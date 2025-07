Mais qui se cache derrière Donkey Kong Bananza ?

L'été est bien arrivé et le ventilateur de la Nintendo Switch 2 risque d'être rudement mis à l'épreuve. Car vous n'êtes pas sans savoir que Donkey Kong Bananza arrive le 17 juillet et pourrait bien vous propulser dans des aventures assouvissant vos désirs les plus destructeurs ! Si vous hésitiez encore à franchir le pas, une nouvelle information vient d'apparaitre et celle-ci se révèle être un sacré gage de qualité.En effet, nous apprenons ce matin que les développeurs de Super Mario Odyssey, véritable bijou sorti lors de la première année de la Nintendo Switch, ont remis le couvert. Il s'agit bien de Nintendo EPD Tokyo en collaboration avec 1-UP Studio qui œuvrent depuis de nombreuses années sur... notre jeu de l'été !Si Super Mario Odyssey avait laissé une empreinte indélébile dans le cœur des joueurs et de la Rédaction (rares sont les jeux ayant remporté la suprême note maximale !), Donkey Kong Bananza s'annonce comme un jeu bourré de challenges funs et haut en couleurs !A l'instar de leur précédent petit bijou, les développeurs de Nintendo EPD Tokyo ont mis l'accent sur la partie musicale en faisant pousser la chansonnette à Pauline. Le jeu s’avère très prometteur et si vous êtes chanceux, vous pourrez y jouer dès demain à la Japan Expo de Paris Villepinte !Il ne reste plus qu'à patienter encore une dizaine de jours, prévoir quelques glaces à la banane bien entendu et se mettre à l'ombre pour profiter pleinement de Donkey Kong Bananza le 17 juillet 2025 !