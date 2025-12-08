Test de Preserve : végétaliser le monde

Changer le monde, c’est toute une stratégie !

Gérer son jardin

Preserve est un jeu de stratégie écologique hybride. Entre la gestion d’environnements et d’animaux, à placer selon des pré-requis précis, vous avez aussi la possibilité d’envisager le jeu comme un puzzle game. Peut-être avez-vous déjà vu ce genre de “plateau de jeu”, où les tuiles sont des hexagones.Commun à de nombreux jeux de plateau et présent dans pas mal de jeux vidéo, cette présentation de votre espace de jeu a plusieurs avantages. Outre le côté esthétique (c’est quand même plus joli que des carrés), cette forme a de nombreux avantages au niveau du gameplay (c’est quand même plus facile de connecter les tuiles en hexagone que si elles étaient rondes).Preserve emprunte à beaucoup de jeux de société. Le plateau de jeu, mais aussi les cartes, les tuiles interconnectées, le déroulé d’une partie, tout rappelle ce type de jeu, les animations en plus. Le principe de Preserve ? Verdir votre monde !Quel que soit votre choix de biome d’origine, le principe est sensiblement le même : vous allez pouvoir faire pleuvoir sur les tuiles pour faire pousser la végétation, y implanter des animaux et essayer de faire comboter les tuiles à proximité avec le même type d’environnement pour faire plus de points.Mais pour que des cases nouvelles apparaissent, il faut arroser celles qui existent. C’est ensuite un jeu de casse-tête entre les tuiles pour leur attribuer un type de végétation (montagne, prairie, forêt, etc) afin d’y implanter des animaux.Dans tous les cas, l’attribution des zones, des animaux, le fait d’ajouter de la pluie, tout se passe grâce à un système de cartes. Vous les avez dans votre main, en bas de l’écran et pouvez switcher d’une carte à une autre avec les gâchettes. Le gameplay est plutôt intuitif, d’autant qu’il est aussi jouable en tactile.Plus vous avancez, plus des subtilités vont se faire voir. Les montagnes ont besoin d’une certaine altitude par exemple. Le jeu regorge d’informations, que ce soit dans le compendium qui regroupe les différentes espèces, dans les différents biomes et leurs spécificités (mention spéciale au biome jurassic).Les différents modes, entre classique et défis, permettent de renouveler l’expérience de jeu. On picore les parties au fil du temps, explorant les différentes possibilités.