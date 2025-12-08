Rechercher sur Puissance Nintendo
and Roger Disponible sur Switch depuis le 24/07/2025
Test de and Roger (Switch)

Test de …and Roger : un seul bouton et beaucoup d’émotions

Un matin, elle se réveille mais son père n’est pas là. A la place, il y a un inconnu. Qui est-il ? Que se passe-t-il ? A vous de le découvrir.

Test
Sorti le 24 juillet, and Roger est un roman interactif, une expérience de jeu jouable avec un bouton. C’est aussi une expérience personnelle, presque intime, sur la vie de cette jeune fille perdue qui ne comprend pas ce qu’elle vit et qui nous entraine avec elle dans son enquête. Que se passe-t-il ? Ce sera votre quête, dans and Roger, édité par Kodansha.

Roman interactif

Difficile de parler de l’histoire de and Roger sans spoiler. L’expérience est courte : environ 2h30 de jeu pour comprendre et se laisser porter par l’histoire de Sophie. L’expérience que propose and Roger est multiple : se retrouver dans la tête de cette enfant perdue, tenter de comprendre avec elle ce qui se passe, puis ensuite le saisir. Parce que vous, derrière votre écran, avez le recul nécessaire pour saisir l’implication des pertes de repères, des changements de points de vue, des évolutions subtiles du scénario.
Toute l’expérience du jeu est basée sur des non-dits, sur des impressions et des sensations que le jeu a à nous transmettre. Il existe de nombreuses façons d’utiliser le jeu vidéo pour faire passer une expérience de vie et and Roger en est le parfait exemple. D’autant que le gameplay est minimaliste, mais suffisamment efficace pour devenir intense.

Un seul bouton ?

Tout le jeu est centré sur un bouton. Un bouton que vous allez presser, déplacer, faire glisser dans l’écran avec un curseur. Chaque pression a un but, fait avancer l’histoire, provoque le mouvement des différentes images.

Les illustrations de ce roman graphique interactif sont très belles. Les personnages sont formés de quelques traits, rehaussés de quelques couleurs : bleu, rose et orange. Chaque teinte acquiert une signification, caractérise un personnage, permet d’ajouter de la lisibilité aux différentes scènes.
and Roger est une histoire subtile et délicate, faite de moments particulièrement forts, traitant de santé mentale, de mémoire et de pertes. Des sujets difficiles, mais qui sont ici abordés du point de vue de Sophie, de l’intérieur, pour une immersion d’autant plus grande.
18/20
and Roger est une expérience à tenter. Une histoire forte, puissante, touchante, qui vous plonge au cœur de problématiques bien réelles. A vous de comprendre ce qu’il se passe, car c’est aussi dans votre cheminement de pensées, dans votre façon de comprendre ce qui se joue que le jeu acquiert toute sa puissance. Et pour seulement 4,99 € et environ 2h de jeu, and Roger vaut vraiment le coup d'œil.
L'avis de Puissance Nintendo

and Roger est un titre magnifique et touchant, qu’on ne peut que recommander.

Jouabilité
L’expérience est simple : avec votre curseur vous allez appuyer, déplacer ou faire glisser des boutons qui apparaissent à l’écran. Simple ? Oui, mais les détails se cachent dans la subtilité desdits boutons et de leurs mouvements.
Durée de vie
Oui, le jeu est court, entre 2h et 2h30. Mais l’expérience est puissante et il n’y a aucun temps mort, ce qui est pour le mieux.
Graphismes
La direction artistique minimaliste est parfaitement maîtrisée et prend tout son sens au fur et à mesure de votre progression. Le choix des couleurs pour caractériser les personnages est aussi très bien senti, cela permet d’ajouter de la clarté au titre. Le côté bande dessinée est aussi très bien mis en place à travers la mise en scène.
Son
Là aussi, l’ambiance sonore est efficace et bien mise en place, accentuant les émotions ressenties lors des différents chapitres.
Intérêt
and Roger est un “petit” jeu : très court, pour seulement 4,99 € sur l’eShop. L’expérience cependant vaut largement le détour, pour ce qu’elle implique d’immersion dans la psychée de Sophie. Une plongée sensible et passionnante, glaçante par moment, qui met particulièrement bien en avant son état.

