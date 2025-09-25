Rechercher sur Puissance Nintendo
UK : Nintendo ouvrira une boutique éphémère pop-up store à Londres dès le 22 octobre

Le Nintendo POP-UP STORE s’installe à Westfield London du 22 octobre au 16 novembre avec des produits exclusifs issus de toutes les grandes licences.

News
Nintendo investira bientôt le centre commercial Westfield London, à Shepherd’s Bush, pour y ouvrir un POP-UP STORE inédit au Royaume-Uni. Du 22 octobre au 16 novembre 2025, les fans britanniques (ou les touristes de passage) de Mario, Link, Kirby ou encore Tom Nook pourront s’offrir des articles officiels Nintendo, dont certains issus directement des boutiques permanentes japonaises.
Nintendo UK, qui a publié la nouvelle sur son site aujourd'hui, indique que c’est une première en Europe pour une boutique temporaire Nintendo en centre commercial — un format différent de celui inauguré à Paris en mars dernier, où un corner permanent Nintendo a vu le jour au sein de la FNAC des Halles. Là où Paris joue la carte d’une vitrine à long terme, Londres proposera une expérience plus événementielle, façon feu d’artifice de goodies, sur une durée limitée.

Un concentré de merchandising sous licence officielle

L’offre du Nintendo POP-UP STORE promet d’être riche et variée, avec des articles à l’effigie des plus grandes licences maison : Super Mario, Zelda, Donkey Kong, Animal Crossing, Splatoon, Pikmin, Kirby…

Au programme : porte-clés, pins, charms, sacs, vêtements confortables, objets déco, et bien sûr, quelques exclusivités généralement réservées aux boutiques de Tokyo, Osaka, Kyoto ou New York. Bref, tout pour craquer ou pour se constituer un stock de cadeaux geek en avance pour les Fêtes de fin d'année.

Accès limité sur réservation pour la première semaine

Pour visiter la boutique dès son ouverture, il faudra passer par une réservation obligatoire entre le 22 et le 26 octobre. Ces créneaux seront attribués via le site officiel Nintendo à partir du 7 octobre. Après cette date, l’accès sera libre, mais soumis à une file d’attente classique.
Plan Westfield London avec emplacement du Nintendo pop up store en face de LEGO au rez-de-chaussée
Sur le plan du centre commercial ci-dessus, on montre en vert l'emplacement du Nintendo pop-up store de Londres.

Quelques détails logistiques à retenir :
- Le POP-UP STORE se trouve au rez-de-chaussée de Westfield London, juste en face du LEGO Store.
- Ouvert du lundi au samedi de 10h à 21h, et le dimanche de 12h à 18h.
- Les enfants de moins de 6 ans peuvent entrer sans ticket s’ils accompagnent un adulte muni d’une réservation.
- Pour les enfants de 7 à 17 ans, une inscription à un Nintendo Account Family Group sera nécessaire.

Après l'Allemagne et Paris, Londres : Nintendo tisse sa toile en Europe

Entre l’ouverture du corner FNAC à Paris et ce POP-UP STORE londonien, Nintendo semble explorer différentes formules pour se rapprocher de ses fans européens. À Paris, c’est la proximité avec les produits et la mise en avant permanente de l’univers Nintendo qui priment. À Londres, on mise davantage sur la rareté temporelle et l’exclusivité des produits proposés.

Ces initiatives ne sont peut-être que les premières pierres d’un réseau plus large. Nintendo prend-il le pouls du marché européen avant une future expansion de ses boutiques officielles ? On peut l’espérer, surtout quand on voit le succès rencontré par les points de vente permanents au Japon et aux États-Unis.
Et vous, seriez-vous prêt à faire le déplacement pour repartir avec un coussin Kirby ou une casquette Mario exclusive ? Nous, en tout cas, on attend que cela, mais nos banquiers sans doute un peu moins !

Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Source : Nintendo UK via Player sur Discord
