Test de Preserve : végétaliser le monde
Envie d’un puzzle game avec un propos écologique et des défis littéralement environnementaux ? Preserve est là pour vous !
Changer le monde, c’est toute une stratégie !
Commun à de nombreux jeux de plateau et présent dans pas mal de jeux vidéo, cette présentation de votre espace de jeu a plusieurs avantages. Outre le côté esthétique (c’est quand même plus joli que des carrés), cette forme a de nombreux avantages au niveau du gameplay (c’est quand même plus facile de connecter les tuiles en hexagone que si elles étaient rondes).
Quel que soit votre choix de biome d’origine, le principe est sensiblement le même : vous allez pouvoir faire pleuvoir sur les tuiles pour faire pousser la végétation, y implanter des animaux et essayer de faire comboter les tuiles à proximité avec le même type d’environnement pour faire plus de points.
Mais pour que des cases nouvelles apparaissent, il faut arroser celles qui existent. C’est ensuite un jeu de casse-tête entre les tuiles pour leur attribuer un type de végétation (montagne, prairie, forêt, etc) afin d’y implanter des animaux.
Gérer son jardin
Les différents modes, entre classique et défis, permettent de renouveler l’expérience de jeu. On picore les parties au fil du temps, explorant les différentes possibilités.
