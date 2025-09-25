News Professeur Layton et le Nouveau Monde de Vapeur (Switch)

Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur repoussé à 2026

Prévu pour 2025, le retour du Professeur Layton avec Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur n’aura finalement pas lieu avant 2026. Level-5 invoque la volonté de peaufiner son jeu pour justifier ce nouveau report.