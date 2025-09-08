Test de Hunter x Hunter : Nen x Impact – Pas si Impactant

Techniquement correct… mais pas au niveau

Un solo anecdotique

Le multi local sauve les meubles

Un système de combat accessible

Et le Online dans tout ça ?

Mais dès les premiers instants, on comprend que le titre joue la sécurité. Le jeu s’appuie sur une structure bien connue des amateurs de versus : des affrontements en 3 contre 3, à la manière de Marvel vs. Capcom, où l’enchaînement rapide des personnages, les assists et les attaques spectaculaires doivent assurer le rythme des combats. Une base efficace, mais de plus en plus commune, voire usée, dans le paysage actuel.Dès le lancement, le roster, bien qu'un peu limité pour un jeu en 3v3, saura plaire aux fans. Les seize combattants jouables immédiatement sont tous tirés des arcs majeurs de la série, avec une réelle attention portée à la diversité des styles.On retrouve ainsi le quatuor de base (Gon, Kirua, Kurapika et Leolio), mais aussi des personnages et antagonistes emblématiques des arcs plus tardifs, comme Chrollo ou Meruem – l'un des meilleurs méchants tous mangas confondus, mais ce n'est pas l'objet de cette critique. De quoi stimuler la nostalgie et promettre des affrontements variés, à défaut d'être toujours parfaitement équilibrés.L'enthousiasme initial pour Nen x Impact est tempéré par sa réalisation visuelle. Graphiquement, le jeu remplit les attentes de base, mais sans jamais véritablement se démarquer. Les modèles 3D, bien qu'ils respectent l'œuvre originale, manquent un peu de caractère : les couleurs sont discrètes, les costumes et les expressions faciales pourraient gagner en détails, et la gestion de la lumière reste assez classique.Les décors donnent l'impression d'avoir été conçus sans grande audace. Ils offrent un cadre fonctionnel mais qui manque parfois d'âme, de chaleur ou de ces petits détails mémorables qui font la différence.Dès les premiers combats, on perçoit une certaine sobriété budgétaire (pour le dire de façon élégante) : les arènes semblent interchangeables et leurs arrière-plans sont trop statiques et ont du mal à refléter l'intensité des affrontements. De plus, le nombre d'environnements est un peu juste, et les simples variations jour/nuit, bien que présentes, ne suffisent pas à diversifier l'expérience.Quant aux animations, elles manquent cruellement d'impact (oui c’était facile). Là où un jeu de combat moderne excelle à faire ressentir chaque coup, Nen x Impact se montre mollasson. Les attaques spéciales manquent de mise en scène, les transitions sont abruptes et la puissance visuelle des coups ultimes est souvent décevante.Ce manque de punch visuel nuit gravement au plaisir de jeu. C'est d'autant plus frustrant quand on sait ce que l'éditeur Arc System Works et le développeur Eighting ont pu accomplir par le passé. Dragon Ball Fighter Z (développé cette fois par Arc System Works), sorti en 2018, en est un exemple frappant, surpassant Nen x Impact à tous les niveaux. C'est un véritable gâchis, car les fans de Hunter x Hunter méritaient bien mieux.Le mode Histoire se présente davantage comme un survol rapide des arcs majeurs du manga, entrelacé avec un tutoriel déguisé. On y trouve quelques dialogues et de rares images tirées de l'anime, mais surtout une succession de combats qui s'enchaînent à toute vitesse.Malheureusement, le plaisir de revivre l'évolution de Gon et de ses amis passe au second plan. On regrette l'absence de mise en scène marquante, de doublages percutants ou de moments émotionnels forts. Tout y est purement informatif, manquant cruellement de profondeur et de personnalité.Les modes annexes ne sortent pas non plus des sentiers battus : on retrouve les classiques Arcade, Survie et Défis de combos. Ils peuvent offrir quelques heures de divertissement, permettant de tester les différents personnages ou d'optimiser ses enchaînements.Cependant, Nen x Impact reste en surface : pas d'événements bonus stimulants ou de récompenses vraiment alléchantes. L'objectif semble purement fonctionnel, sans chercher à créer un véritable attachement ou des souvenirs mémorables pour le joueur.C'est en multijoueur local que le jeu révèle son plus grand potentiel. Les affrontements en 3v3 prennent tout leur sens entre amis, chaque équipe cherchant la synergie parfaite pour renverser le cours d'un match. Les combos s'enchaînent naturellement, et la Switch gère ces échanges avec une stabilité rassurante, et propose des parties fluides.C'est dommage que ce mode canapé, pourtant si prometteur, ne soit pas accompagné de plus d'options pour pimenter les parties. Des règles personnalisables, des mini-jeux ou des variantes auraient pu prolonger durablement le plaisir du jeu en local, offrant une rejouabilité bien plus grande.Malgré les réserves précédemment émises, Nen x Impact possède des qualités indéniables, notamment en termes de gameplay. Sa plus grande force réside dans son accessibilité. Oubliez les manipulations complexes et les listes de combos à rallonge : cinq boutons suffisent pour maîtriser chaque personnage.Le jeu ne propose pas d'auto-combo, mais chaque combattant dispose d'un éventail de coups faciles à exécuter. Les néophytes pourront ainsi rapidement s'amuser, déclencher des attaques spéciales sans effort et ressentir la montée en puissance grâce au système ingénieux de «Nen Stance». Ce dernier autorise des audaces tactiques, comme des gardes spéciales ou des interruptions décisives, ajoutant une couche stratégique appréciable.Cependant, cette accessibilité se fait au détriment de la profondeur. Une fois les automatismes acquis, le manque de subtilité du gameplay devient évident. Certains personnages se révèlent excessivement efficaces, déséquilibrant la méta et rendant les affrontements moins variés.De plus, les animations peu percutantes et la grande générosité des hitboxes (zones de détection des coups) nuisent à la lisibilité des combats. L'adrénaline des premières parties cède rapidement la place à une routine prévisible. Seuls les affrontements improvisés en multijoueur local parviennent à pimenter une formule par ailleurs peu technique. L'absence de mind games profonds (stratégies de lecture de l'adversaire), la mollesse de certains déplacements et une IA faiblarde en solo rappellent que Nen x Impact privilégie l'accessibilité à l'exigence compétitive.Le jeu offre une porte d'entrée facile pour découvrir l'univers du versus fighting et la licence Hunter x Hunter, mais risque de laisser sur leur faim les joueurs en quête de défis complexes et de profondeur mécanique.C'est incontestablement sur le terrain du jeu en ligne que Nen x Impact révèle ses plus grandes faiblesses. Malgré l'intégration d'un rollback netcode, technologie pourtant saluée pour sa capacité à fluidifier les parties en ligne, la réalité sur Nintendo Switch est amère.Déjà contrainte par les limites inhérentes au Nintendo Switch Online, l'expérience en ligne est tout simplement inacceptable. Les saccades constantes, les adversaires qui apparaissent et disparaissent de manière erratique, un matchmaking d'une lenteur exaspérante et une communauté rapidement désertée transforment chaque tentative de partie en ligne en une profonde frustration. Tous les avantages qu'un jeu en ligne devrait offrir disparaissent à cause de cette implémentation ratée, ce qui confirme que Nen x Impact est avant tout fait pour être joué en local avec des amis.Pour les joueurs plus ambitieux qui espéraient progresser, grimper dans les classements ou participer à une scène compétitive durable, la déception sera immense. L'absence totale de cross-play condamne le mode online à n'être qu'un appendice anecdotique, bien loin d'offrir une véritable arène de jeu compétitive. C'est un gâchis regrettable pour un titre de cette envergure.