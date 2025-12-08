Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Soyez le premier à noter !

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Preserve Disponible sur Switch depuis le 15/05/2025
Test de Preserve (Switch)

Test de Preserve : végétaliser le monde

Envie d’un puzzle game avec un propos écologique et des défis littéralement environnementaux ? Preserve est là pour vous !

Test
Disponible depuis le 15 mai 2025, le jeu Préserve est sorti sur Switch et propose d’explorer différents biomes pour leur redonner de la grandeur et de la beauté. Entre le puzzle game et le jeu de gestion, le titre s’inspire aussi des jeux de plateaux pour dynamiser son gameplay. Alors vous aussi vous avez envie de voir les animaux s’épanouir à nouveau dans leurs habitats ? On y va !

Changer le monde, c’est toute une stratégie !

Preserve est un jeu de stratégie écologique hybride. Entre la gestion d’environnements et d’animaux, à placer selon des pré-requis précis, vous avez aussi la possibilité d’envisager le jeu comme un puzzle game. Peut-être avez-vous déjà vu ce genre de “plateau de jeu”, où les tuiles sont des hexagones.

Commun à de nombreux jeux de plateau et présent dans pas mal de jeux vidéo, cette présentation de votre espace de jeu a plusieurs avantages. Outre le côté esthétique (c’est quand même plus joli que des carrés), cette forme a de nombreux avantages au niveau du gameplay (c’est quand même plus facile de connecter les tuiles en hexagone que si elles étaient rondes).
Preserve emprunte à beaucoup de jeux de société. Le plateau de jeu, mais aussi les cartes, les tuiles interconnectées, le déroulé d’une partie, tout rappelle ce type de jeu, les animations en plus. Le principe de Preserve ? Verdir votre monde !

Quel que soit votre choix de biome d’origine, le principe est sensiblement le même : vous allez pouvoir faire pleuvoir sur les tuiles pour faire pousser la végétation, y implanter des animaux et essayer de faire comboter les tuiles à proximité avec le même type d’environnement pour faire plus de points.

Mais pour que des cases nouvelles apparaissent, il faut arroser celles qui existent. C’est ensuite un jeu de casse-tête entre les tuiles pour leur attribuer un type de végétation (montagne, prairie, forêt, etc) afin d’y implanter des animaux.

Gérer son jardin

Dans tous les cas, l’attribution des zones, des animaux, le fait d’ajouter de la pluie, tout se passe grâce à un système de cartes. Vous les avez dans votre main, en bas de l’écran et pouvez switcher d’une carte à une autre avec les gâchettes. Le gameplay est plutôt intuitif, d’autant qu’il est aussi jouable en tactile.
Plus vous avancez, plus des subtilités vont se faire voir. Les montagnes ont besoin d’une certaine altitude par exemple. Le jeu regorge d’informations, que ce soit dans le compendium qui regroupe les différentes espèces, dans les différents biomes et leurs spécificités (mention spéciale au biome jurassic).

Les différents modes, entre classique et défis, permettent de renouveler l’expérience de jeu. On picore les parties au fil du temps, explorant les différentes possibilités.
16/20
Avec une grande place laissée à votre créativité, Preserve est un mélange de puzzle game et de stratégie particulièrement malin. On se laisse prendre au jeu, admirant les animaux s’épanouir dans leur nouvel environnement. Un titre à la fois précis dans ses mécaniques et beau dans sa réalisation.
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Merci la Switch !
16 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Un excellent jeu pour qui aime la gestion d’environnements.

Jouabilité
Jouable aussi bien aux manettes qu’au tactile, Preserve est un jeu qui se manie particulièrement bien, grâce à un système de cartes à jouer, la possibilité de bouger la caméra pour mieux voir votre environnement.
Durée de vie
Entre les défis, le mode classique et le reste, vous avez largement de quoi faire ! L’avantage du jeu est qu’il est possible d’y jouer en plusieurs sessions, voire de refaire des parties autant de fois que vous voulez.
Graphismes
Le jeu est magnifique, les animations très belles aussi. L’ambiance est particulièrement intéressante, que ce soit quand on pose des cartes ou quand on navigue dans les menus.
Son
Là encore, le jeu est très bien fait. Les ambiances sonores sont douces et pas répétitives, donnant envie de profiter du jeu et du sound design.
Intérêt
Pour 14,99 €, Preserve est un jeu de gestion et de puzzle efficace, beau, avec une dimension écologique importante et de nombreuses informations sur les espèces que vous croisez. Il vaut le coup d'œil.

Votre avis sur Preserve

Vous souhaitez donner votre avis sur le jeu Preserve (Switch) ? Attribuez-lui une note. Vous pouvez également écrire un commentaire, et devenir fan du jeu.

POSTER MON TEST
Il n'y a encore aucun avis de visiteurs pour ce jeu.
Galerie images

Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil