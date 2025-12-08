Test de Neon Noodles : le travail à la chaîne

Le futur est une saucisse

Des blocs et du travail à la chaîne

… ou plutôt un bol de noodle. Dans un futur dystopique, la nourriture est devenu un enjeu énorme : marqueur de richesse, possibilités infinies de recettes… Vous êtes un anonyme, un rouage derrière les écrans qui va devoir concevoir des chaînes d’items afin de laisser les robots travailler.Au fur et à mesure de votre progression, vous allez aussi vous rendre compte que le jeu cache plus : un véritable scénario qui passe par les textes des différentes commandes que vous allez recevoir au fur et à mesure. Messages cachés, personnages étranges ou juste mémorables, il y a de tout dans Neon Noodles.400 ingrédients, près de 250 recettes, des chaînes de montage infinies dans des espaces clos… Autant dire que le jeu propose un énorme contenu. Si on commence par les points négatifs : le jeu est trop vaste et manque cruellement de tutoriels.Si vous apprenez rapidement comment placer vos éléments et vos robots, le reste devra être trouvé seul. Oui, vous pouvez modifier la programmation des robots en navigant dans la barre de sélection. Les recettes ? Elles sont affichées en haut à droite mais manquent de clarté, il faudra faire des tests pour essayer de comprendre leur déroulement.Chaque niveau commence par une commande : un écran de texte afin de donner du contexte à ce que vous allez cuisiner, ou permettant de faire avancer l’intrigue. Ensuite, vous avez accès à une grille sur laquelle vous allez pouvoir placer les différents items. Parmi eux, se trouvent des robots qui vont pouvoir prendre des éléments et les placer ailleurs ; des ingrédients ; des couteaux, cuiseurs et autres ustensiles de cuisine.Tout est ensuite histoire de timing. Vous devez programmer vos robots pour effectuer les actions nécessaires à la réalisation de vos recettes. Mais il va falloir timer vos actions. Car si votre robot tourne d’un quart de tour à droite, tout le reste de la chaine avance aussi de un. Les tapis roulants, la génération d’ingrédients, etc.Tout aurait pu être simple si certains cuiseurs ne demandaient pas deux temps pour cuire. Il faudra donc ménager vos temps morts, vos actions, bien penser à ce qui se passe sur votre chaîne afin d’optimiser le tout.Les fans de jeux comme Satisfactory et autres titres du même genre trouveront ici leur bonheur. Car si le jeu est déjà immense, avec son grand nombre d’ingrédients et de recettes, il devient encore plus vaste quand on voit la rejouabilité possible.Il existe mille façons de réussir un niveau, les possibilités d’optimisation sont énormes et ne dépendront que de vos capacités à synthétiser et comprendre les actions nécessaires à vos objectifs. Le jeu est d'ailleurs totalement jouable sur Switch comme sur Switch 2.