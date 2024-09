[TGS2024] Un nouveau trailer pour Professeur Layton et le Nouveau Monde de Vapeur.

Professeur Layton Trailer TGS 2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Toujours dans le cadre du Tokyo Game Show 2024, la conférence Vision de l'éditeur Level-5 nous a permis de dévoiler un petit peu plus le voile sur l'un des jeux les plus attendus de leur futur catalogue avec un nouveau trailer des nouvelles aventures tant attendues du professeur Layton, toujours prévu pour l'année prochaine sur Nintendo Switch.Dans ce nouveau trailer de près de trois minutes en japonais dans la langue et toujours sous-titré en anglais, nous avons la confirmation du casting vocal nippon du jeu, mais surtout toujours plus de gameplay qui s'il ne devrait pas révolutionner la série, nous confirme des environnements à l'ambiance sacrément industrielle, mais surtout bien plus vivant et profond que ses prédécesseurs sur les consoles à double-écran de Nintendo.Par ailleurs, si les environnements graphiques sont de toute beauté, l'intrigue va pousser notre cher professeur Layton à enquêter sur de mystérieux événements, flirtant avec le paranormal qui ont eu lieu à "Steam Bison". Le trailer nous confirme également la composante habituelle des Layton, avec des phases de recherches alternées aux éternelles énigmes et casse-têtes au flegme So British de notre bon vieux duo de détectives.Il nous tarde d'être à 2025 pour replonger dans l'atmosphère si prenante qu'offre la série, en attendant, vous ne pourrez qu'apprécier ce nouveau trailer du Professeur Layton et le nouveau monde de Vapeur.