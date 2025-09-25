Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur repoussé à 2026
Prévu pour 2025, le retour du Professeur Layton avec Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur n'aura finalement pas lieu avant 2026. Level-5 invoque la volonté de peaufiner son jeu pour justifier ce nouveau report.
Le studio précise vouloir "livrer le jeu dans sa forme la plus aboutie", ce qui justifie ce report. Une phrase bien connue chez Level-5, qui semble faire de ses délais un passage obligé dans le processus créatif. Mais prendre le temps de vouloir bien faire les choses n'est certainement pas une décision qu'on pourrait reprocher au studio, même si cela peut menacer son équilibre parfois précaire quand les sorties ne viennent pas remplir les caisses.
Le silence relatif autour du jeu ces derniers mois avait déjà éveillé quelques soupçons sur une sortie en 2025, car au 25 septembre on sent quand l'année est bien entamée et les calendriers bien définis en termes de sorties.
Un trailer pour patienter (encore)Pour faire passer la pilule, Level-5 a dévoilé un nouveau trailer lors du TGS 2025. Cette vidéo, uniquement disponible en japonais pour le moment, met en scène Luke Triton, désormais plus âgé et installé aux États-Unis dans la ville industrielle de Steam Bison. On y retrouve une ambiance familière, un Luke qui n’a rien perdu de son flair, et un accompagnement permanent par le Professeur Layton.
La vidéo permet de découvrir quelques interactions avec les habitants, les premières énigmes du jeu, ainsi que les voix de Mio Imada (Luke) et Yo Oizumi (Layton). On retrouve aussi la mécanique de développement de la ville au fil des énigmes résolues. Pour ceux qui l’auraient manqué, voici le trailer en question :
Une suite ambitieuse dans un monde post-LaytonCe nouvel opus prend place un an après Professeur Layton et le Masque des Miracles, et remet sur le devant de la scène Hershel Layton après une longue pause depuis L’Héritage des Aslantes. On avait brièvement croisé sa fille Katrielle dans L'Aventure Layton : Katrielle et la Conspiration des millionnaires, mais c’est bien le duo d’origine que les joueurs retrouveront ici.
Petite subtilité de ce nouveau chapitre : les énigmes ne sont plus signées par le regretté Akira Tago, mais conçues par l’équipe QuizKnock, spécialisée dans la création de quiz et de casse-têtes modernes. Une évolution que l’on espère fidèle à l’esprit de la série, tout en apportant un peu de fraîcheur.
Pour les curieux, le précédent trailer dévoilé en 2024 est toujours consultable dans cet article.
Un retard qui n’étonne plusIl faut bien le reconnaître, ce report ne constitue pas une énorme surprise. Entre l’absence du jeu lors des derniers Nintendo Direct et la communication espacée de Level-5, la sortie en 2025 semblait de moins en moins probable. Ce retard place Le Nouveau Monde à Vapeur dans une file d’attente déjà bien remplie, aux côtés d'autres titres de l’éditeur comme Inazuma Eleven: Victory Road. La sortie de ce dernier est prévue pour le 13 novembre 2025.
L’univers de Layton bénéficie encore aujourd’hui d’un fort capital sympathie. Si ce délai permet d’offrir un retour digne de ce nom à la franchise, alors le public suivra sans doute, une loupe à la main, prêt à résoudre cet ultime mystère dans un monde encore bien mystérieux.
Sources : Siliconera, Vooks
