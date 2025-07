Donkey Kong Bananza : la nouvelle bande-annonce fait monter la hype avant le 17 juillet

Donkey Kong Bananza - Overview Trailer - Nintendo Switch 2 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ce que montre la vidéo d’aperçu

Une pub US qui scande « DK ! DK ! »

Donkey Kong Bananza - Unleash Your Inner Kong - Nintendo Switch 2 Retrouvez la vidéo sur YouTube

En route pour le 17 juillet

Nintendo a publié une longue bande-annonce récapitulative de près de huit minutes pour Donkey Kong Bananza, à laquelle on ajoute une publicité américaine qui invite les joueurs à « libérer leur Kong intérieur ». À deux semaines de la sortie, le grand singe et sa partenaire Pauline s’offrent une dernière tournée médiatique avant d’atterrir sur Nintendo Switch 2 le 17 juillet 2025.Le trailer détaille le gameplay 3D où Donkey Kong peut désormais casser, jeter et escalader presque n’importe quel décor grâce à ses poings — chaque morceau de terrain arraché servant de nouvelle rampe d’exploration. Pauline ne fait pas tapisserie : sa voix confère à DK des « Bananza Transformations » (Kong, Zèbre, Autruche…) qui ouvrent encore davantage le level-design, tandis qu’un mode coop local ou en ligne permet de chanter et cogner à l’unisson.La version américaine mise sur la convivialité : un joueur déclenche une ola de supporters dès qu’il enchaîne les uppercuts simiesques, le tout rythmé par le slogan « Unleash Your Inner Kong ». Simple et efficace !Nintendo consacre par ailleurs même un mini-trailer à Pauline, la jeune chanteuse de New Donk City. On y découvre comment ses vocalises dépoussièrent les rochers, mais aussi qu’elle cherche toujours la sortie de ce monde souterrain… quitte à troquer sa robe rouge contre un casque d’exploratrice. Un clin d’œil amusant aux fans de Super Mario Odyssey, où elle tenait déjà la scène.Entre exploration destructrice, transformations loufoques et coop Pauline-DK, Bananza semble vouloir dépoussiérer la licence comme Odyssey l’a fait pour Mario. Reste à savoir si Void Kong et sa VoidCo mettront des bâtons (ou des bananes) dans les roues du duo… réponse sur l’eShop et en physique dès le 17 juillet. Préparez vos Joy-Con 2 car ce jeu pourrait bien être le moteur de la Switch 2 pour les mois à venir.Vous pouvez venir sur notre serveur Discord ou nous confier vos attentes sur Donkey Kong Bananza en commentaire ci-dessous.