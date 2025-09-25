Le programme de la 14e édition de la Paris Games Week 2025 se dévoile

Une 14e édition tournée vers le spectacle

- des concerts comme la Night Session : Concert Clair Obscur: Expedition 33 « A painted symphony » le jeudi 30 octobre de 21h30 à 23h (pour les non détenteurs d’un billet premium, une billetterie spéciale ouvrira le 3 octobre à 11h sur le

de la Paris Games Week),





- des compétitions d’e-sport comme la League of Legends Game Changers Rising le vendredi 31 octobre de 13h à 18h,

- des lives de streamers, notamment de Naza x Akiro le vendredi 31 octobre de 18h30 à 20h

Les nouveautés de Nintendo à découvrir

Non pas une mais des billetteries !