité et plaisir de jeu au programme

Au final, on appréciera parcourir, redécouvrir, expérimenter ces différentes œuvres historiques. D’autant plus que, contrairement à leurs sorties où il fallait faire preuve de patience pour espérer avancer dans les niveaux, là, tout est fait pour rendre les jeux accessibles à tous avec une grande courbe de progression.
GRADIUS ORIGINS | Announcement Trailer
Retrouvez la vidéo sur YouTube
On retrouve tout un tas d’options de jeu auquel nous sommes habitués dans les compilations d’aujourd’hui : le rewind (même s’il est limité dans le temps) pour revenir un court instant en arrière, les sauvegardes, les modes invincibles pour traverser murs, obstacles et ennemis afin d’arpenter les niveaux de long en large, les vies infinies pour ne jamais revenir en arrière mais quand même jouer dans les conditions du direct avec collisions et dégâts des tirs ennemis.

Tout est fait pour vous mettre à l’aise afin de prendre connaissance du jeu, de ses règles, du level design, et même du comportement et des hitboxes des antagonistes. Pour cela, il y a même un mode assez ingénieux afin de mettre en évidence les différentes hitboxes en jeu.

Un titre inédit très prometteur

Tout est fait pour vous faire apprendre à jouer à ces shoot them up qui oscillent de scrolling horizontal à vertical en alternance, et vous faire adhérer à l’esprit unique de cette saga afin de peut-être finir dans les différents classements des meilleurs joueurs en ligne.

En tout cas, la courbe de progression du joueur est optimale grâce à ces différentes options, telles qu’en quelques heures, vous n’en reviendrez pas de votre niveau et de vos réactions face à l’adversaire.

Cela n’aide pas que chaque jeu, au final, se ressemble assez les uns aux autres dans leur construction. On retrouve toujours la même progression et les mêmes univers dans le même ordre.

Ce qui n’échappe pas à la belle surprise de cette compilation : à savoir le titre inédit Salamander III, développé par M2 eux-mêmes, et qui n’est ni plus ni moins qu’une véritable déclaration d’amour à la saga, justifiant à lui seul le passage à la caisse pour la compilation.

On retrouve à nouveau six stages à la construction toujours aussi typée Gradius. Le titre se distingue par son gameplay fluide, dynamique, et sa 2,5D de très bonne facture.
Là aussi, le titre évite la frustration du joueur, multipliant les bonus et items à récupérer le long des niveaux. Pour les oreilles, c’est également un régal, avec une bande-son nerveuse et rétrofuturiste qui colle à merveille à l’univers.

Et même s’il n’est pas une révolution, c’est avec un plaisir fou qu’on enchaîne les parties, d’autant plus que chaque jeu ne vous demandera jamais plus de trois quarts d’heure avant de vous défaire du boss de fin.

On regrettera seulement peut-être certains obstacles pouvant se confondre avec des décors d’arrière-plan, ou des phases où l’on doit s’échapper de niveaux peu lisibles et prévisibles, ce qui peut frustrer lors d’une collision fatale.

Une compilation pensée pour tous les joueurs

Pour les vieux de la vieille, la nostalgie fonctionne à merveille. Et bien sûr, la compilation nous offre son lot de bonus, de visuels, et même quelques surprises débloquables via le traditionnel Konami Code.

Au final, il ne nous manquera qu’un bon vieux stick arcade bien lourd, dans le style NES Advantage, pour finaliser notre plaisir à jouer et rejouer à ces morceaux d’histoire. En tout cas, nous ne limiterons pas l’accessibilité et l’intérêt aux seuls anciens, tant tout a été fait pour proposer à tout le monde de pouvoir prendre en main confortablement la saga.

Conditions du test :
Ce test a été réalisé sur la base d'une clé fournie par l'éditeur. Le test a été effectué sur Nintendo Switch 2.
17/20
Y’a pas a dire, M2 nous a offert avec Gradius Origins un vrai hommage digne de ce monument du Shoot Them Up. Une vraie compilation hommage, exhaustive, quoi qu'incomplète, qui transpire la passion pour la saga, avec un grand nombre de jeux et versions disponibles et un titre inédit, développés avec un amour sincère. A côté de cela, les options de jeu pour les rendre accessibles sont les bienvenues et permettent une courbe de progression rapide pour les joueurs néophytes : ces fonctions seront utiles pour arpenter par la suite des titres plus exigeants comme Radiant Silvergun, Don Don Paci, ou Ikaruga, disponibles également sur la console de Nintendo !
17 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Sur la multitude des compilations voulant soutirer vos deniers de joueur nostalgique, Gradius Origins figure dans le haut du panier. Développé par de vrais connaisseurs de la saga, elle ne prend pas le joueur pour un pigeon et propose vraiment des options permettant aux plus inquiets de pouvoir prendre en main de manière progressive, ce style de jeu si compliqué de prime abord. Une vraie réussite, on en redemande.

Jouabilité
Forcément les premiers jeux sont dans leur jus, avec une difficulté d'époque. Mais la courbe d'apprentissage offerte par les différentes aides font toute la différence. Sinon nous restons sur du classique avec ses vagues d'ennemis, de tirs à éviter, d'obstacles divers et de topographie à appréhender. Classique mais tellement iconique.
Durée de vie
Un contenu assez incroyable avec de multiples versions différentes de chaque titre et surtout ce titre inédit 20 ans après les derniers opus. Même si on aurait espéré les opus plus récents, vous avez vraiment de quoi faire, avec en prime une vraie rejouabilité quasi-infinie pour parfaire votre style et votre niveau.
Graphismes
Forcément nous n'allons pas juger pour leurs graphismes à proprement parler, mais tout est propre et fidèle aux roms d'origine, ralentissements inclus. Salamander III, même si classique, est parfaitement fonctionnel en 2025.
Son
Du style arcade, des pchiou pchiou, des explosions, des voix digitalisées dans le pur style des années 90, le tout dans un dynamisme et une cohérence d'ensemble sans pareil pour une compilation de ce type.
Intérêt
Pour nous Européens, il est total, un grand nombre de titres inédits chez nous, un vrai nouveau jeu, des versions arcades peu communes. Pour les aficionados des shmups, on nous met dans les mains une vraie déclaration d'amour à cette saga fondatrice du Shoot moderne.

