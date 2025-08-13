Test de Drag x Drive : handi-basket sur console

Drag, Race, Dunk and Play

Easy to play, hard to master

Défiez vos amis et mettez-vous à l’épreuve !

Handi-sport

Présenté en même temps que la nouvelle console de Nintendo, Drag x Drive est un jeu de sport atypique, au gameplay tout aussi singulier. Préparez-vous donc à jouer au basket, dans une version très “street” du sport. Et le tout avec les Joy-Cons dans la fameuse position souris, de façon à simuler au mieux la conduite d’un fauteuil roulant.Le gameplay est, sur le papier, assez simple. Avec le Joy-Con droit, vous contrôlez la roue droite, avec le gauche, la roue gauche. Pour avancer, il faut faire glisser les Joy-Cons vers l’arrière, simulant ainsi une poussée. Si vous le faites vers l’avant, vous reculez. A cela s’ajoutent deux choses : la “pression”, la manette reconnaissant quand elle est au contact d’une surface ou non ; et les gâchettes ZR et ZL qui permettent de freiner, chacune sur leur roue respective.Avec ces simples contrôles, Drag x Drive se dote d’un gameplay pourtant vaste et accessible. Vous pouvez jouer en bourrinant les Joy-Cons, tourner en n’en bougeant qu’un, ou les deux dans une direction donnée. Mais vous pouvez aussi jouer avec plus de subtilité : freiner d’un côté uniquement vous permettra de tourner très rapidement, bénéficiant de l’inertie de votre mouvement initial par exemple. Vous pouvez aussi jouer sur la pression : lever les Joy-Cons vous fait lever les bras pour faire des signes à vos camarades (et tenter de marquer, mais on y reviendra). Mais lever un Joy-Con alors qu’on freine peut aussi vous permettre de rouler sur une seule roue et de commencer à effectuer des figures.C’est là que le jeu commence à prendre de sa saveur et à révéler une dimension plus complexe, faite de figures à exécuter, de points de backflip qui peuvent faire la différence lors d’un match.Typiquement, Drag x Drive fait partie de ces titres où il est plaisant de progresser. Et non pas en faisant des matchs mais bien en découvrant l’étendue des possibilités de son gameplay. Tirer en roulant sur une seule roue, utiliser la rampe présente derrière les paniers pour faire des dunks exceptionnels, sauter en fauteuil… il y a de nombreuses possibilités que le jeu exploite à travers ses systèmes de point mais aussi ses mini-jeux.En effet, une fois le tuto passé et les premiers contrôles assimilés, vous avez accès à une vaste aire de jeu. Le décor est un hangar plutôt grand, avec des points d’intérêt à de multiples endroits. Slalomer entre les poteaux dans un temps donné ; tirer le plus de panier en temps limité ; sauter à la corde et réussir le plus de sauts… Chaque point d’intérêt propose un défi dont les scores s’affichent sur l’écran géant à l’intérieur du décor. Car ces défis sont faisables à plusieurs, dans le lobby (qu’il soit en public ou en privé, on y reviendra).Ces défis sont des modes de jeux solo, avec tableau de score à l’appui. Mais une fois vos joueurs dans votre lobby, vous pouvez aussi lancer plusieurs types de parties. D’un côté, vous avez les matchs en 3 contre 3.Le déroulement d’un match est assez simple : mettre le plus de paniers dans un temps limité. Il y a d’ailleurs une petite vibe Rockets League dans la façon dont ils se déroulent. L et R vous permettent de faire des passes à vos coéquipiers, lever la main quand vous avez le ballon vous permet de tenter un panier. Ensuite… c’est une question de déplacement. Car pour prendre la balle à un adversaire, il faudra tout simplement lui foncer dessus et le heurter.Le jeu se dote aussi de plusieurs systèmes d’équilibrage, pour éviter que le ballon ne reste trop longtemps d’un côté ou de l’autre du terrain. Au bout de 14 secondes, le ballon vous échappera des mains si vous ne tentez pas de marquer. Une fois un panier mis, tous les joueurs de l’équipe adverse sont repoussés de votre zone d’en-but pour éviter qu’ils reprennent le ballon et marquent à nouveau immédiatement.Drag x Drive table sur des parties courtes et entraînantes, sur des mouvements stylés et artistiques tout en vous faisant les bras. On vous recommande d’ailleurs de jouer Joy-Cons sur vos cuisses directement, la maniabilité y étant nettement plus intuitive (et vos bras nous remercieront aussi !).Si les matchs sont le cœur du jeu, et proposent des moments de divertissement encore plus fun si vous jouez avec le GameChat, Drag x Drive propose aussi d’autres modes de jeu. De quoi faire une pause ou diversifier vos activités. Dans Attrape la balle, un canon propulse le ballon et c’est à qui l’attrapera en premier, malgré ses rebonds et les obstacles du terrain.Les courses sont là pour… faire la course, malgré les obstacles sur votre route. Et c’est aussi là qu’il devient intéressant de savoir sauter par exemple, ou déraper pour gagner de précieuses secondes sur vos adversaires ! Dans tous les cas, ces activités se décident dans le lobby.Vous avez accès à des parties publiques, si vous n’avez personne pour vous accompagner, ou à des lobby privés, sur code d’invitation. Cela est aussi un bon point, permettant de jouer sereinement, entre amis, ou de découvrir de nouveaux adversaires.Et bien entendu, ce n’est pas tout. Il est possible de personnaliser votre personnage, dans les couleurs et textures, avec des casques différents, en changeant le numéro de votre dossard… ou même en changeant de fauteuil. Vous en avez trois différents, chacun avec des caractéristiques spécifiques qui vont venir modifier légèrement votre gameplay, votre résistance, votre vitesse.Drag x Drive fait ce qu’aucun jeu auparavant n’avait fait : mettre en avant l’handi-sport dans un jeu immersif, où le gameplay se rapproche le plus possible de la maniabilité d’un fauteuil roulant.Le jeu est en apparence facile à prendre en main, mais il va faire travailler vos bras et vos épaules, vous demander un effort de coordination et de sortir des sentiers battus. Pensez bien à mettre les dragonnes, tirer demande de lever le bras et de simuler le geste de tirer au basket et donc multiplie les risques de voir votre Joy-Con voler dans la pièce !Pour le reste, la motricité de vos personnages est plutôt fine, les contrôles répondent bien, le principe permet une vraie immersion et un vrai effort de représentation de ce qu’est le sport en fauteuil. Et même dans le graphisme et le design des fauteuils, on retrouve les formes caractéristiques de ceux que les sportifs utilisent.Au fur et à mesure de la prise en main, le jeu devient de plus en plus jouissif. La sensation de vitesse est bien présente, les sensations en faisant des figures (et en les réussissant !) sont bien présentes.Plus vous jouez, plus les mouvements deviennent instinctifs et vous vous retrouvez à tenter de marquer en roulant sur une roue pour gagner des points bonus ! Comme souvent dans ce type de jeu, l’écran de victoire ajoute des statistiques rigolotes comme le joueur le plus rapide, celui qui a parcouru le moins de distance, etc.Drag x Drive est une excellente surprise à bien des niveaux. On ne regrettera que le manque de diversité du lobby et un faible nombre d'activités, qui pourrait rapidement rendre les sessions redondantes pour peu que vous n’ayez pas les amis nécessaires pour enchaîner les parties endiablées.