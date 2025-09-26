Doug Bowser prend sa retraite et quitte Nintendo à la fin de l'année

Aujourd'hui, j'ai annoncé mon intention de prendre ma retraite chez Nintendo, à partir 31 décembre 2025. Nintendo a fait partie intégrante de ma vie pendant 44 ans, depuis Donkey Kong Arcade alors que j'étais étudiant. Ce fut un honneur de contribuer à cette entreprise incroyable et de faire vivre nos personnages et univers chéris aux fans à travers nos jeux vidéo, parcs à thème et expériences cinématographiques. Je souhaite tout le meilleur à Devon Pritchard alors qu'elle prendra la tête de Nintendo of America, et je vous remercie tous pour votre passion et votre soutien envers Nintendo. Vous pouvez compter sur moi pour rester un fan de Nintendo !

Bowser quitte Nintendo ! Voici comment nous aurions pu annoncer le départ prochain du PDG de Nintendo of America, Doug Bowser. En effet, celui qui a succédé à Reggie Fils-Aimé en 2019 prendra sa retraite le 31 décembre 2025, plus de 10 après avoir rejoint l'entreprise comme vice président des ventes et du marketing.Son passage à Nintendo a été marqué par la poursuite de la diversification des activités de Nintendo avec notamment les parcs d'attraction et les films issus des licences phares de l'entreprise, à commencer par le film Super Mario Bros., énorme succès au box office.Avec un nom pareil, Doug Bowser ne pouvait que finir sa carrière chez Nintendo. Voici sa déclaration suite à l'annonce de son départ :Il sera remplacé dans son poste de Président par Devon Pritchard, actuelle Vice Présidente des Revenus, du Marketing de l'expérience client chez Nintendo of America. Elle deviendra ainsi la première femme Présidente de Nintendo, après près de 20 ans au sein de Nintendo.Voici sa déclaration :Mais ce n'est pas le seul changement à venir ! Satoru Shibata, longtemps président de Nintendo of Europe (jusqu'en 2018) et qu'on retrouve souvent à l'animation des Nintendo Direct devient le CEO de Nintendo of America.Nous devrions voir durant l'année 2026 les premiers impacts de ces changements hiérarchiques chez Nintendo of America !