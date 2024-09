[TGS2024] Un remake du tout premier Inazuma Eleven annoncé avec Inazuma Eleven RE

INAZUMA ELEVEN RE - Teaser Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Petite surprise de la conférence Level 5 Vision en pré ouverture du Tokyo Game Show 2024, l'éditeur nippon annonce vouloir fêter les 15 ans de la saga de football tactique qui a fait la gloire du studio sur DS et Wii, à savoir Inazuma Eleven, saga qui avait été mis en stand by depuis l'annonce d'un nouvel épisode 3DS en 2014 suivi de... rien du tout en fait !Et pour cela, en plus de d'un vrai nouvel épisode nommé Vicrtry Road, prévu pour l'été prochain, le studio à dévoiler le chantier d'un remake du tout premier épisode, sorti initialement sur Nintendo DS en 2008.Ce remake, baptisé Inazuma Eleven Re, arrivera en 2026 sur Nintendo Switch, et l'on nous promet déjà de revivre des instants emplis de nostalgie pour ceux qui s'y étaient adonnés à l'époque tout en profitant de refondre le système de jeu en nous le vendant plus moderne et instinctif.En attendant, nous ne vous conseillons que trop de profiter de cette annonce avec ce tout premier trailer du jeu avec du gameplay dedans !