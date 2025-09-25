UK : Nintendo ouvrira une boutique éphémère pop-up store à Londres dès le 22 octobre
Le Nintendo POP-UP STORE s'installe à Westfield London du 22 octobre au 16 novembre avec des produits exclusifs issus de toutes les grandes licences.
Nintendo UK, qui a publié la nouvelle sur son site aujourd'hui, indique que c’est une première en Europe pour une boutique temporaire Nintendo en centre commercial — un format différent de celui inauguré à Paris en mars dernier, où un corner permanent Nintendo a vu le jour au sein de la FNAC des Halles. Là où Paris joue la carte d’une vitrine à long terme, Londres proposera une expérience plus événementielle, façon feu d’artifice de goodies, sur une durée limitée.
Announcing the Nintendo POP-UP STORE in LONDON!— Nintendo UK (@NintendoUK) September 25, 2025
Oct 22nd – Nov 16th
Westfield London (Shepherd’s Bush)
There’ll be an extensive range of Nintendo merchandise available, from collectibles, home essentials and more.
Get the info: https://t.co/2XAVwXCZVR pic.twitter.com/AtnqSSqQZC
Un concentré de merchandising sous licence officielleL’offre du Nintendo POP-UP STORE promet d’être riche et variée, avec des articles à l’effigie des plus grandes licences maison : Super Mario, Zelda, Donkey Kong, Animal Crossing, Splatoon, Pikmin, Kirby…
Au programme : porte-clés, pins, charms, sacs, vêtements confortables, objets déco, et bien sûr, quelques exclusivités généralement réservées aux boutiques de Tokyo, Osaka, Kyoto ou New York. Bref, tout pour craquer ou pour se constituer un stock de cadeaux geek en avance pour les Fêtes de fin d'année.
Accès limité sur réservation pour la première semainePour visiter la boutique dès son ouverture, il faudra passer par une réservation obligatoire entre le 22 et le 26 octobre. Ces créneaux seront attribués via le site officiel Nintendo à partir du 7 octobre. Après cette date, l’accès sera libre, mais soumis à une file d’attente classique.
Quelques détails logistiques à retenir :
- Le POP-UP STORE se trouve au rez-de-chaussée de Westfield London, juste en face du LEGO Store.
- Ouvert du lundi au samedi de 10h à 21h, et le dimanche de 12h à 18h.
- Les enfants de moins de 6 ans peuvent entrer sans ticket s’ils accompagnent un adulte muni d’une réservation.
- Pour les enfants de 7 à 17 ans, une inscription à un Nintendo Account Family Group sera nécessaire.
Après l'Allemagne et Paris, Londres : Nintendo tisse sa toile en EuropeEntre l’ouverture du corner FNAC à Paris et ce POP-UP STORE londonien, Nintendo semble explorer différentes formules pour se rapprocher de ses fans européens. À Paris, c’est la proximité avec les produits et la mise en avant permanente de l’univers Nintendo qui priment. À Londres, on mise davantage sur la rareté temporelle et l’exclusivité des produits proposés.
Ces initiatives ne sont peut-être que les premières pierres d’un réseau plus large. Nintendo prend-il le pouls du marché européen avant une future expansion de ses boutiques officielles ? On peut l’espérer, surtout quand on voit le succès rencontré par les points de vente permanents au Japon et aux États-Unis.
Source : Nintendo UK via Player sur Discord
