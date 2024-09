[TGS2024] Une fenêtre de lancement pour Inazuma Eleven Victory Road

INAZUMA ELEVEN: Victory Road - PV7 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Souvent repoussé et sans avoir vraiment de date de sortie depuis son annonce, il y a de ça déjà quelques années, il se sera fait attendre ce nouvel épisode de la saga Inazuma Eleven, et son heure de gloire semble maintenant n'être qu'un lointain souvenir.Et pourtant, pour fêter les 15 ans de la saga (qui sont en fait 16 ans car le premier jeu date de 2008) avec un beau logo tout neuf, Inazuma Eleven : Victory Road s'apprête enfin à sortir sur Nintendo Switch avec une fenêtre de lancement plus précise, à savoir juin 2025 !Et c'est à l'occasion du Level 5 Vision, la conférence de l'éditeur japonais emblématique qui a connu son heure de gloire sur les consoles portables à double-écran de Nintendo, en marge du Tokyo Game Show 2024 que les créateurs du jeu nous ont concocté un trailer de 5 minutes détaillant un peu plus ce que l'on peut qualifier d'Arlésienne du jeu vidéo.Trailer, sous titré en anglais, on appréciera l'initiative, qui nous glorifie de moults détail sur le titre à venir. Avec pas moins de 5000 personnages jouables, un gameplay modernisé, un mode bac à sable scénaristique dans le style Animal Crossing ou encore du multijoueur, le jeu se veut complet et novateur pour marquer le grand retour de la licence après presque 10 ans d'absence.Maintenant, on ne peut que souhaiter à Level 5 toute la réussite dans leur entreprise, car il faudra pour le coup conquérir une nouvelle génération de joueurs, et en espérant être plus prolifique dans le jeu que l'équipe de France lors du dernier Euro.