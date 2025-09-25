News Paris Games Week
Le programme de la 14e édition de la Paris Games Week 2025 se dévoile
Une édition placée sous le signe du premium et des festivités en soirée !News
La 14e édition du salon de la Paris Games Week approche doucement puisqu'elle se tiendra à Paris Porte de Versailles du 30 octobre 2025 au 2 novembre 2025. Si vous bien tenez les comptes, vous noterez que cette année le salon se déroule un jour de moins qu'ordinaire, en revanche, chaque soir il gardera ses portes ouvertes jusqu’en toute fin de journée pour des animations exceptionnelles. Demandez le programme !
Une 14e édition tournée vers le spectacleEn plus des halls au sein desquels se trouveront les traditionnels stands de jeux vidéo où le public pourra découvrir les nouveautés du moment et celles à venir, le salon de la Paris Games Week se réinvente, avec notamment la présence du Gala TCG (Trading Card Games) pour les amoureux des cartes à collectionner mais également une édition placée sous le signe du grand spectacle.
En effet le Dôme de Paris, grande salle de spectacle pouvant accueillir jusqu'à 4000 spectateurs, fait cette année partie de la programmation. La salle, rebaptisée pour l’occasion Scène PGW / Coca-Cola, accueillera des manifestations en journée ainsi qu'en soirée : des Night sessions ou festivités centrées bien évidemment autour du jeu vidéo.
Seront ainsi au programme, entre autres évènements notables :
- des concerts comme la Night Session : Concert Clair Obscur: Expedition 33 « A painted symphony » le jeudi 30 octobre de 21h30 à 23h (pour les non détenteurs d’un billet premium, une billetterie spéciale ouvrira le 3 octobre à 11h sur le site de la Paris Games Week),
- des lives de streamers, notamment de Naza x Akiro le vendredi 31 octobre de 18h30 à 20h
À noter aussi que l’artiste Bigflo a été recruté comme consultant artistique de cette édition et qu’il se produira avec Oli sur la scène du Dôme le samedi 1er novembre de 21h30 à 23h30.
Les nouveautés de Nintendo à découvrirParmi les classiques attendus, Nintendo sera bien évidemment de la partie au sein du salon où notre édteur préféré proposera des tournois et des sessions de jeu sur scène.
Seront également présentés quelques-uns des jeux phares sur Switch 1 et 2 (Donkey Kong Bananza ou Mario Kart World) mais également ses jeux de la rentrée (Légendes Pokémon : Z-A, Super Mario Galaxy 1 et 2, Little Nightmares III), ainsi que des nouveautés extrêmement attendues en avant-première (Metroid Prime 4 : Beyond – Nintendo Switch 2 Edition, Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau et Kirby Air Riders).
Non pas une mais des billetteries !Il faut également noter que cette année les moyens d'accéder au salon de la Paris Games Week évoluent avec la mise en place de deux tarifications. D’un côté les billets jour (1 jour, 2 jours ou 4 jours) permettent d’accéder aux halls, ainsi qu’à la scène PGW / Coca-Cola du Dôme, de 9h30 à 20h, l’accès à la scène se faisant toutefois sous réserve de places disponibles. De l’autre côté, les billets premium offrent un accès complet à l'ensemble du salon, dès 9h, y compris aux festivités du soir dans le Dôme de Paris, avec sa place assurée.
Enfin, exceptionnellement les plus impatients doivent noter qu’il sera possible de participer à la Paris Games Night, un évènement normalement réservé aux professionnels du secteur, la veille d’ouverture du salon, soit le 29 octobre. Pour cela une billetterie spéciale ouvrira ce 26 septembre à partir de 10h sur le site de la Paris Games Week, avec là encore le choix entre une formule simple et une formule premium et un nombre de places limitées. Soyez réactifs !
Retrouvez le programme complet sur le site de la Paris Games Week et rendez-vous à Paris porte de Versailles fin octobre pour vivre un grand salon du jeu vidéo que l'on espère aussi riche que divertissant et que Puissance Nintendo se fera un plaisir de vous faire découvrir.
