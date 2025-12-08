Test de …and Roger : un seul bouton et beaucoup d’émotions

Roman interactif

Un seul bouton ?

Difficile de parler de l’histoire de and Roger sans spoiler. L’expérience est courte : environ 2h30 de jeu pour comprendre et se laisser porter par l’histoire de Sophie. L’expérience que propose and Roger est multiple : se retrouver dans la tête de cette enfant perdue, tenter de comprendre avec elle ce qui se passe, puis ensuite le saisir. Parce que vous, derrière votre écran, avez le recul nécessaire pour saisir l’implication des pertes de repères, des changements de points de vue, des évolutions subtiles du scénario.Toute l’expérience du jeu est basée sur des non-dits, sur des impressions et des sensations que le jeu a à nous transmettre. Il existe de nombreuses façons d’utiliser le jeu vidéo pour faire passer une expérience de vie et and Roger en est le parfait exemple. D’autant que le gameplay est minimaliste, mais suffisamment efficace pour devenir intense.Tout le jeu est centré sur un bouton. Un bouton que vous allez presser, déplacer, faire glisser dans l’écran avec un curseur. Chaque pression a un but, fait avancer l’histoire, provoque le mouvement des différentes images.Les illustrations de ce roman graphique interactif sont très belles. Les personnages sont formés de quelques traits, rehaussés de quelques couleurs : bleu, rose et orange. Chaque teinte acquiert une signification, caractérise un personnage, permet d’ajouter de la lisibilité aux différentes scènes.and Roger est une histoire subtile et délicate, faite de moments particulièrement forts, traitant de santé mentale, de mémoire et de pertes. Des sujets difficiles, mais qui sont ici abordés du point de vue de Sophie, de l’intérieur, pour une immersion d’autant plus grande.