[EN COURS] SessionPN Mario Kart World : c'est maintenant [code : TPH NYS]

Un Mario Kart toujours plus orienté multijoueur

Comment participer ?

Le lancement de la Nintendo Switch 2 est encore tout frais, et quoi de mieux pour fêter ça qu’une soirée communautaire sur le tout nouveau Mario Kart World ? Ce vendredi 6 juin à partir de 21h, on vous donne rendez-vous pour une SessionPN endiablée sur le dernier né de la série culte de Nintendo.L’occasion de découvrir ensemble les nouveaux circuits, de tester les subtilités du gameplay mondial, et surtout de partager un bon moment entre membres de la communauté. Pas besoin d’être un pilote pro : tout le monde est le bienvenu, que vous soyez adepte du dérapage maîtrisé ou que vous découvriez la licence avec ce nouvel épisode.Avec Mario Kart World, Nintendo propose une formule pensée pour le jeu connecté, avec des coupes à l’échelle internationale et un gameplay repensé avec le mode survie à 24. Et quoi de mieux qu’une bonne vieille SessionPN pour prendre la température ?Notre objectif ? Rouler, rire, rager un peu - beaucoup - passionnément, mais surtout jouer ensemble. On vous attend nombreux ce soir pour découvrir les circuits et, qui sait, peut-être rouler sur la nouvelle route arc-en-ciel ?C’est simple : il vous suffit de nous rejoindre sur notre serveur Discord . Vous y trouverez toutes les infos pratiques pour accéder à la partie. On diffusera les codes sur X également pour permettre à ceux qui ne sont pas sur Discord de nous rejoindre malgré tout.A lire aussi : après l'entrainement en Session, l'heure du Grand Tournoi en ligne On compte sur vous pour faire chauffer les moteurs ce vendredi 6 juin à partir de 21h. Et si vous hésitez encore, dites-vous que c’est peut-être votre moment pour briller… ou pour vous arrêter de manière fatale juste avant la ligne d’arrivée !