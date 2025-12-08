Rechercher sur Puissance Nintendo
Neon Noodles Disponible sur Switch depuis le 16/07/2025
Test de Neon Noodles (Switch)

Test de Neon Noodles : le travail à la chaîne

Vous cherchez un petit job pour cet été ? Est-ce que vous aimez les noodles ? Alors nous avons une proposition pour vous : préparer des chaînes de montages pour faire différentes recettes…

Test
Ce 16 juillet 2025 débarquait sur console Neon Noodles, un jeu d’optimisation et de création de chaînes de montage à l’ambiance cyberpunk. Avec un nombre impressionnant de niveaux, le titre de Vivid Helix propose des défis impressionnants et une rejouabilité tout aussi importante. Mais alors de quoi ça parle ? Qu’est-ce que c’est ? On vous raconte.

Le futur est une saucisse

… ou plutôt un bol de noodle. Dans un futur dystopique, la nourriture est devenu un enjeu énorme : marqueur de richesse, possibilités infinies de recettes… Vous êtes un anonyme, un rouage derrière les écrans qui va devoir concevoir des chaînes d’items afin de laisser les robots travailler.

Au fur et à mesure de votre progression, vous allez aussi vous rendre compte que le jeu cache plus : un véritable scénario qui passe par les textes des différentes commandes que vous allez recevoir au fur et à mesure. Messages cachés, personnages étranges ou juste mémorables, il y a de tout dans Neon Noodles.
400 ingrédients, près de 250 recettes, des chaînes de montage infinies dans des espaces clos… Autant dire que le jeu propose un énorme contenu. Si on commence par les points négatifs : le jeu est trop vaste et manque cruellement de tutoriels.

Si vous apprenez rapidement comment placer vos éléments et vos robots, le reste devra être trouvé seul. Oui, vous pouvez modifier la programmation des robots en navigant dans la barre de sélection. Les recettes ? Elles sont affichées en haut à droite mais manquent de clarté, il faudra faire des tests pour essayer de comprendre leur déroulement.

Des blocs et du travail à la chaîne

Chaque niveau commence par une commande : un écran de texte afin de donner du contexte à ce que vous allez cuisiner, ou permettant de faire avancer l’intrigue. Ensuite, vous avez accès à une grille sur laquelle vous allez pouvoir placer les différents items. Parmi eux, se trouvent des robots qui vont pouvoir prendre des éléments et les placer ailleurs ; des ingrédients ; des couteaux, cuiseurs et autres ustensiles de cuisine.
Tout est ensuite histoire de timing. Vous devez programmer vos robots pour effectuer les actions nécessaires à la réalisation de vos recettes. Mais il va falloir timer vos actions. Car si votre robot tourne d’un quart de tour à droite, tout le reste de la chaine avance aussi de un. Les tapis roulants, la génération d’ingrédients, etc.

Tout aurait pu être simple si certains cuiseurs ne demandaient pas deux temps pour cuire. Il faudra donc ménager vos temps morts, vos actions, bien penser à ce qui se passe sur votre chaîne afin d’optimiser le tout.
Les fans de jeux comme Satisfactory et autres titres du même genre trouveront ici leur bonheur. Car si le jeu est déjà immense, avec son grand nombre d’ingrédients et de recettes, il devient encore plus vaste quand on voit la rejouabilité possible.

Il existe mille façons de réussir un niveau, les possibilités d’optimisation sont énormes et ne dépendront que de vos capacités à synthétiser et comprendre les actions nécessaires à vos objectifs. Le jeu est d'ailleurs totalement jouable sur Switch comme sur Switch 2.
14/20
Neon Noodles propose une expérience de jeu complète, que ce soit dans les ingrédients présents, le grand nombre de recettes et le scénario qui se déploie au fur et à mesure des commandes. On ne regrette qu’une chose : la courbe de difficulté est très abrupte. Le jeu n’est pas à mettre entre toutes les mains, surtout pas celles et ceux qui n’ont pas l’habitude des jeux d’optimisation. En effet, cette grande difficulté, couplée aux tutoriels arides voire cryptiques par moments, rend le jeu assez peu accessible aux néophytes du genre.
14 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Prêt pour votre prochaine commande ?

Jouabilité
Le jeu est optimisé pour la Switch, la fluidité des contrôle est grande. On regrette cependant l’aridité des tutoriels et un manque d’informations qui viennent compliquer les choses.
Durée de vie
250 niveaux, les possibilités de rejouabilité et d’optimisation sont énormes et rallongent la durée de vie globale du jeu.
Graphismes
Le jeu est très beau : l’ambiance cyberpunk est bien retranscrite, que ce soit via les néons, la gamme de couleurs ou l’atmosphère générale. Neon Noodles réussit aussi à rester clair dans ses zones de jeu, malgré un côté parfois chargé des décors.
Son
Là encore, c’est bien fait sans être redondant. C’est le risque avec ce type de jeu où on reste longtemps sur les différents écrans.
Intérêt
Si vous aimez les jeux d’optimisation, Neon Noodles est fait pour vous ! Pour seulement 19,99 €, vous avez largement de quoi faire. Cependant, si vous n’êtes pas habitués à ce type de jeu et de gameplay, Neon Noodles n’est pas forcément le jeu le plus accessible pour débuter.

