Test de Neon Noodles : le travail à la chaîne
Vous cherchez un petit job pour cet été ? Est-ce que vous aimez les noodles ? Alors nous avons une proposition pour vous : préparer des chaînes de montages pour faire différentes recettes…
Le futur est une saucisse
Au fur et à mesure de votre progression, vous allez aussi vous rendre compte que le jeu cache plus : un véritable scénario qui passe par les textes des différentes commandes que vous allez recevoir au fur et à mesure. Messages cachés, personnages étranges ou juste mémorables, il y a de tout dans Neon Noodles.
Si vous apprenez rapidement comment placer vos éléments et vos robots, le reste devra être trouvé seul. Oui, vous pouvez modifier la programmation des robots en navigant dans la barre de sélection. Les recettes ? Elles sont affichées en haut à droite mais manquent de clarté, il faudra faire des tests pour essayer de comprendre leur déroulement.
Des blocs et du travail à la chaîneChaque niveau commence par une commande : un écran de texte afin de donner du contexte à ce que vous allez cuisiner, ou permettant de faire avancer l’intrigue. Ensuite, vous avez accès à une grille sur laquelle vous allez pouvoir placer les différents items. Parmi eux, se trouvent des robots qui vont pouvoir prendre des éléments et les placer ailleurs ; des ingrédients ; des couteaux, cuiseurs et autres ustensiles de cuisine.
Tout aurait pu être simple si certains cuiseurs ne demandaient pas deux temps pour cuire. Il faudra donc ménager vos temps morts, vos actions, bien penser à ce qui se passe sur votre chaîne afin d’optimiser le tout.
Il existe mille façons de réussir un niveau, les possibilités d’optimisation sont énormes et ne dépendront que de vos capacités à synthétiser et comprendre les actions nécessaires à vos objectifs. Le jeu est d'ailleurs totalement jouable sur Switch comme sur Switch 2.
