Découvrez Warp Zone : la nouvelle newsletter de Puissance Nintendo

A Puissance Nintendo, nous avons toujours eu à cœur de partager notre passion pour Nintendo, que ce soit sur notre site, sur Discord ou sur certains réseaux sociaux. Aujourd’hui, nous lançons un nouveau moyen de suivre l’actualité de Big N avec Warp Zone, la newsletter de Puissance Nintendo !Remarque : une première "édition" partira ce vendredi 7 février pour informer les abonnés de la mise en ligne de la 2e partie du dossier Dans les coulisses de Smash Bros : Brawl bas de combats L’idée est simple : proposer un raccourci vers l’actualité Nintendo, avec une approche synthétique et réfléchie. Warp Zone ne cherchera pas à vous noyer sous une avalanche d’informations, mais à vous offrir une sélection des contenus les plus pertinents, avec une prise de recul et une analyse adaptée.Surtout, nous aimerions attirer votre attention sur les contenus spéciaux que nous créons pour nos lecteurs : aujourd'hui c'est un gros dossier, comme celui de Samus sur Smash Bros en ce moment, et on sait que demain nous promet des joueurs incroyables !Dans un premier temps, Warp Zone servira à mettre en avant les contenus majeurs publiés sur Puissance Nintendo : des dossiers, des analyses, certains tests ou encore des chroniques qui méritent un coup d’œil attentif.À terme, nous avons l’ambition d’y inclure un condensé régulier de l’actualité Nintendo, avec une approche plus éditorialisée et synthétique. Toujours avec une prise de recul, pour ne pas réagir à chaud, mais apporter une réflexion sur l'actualité Nintendo que le suivi de l'actualité au quotidien ne nous permet pas vraiment.Dès aujourd’hui, cette newsletter évidemment gratuite vous permettra d’être informé de la mise en ligne de nos contenus à forte valeur ajoutée. Puis, dans les semaines à venir, Warp Zone évoluera pour intégrer :Avec l’annonce récente de la Switch 2 et les nombreuses attentes qui l’entourent, les prochains mois s’annoncent riches en actualités. Warp Zone sera là pour vous accompagner et vous aider à suivre les événements marquants sans effort.L’inscription est gratuite et permet de recevoir directement dans votre boîte mail une sélection des meilleurs contenus de Puissance Nintendo. Pour rejoindre la newsletter, il suffit d’entrer dans la Warp Zone en s’inscrivant ici :Si vous lisez cette actualité quelque temps après le lancement de Warp Zone, vous pouvez également retrouver toutes les éditions précédentes en nous rejoignant sur Substack Warp Zone est une initiative pensée pour la communauté, et nous espérons qu’elle vous plaira. N’hésitez pas à nous faire part de vos retours et suggestions, que ce soit en commentaire ou sur notre serveur Discord. Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre Discord Merci par avance de l'accueil que vous réserverez à ce nouveau service sur PN ! On travaille sur quelques améliorations surtout graphiques, histoire de donner une belle identité à cette newsletter bientôt !Crédit photo image d'illustration : Depositphotos.com