Un Indie World annoncé pour le jeudi 7 août : RDV à 15h pour 15 minutes de jeux indé Switch et Switch 2

Indie World, c’est quoi ?

Que peut-on espérer pour la Switch 2 ?

La présentation Indie World du 7 août 2025 sera diffusée en premier lieu sur la chaîne YouTube officielle de Nintendo France.A ce stade, rien n'a fuité sur le contenu de ce nouveau Indie World, mais on peut espérer quelques surprises de la part des studios indépendants, qui pourraient reproduire sur Switch 2 le formidable écosystème mis en place sur Switch 1, avec un catalogue aussi riche que varié !Lancé en 2018, le format Indie World offre à Nintendo un espace régulier d'une durée souvent comprise entre 15 à 20 minutes, pour mettre en valeur les créateurs indépendants du monde entier. Entre Hades, Untitled Goose Game ou plus récemment Sea of Stars, chaque édition a déjà permis de belles découvertes pour les joueurs Switch (et maintenant Switch 2).Il n'y avait plus eu de diffusion Indie World depuis août 2024, il était donc temps que Nintendo donne de la voix pour porter celle des studios indépendants, certainement désireux de faire connaître leurs projets sur Nintendo Switch et surtout sur Nintendo Switch 2 !Une semaine seulement après le Nintendo Direct : Partner Showcase du 31 juillet , jugé un brin timide sur les nouveautés Switch 2, les attentes sont fortes. On guettera forcément le moindre indice autour de nouvelles productions indépendantes.De votre côté, quelles annonces attendez-vous le plus ? Dites-le-nous en commentaire, ou sur notre serveur Discord Source : Nintendo France