Rechercher sur Puissance Nintendo
Doug Bowser
News Doug Bowser

Doug Bowser prend sa retraite et quitte Nintendo à la fin de l'année

A la fin de l'année, le patron de Nintendo of America laissera sa place à Devon Pritchard, la première femme à devenir Président de Nintendo en Amérique du Nord.

News
Bowser quitte Nintendo ! Voici comment nous aurions pu annoncer le départ prochain du PDG de Nintendo of America, Doug Bowser. En effet, celui qui a succédé à Reggie Fils-Aimé en 2019 prendra sa retraite le 31 décembre 2025, plus de 10 après avoir rejoint l'entreprise comme vice président des ventes et du marketing.

Son passage à Nintendo a été marqué par la poursuite de la diversification des activités de Nintendo avec notamment les parcs d'attraction et les films issus des licences phares de l'entreprise, à commencer par le film Super Mario Bros., énorme succès au box office.

Avec un nom pareil, Doug Bowser ne pouvait que finir sa carrière chez Nintendo. Voici sa déclaration suite à l'annonce de son départ :
Aujourd'hui, j'ai annoncé mon intention de prendre ma retraite chez Nintendo, à partir 31 décembre 2025. Nintendo a fait partie intégrante de ma vie pendant 44 ans, depuis Donkey Kong Arcade alors que j'étais étudiant. Ce fut un honneur de contribuer à cette entreprise incroyable et de faire vivre nos personnages et univers chéris aux fans à travers nos jeux vidéo, parcs à thème et expériences cinématographiques. Je souhaite tout le meilleur à Devon Pritchard alors qu'elle prendra la tête de Nintendo of America, et je vous remercie tous pour votre passion et votre soutien envers Nintendo. Vous pouvez compter sur moi pour rester un fan de Nintendo !
Il sera remplacé dans son poste de Président par Devon Pritchard, actuelle Vice Présidente des Revenus, du Marketing de l'expérience client chez Nintendo of America. Elle deviendra ainsi la première femme Présidente de Nintendo, après près de 20 ans au sein de Nintendo.
Voici sa déclaration :
Je suis honorée et ravie d’endosser ce nouveau rôle. Doug a été un mentor fantastique, et j’ai hâte de m’appuyer sur les bases incroyables qu’il a aidé à établir. Avec des personnages et des univers qui offrent quelque chose pour chacun, mon objectif sera de poursuivre l’héritage de Nintendo, qui consiste à surprendre et ravir nos fans de longue date, tout en accueillant de nouveaux joueurs au sein de la famille Nintendo.
Mais ce n'est pas le seul changement à venir ! Satoru Shibata, longtemps président de Nintendo of Europe (jusqu'en 2018) et qu'on retrouve souvent à l'animation des Nintendo Direct devient le CEO de Nintendo of America.
Nous devrions voir durant l'année 2026 les premiers impacts de ces changements hiérarchiques chez Nintendo of America !
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Merci la Switch !
Mots-clés en relation
Personnalité
Devon Pritchard
Société
Nintendo
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil