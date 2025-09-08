Rechercher sur Puissance Nintendo
HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT Disponible sur Switch 2 depuis le 17/07/2025
Test de HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT (Switch 2)

Test de Hunter x Hunter : Nen x Impact – Pas si Impactant

Hunter x Hunter: Nen x Impact débarque sur Switch. Sur le papier, la présence d’Arc System Works à l’édition et d’Eighting au développement avait de quoi rassurer les amateurs de versus fighting. Mais manette en main, qu’en est-il vraiment de cette adaptation ?

Test
Développé par Eighting (connu pour des titres comme DNF Duel et Marvel Vs Capcom 3) et édité par Arc System Works, une référence incontournable du versus fighting, Hunter x Hunter: Nen x Impact semblait posséder toutes les cartes en main pour offrir un jeu solide, capable d'émerveiller les fans et d'attirer de nouveaux venus vers la licence.
Mais dès les premiers instants, on comprend que le titre joue la sécurité. Le jeu s’appuie sur une structure bien connue des amateurs de versus : des affrontements en 3 contre 3, à la manière de Marvel vs. Capcom, où l’enchaînement rapide des personnages, les assists et les attaques spectaculaires doivent assurer le rythme des combats. Une base efficace, mais de plus en plus commune, voire usée, dans le paysage actuel.

Dès le lancement, le roster, bien qu'un peu limité pour un jeu en 3v3, saura plaire aux fans. Les seize combattants jouables immédiatement sont tous tirés des arcs majeurs de la série, avec une réelle attention portée à la diversité des styles.

On retrouve ainsi le quatuor de base (Gon, Kirua, Kurapika et Leolio), mais aussi des personnages et antagonistes emblématiques des arcs plus tardifs, comme Chrollo ou Meruem – l'un des meilleurs méchants tous mangas confondus, mais ce n'est pas l'objet de cette critique. De quoi stimuler la nostalgie et promettre des affrontements variés, à défaut d'être toujours parfaitement équilibrés.

Techniquement correct… mais pas au niveau

L'enthousiasme initial pour Nen x Impact est tempéré par sa réalisation visuelle. Graphiquement, le jeu remplit les attentes de base, mais sans jamais véritablement se démarquer. Les modèles 3D, bien qu'ils respectent l'œuvre originale, manquent un peu de caractère : les couleurs sont discrètes, les costumes et les expressions faciales pourraient gagner en détails, et la gestion de la lumière reste assez classique.

Les décors donnent l'impression d'avoir été conçus sans grande audace. Ils offrent un cadre fonctionnel mais qui manque parfois d'âme, de chaleur ou de ces petits détails mémorables qui font la différence.

Dès les premiers combats, on perçoit une certaine sobriété budgétaire (pour le dire de façon élégante) : les arènes semblent interchangeables et leurs arrière-plans sont trop statiques et ont du mal à refléter l'intensité des affrontements. De plus, le nombre d'environnements est un peu juste, et les simples variations jour/nuit, bien que présentes, ne suffisent pas à diversifier l'expérience.
Galerie images

Quant aux animations, elles manquent cruellement d'impact (oui c’était facile). Là où un jeu de combat moderne excelle à faire ressentir chaque coup, Nen x Impact se montre mollasson. Les attaques spéciales manquent de mise en scène, les transitions sont abruptes et la puissance visuelle des coups ultimes est souvent décevante.

Ce manque de punch visuel nuit gravement au plaisir de jeu. C'est d'autant plus frustrant quand on sait ce que l'éditeur Arc System Works et le développeur Eighting ont pu accomplir par le passé. Dragon Ball Fighter Z (développé cette fois par Arc System Works), sorti en 2018, en est un exemple frappant, surpassant Nen x Impact à tous les niveaux. C'est un véritable gâchis, car les fans de Hunter x Hunter méritaient bien mieux.

Un solo anecdotique

Le mode Histoire se présente davantage comme un survol rapide des arcs majeurs du manga, entrelacé avec un tutoriel déguisé. On y trouve quelques dialogues et de rares images tirées de l'anime, mais surtout une succession de combats qui s'enchaînent à toute vitesse.

Malheureusement, le plaisir de revivre l'évolution de Gon et de ses amis passe au second plan. On regrette l'absence de mise en scène marquante, de doublages percutants ou de moments émotionnels forts. Tout y est purement informatif, manquant cruellement de profondeur et de personnalité.

Les modes annexes ne sortent pas non plus des sentiers battus : on retrouve les classiques Arcade, Survie et Défis de combos. Ils peuvent offrir quelques heures de divertissement, permettant de tester les différents personnages ou d'optimiser ses enchaînements.
Galerie images

Cependant, Nen x Impact reste en surface : pas d'événements bonus stimulants ou de récompenses vraiment alléchantes. L'objectif semble purement fonctionnel, sans chercher à créer un véritable attachement ou des souvenirs mémorables pour le joueur.

Le multi local sauve les meubles

C'est en multijoueur local que le jeu révèle son plus grand potentiel. Les affrontements en 3v3 prennent tout leur sens entre amis, chaque équipe cherchant la synergie parfaite pour renverser le cours d'un match. Les combos s'enchaînent naturellement, et la Switch gère ces échanges avec une stabilité rassurante, et propose des parties fluides.

C'est dommage que ce mode canapé, pourtant si prometteur, ne soit pas accompagné de plus d'options pour pimenter les parties. Des règles personnalisables, des mini-jeux ou des variantes auraient pu prolonger durablement le plaisir du jeu en local, offrant une rejouabilité bien plus grande.

Un système de combat accessible

Malgré les réserves précédemment émises, Nen x Impact possède des qualités indéniables, notamment en termes de gameplay. Sa plus grande force réside dans son accessibilité. Oubliez les manipulations complexes et les listes de combos à rallonge : cinq boutons suffisent pour maîtriser chaque personnage.

Le jeu ne propose pas d'auto-combo, mais chaque combattant dispose d'un éventail de coups faciles à exécuter. Les néophytes pourront ainsi rapidement s'amuser, déclencher des attaques spéciales sans effort et ressentir la montée en puissance grâce au système ingénieux de «Nen Stance». Ce dernier autorise des audaces tactiques, comme des gardes spéciales ou des interruptions décisives, ajoutant une couche stratégique appréciable.
Cependant, cette accessibilité se fait au détriment de la profondeur. Une fois les automatismes acquis, le manque de subtilité du gameplay devient évident. Certains personnages se révèlent excessivement efficaces, déséquilibrant la méta et rendant les affrontements moins variés.

De plus, les animations peu percutantes et la grande générosité des hitboxes (zones de détection des coups) nuisent à la lisibilité des combats. L'adrénaline des premières parties cède rapidement la place à une routine prévisible. Seuls les affrontements improvisés en multijoueur local parviennent à pimenter une formule par ailleurs peu technique. L'absence de mind games profonds (stratégies de lecture de l'adversaire), la mollesse de certains déplacements et une IA faiblarde en solo rappellent que Nen x Impact privilégie l'accessibilité à l'exigence compétitive.

Le jeu offre une porte d'entrée facile pour découvrir l'univers du versus fighting et la licence Hunter x Hunter, mais risque de laisser sur leur faim les joueurs en quête de défis complexes et de profondeur mécanique.

Et le Online dans tout ça ?

C'est incontestablement sur le terrain du jeu en ligne que Nen x Impact révèle ses plus grandes faiblesses. Malgré l'intégration d'un rollback netcode, technologie pourtant saluée pour sa capacité à fluidifier les parties en ligne, la réalité sur Nintendo Switch est amère.

Déjà contrainte par les limites inhérentes au Nintendo Switch Online, l'expérience en ligne est tout simplement inacceptable. Les saccades constantes, les adversaires qui apparaissent et disparaissent de manière erratique, un matchmaking d'une lenteur exaspérante et une communauté rapidement désertée transforment chaque tentative de partie en ligne en une profonde frustration. Tous les avantages qu'un jeu en ligne devrait offrir disparaissent à cause de cette implémentation ratée, ce qui confirme que Nen x Impact est avant tout fait pour être joué en local avec des amis.

Pour les joueurs plus ambitieux qui espéraient progresser, grimper dans les classements ou participer à une scène compétitive durable, la déception sera immense. L'absence totale de cross-play condamne le mode online à n'être qu'un appendice anecdotique, bien loin d'offrir une véritable arène de jeu compétitive. C'est un gâchis regrettable pour un titre de cette envergure.
HUNTERxHUNTER NENxIMPACT - Pre-Order Trailer
Retrouvez la vidéo sur YouTube
13/20
Hunter x Hunter: Nen x Impact avait du potentiel. Un format 3v3, un casting fidèle, des noms solides aux manettes... mais le résultat manque clairement de finition. Le gameplay est accessible mais vite limité, le mode histoire survole le matériau d’origine, et le jeu en ligne est quasiment inutilisable.

Le plus dur à justifier, c’est son prix : Nen x Impact est vendu 59,99 €. Et à ce tarif, difficile de recommander un jeu aussi léger en contenu, mal équilibré et qui ne tient pas sur la durée. Même pour les fans de la licence, l’investissement est difficile à défendre.
13 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Quel dommage d'avoir entre les mains un jeu Hunter x Hunter pour qu'il soit à ce point bâclé. On aurait vraiment espéré mieux pour cette licence si sous-exploitée. L'expérience en ligne est tout simplement inacceptable, et le reste du jeu se contente de cocher les cases, histoire de dire «on l'a fait». Il en ressort un titre sans âme, presque mal-aimé ou pas assez chouchouté par ses développeurs. Pourtant, ces derniers ont prouvé à plusieurs reprises leurs capacités à faire mieux. Et quand on sait qu'Arc System Works édite le titre, on était en droit d'attendre une bien meilleure qualité, et non pas un simple minimum syndical.

Jouabilité
La prise en main de Nen x Impact est sans conteste l'un de ses points forts. Le jeu offre une jouabilité immédiate et intuitive, rendant les premières sessions particulièrement addictives. C'est un titre parfait pour quelques parties rapides entre amis ou pour découvrir le genre du versus fighting. Cependant, pour celles et ceux qui recherchent une véritable maîtrise technique ou un challenge durable, la lassitude s'installe malheureusement très vite. Le système de combat, bien qu'accessible, manque de la profondeur nécessaire pour soutenir un engagement à long terme.
Durée de vie
La durée de vie du jeu est intrinsèquement liée à sa jouabilité superficielle. Le contenu solo est assez mince et la répétitivité des affrontements, conjuguée au manque de variété dans les modes, engendre une lassitude rapide. Nen x Impact se boucle assez vite ; une fois que vous en avez fait le tour, il y a peu de raisons d'y revenir, à moins d'être un inconditionnel de la licence
Graphismes
Visuellement, le jeu opte pour un rendu sobre et fidèle à l'œuvre originale, un choix appréciable pour les fans. Les modèles des personnages sont reconnaissables, et l'ensemble est honnête pour une version Switch. Néanmoins, cette fidélité s'accompagne d'une certaine fadeur. Le jeu apparaît tristement figé, sans panache ni éclats, loin des standards visuels des productions haut de gamme actuelles. Les décors manquent de vie et de détails, et l'animation générale ne parvient pas à retranscrire la vivacité que l'on attendrait d'un jeu de combat tiré de Hunter x Hunter.
Son
Côté sonore, la bande-son est honnête mais reste fade. Les thèmes musicaux peinent à marquer les esprits, et l'ensemble manque cruellement de morceaux emblématiques qui pourraient dynamiser les combats ou renforcer l'immersion. Les doublages sont anecdotiques et ne parviennent pas à insuffler l'émotion ou le caractère des personnages. On ne trouve aucun moment de grâce audio qui permettrait au jeu de se distinguer.
Multijoueur
Le multijoueur offre une expérience paradoxale. Il est excellent en local avec des amis, où la simplicité du gameplay et l'aspect convivial du 3v3 prennent tout leur sens. C'est là que le jeu brille le plus. Malheureusement, dès que l'on s'aventure en ligne avec le moindre esprit compétitif, c'est la catastrophe. Les problèmes de connexion et la faible population de joueurs anéantissent toute velléité de classement ou de défi réel. C'est un aspect fondamentalement décevant pour un jeu de combat moderne.

