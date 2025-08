Pilotwings, Pilotwings 64 et Pilotwings Resort s’envolent vers de Nintendo Music

Après Mario Paint, ajouté la semaine dernière sur Nintendo Music, Nintendo a décidé non pas d’ajouter un seul nouveau jeu à son application d’écoute musicale, mais l’ensemble des jeux d’une même série, à savoir Pilotwings.En effet, la série Pilotwings compte aujourd’hui 3 épisodes distincts sortis respectivement sur Super Nintendo, Nintendo 64 et Nintendo 3DS. Ainsi, Pilotwings, Pilotwings 64 et Pilotwings Resort rejoignent aujourd’hui Nintendo Music en ajoutant 75 nouveaux morceaux au total.Pilotwings Resort est le jeu parmi les trois auquel j’ai le plus joué, avec une trentaine d’heures de jeu. Il s’agissait d’un des titres du lancement de la Nintendo 3DS en 2011. À cette époque, Pilotwings Resort m’avait alors impressionné de par l’effet de profondeur procuré grâce aux capacités 3D de la Nintendo 3DS. De plus, le jeu prenait place sur l’île Wu-Hu que nous avions pu découvrir dans Wii Sports Resort, et en 2011, alors que j’avais 14 ans, j’étais ravi de parcourir à nouveau cet environnement.