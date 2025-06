Une mise à jour pour Splatoon 3 et un spin-off Splatoon Raiders annoncé pour Switch 2

Splatoon Raiders annoncé sur Nintendo Switch 2

Nouveau rapport du laboratoire de recherche sur les calamars Retrouvez la vidéo sur YouTube

Premiers visuels de Splatoon Raiders





Premiers détails sur la version 10.0.0 de Splatoon 3

Une mise à jour gratuite sur Nintendo Switch 2

Version 10.0.0 de Splatoon 3



















Nintendo a annoncé sur son application Nintendo Today l'existence d'un spin-off de Splatoon appelé Splatoon Raiders.Une nouvelle vidéo a été mise en ligne sur l'application Nintendo Today dans laquelle les fans de Splatoon devraient se rendre immédiatement afin de découvrir les toutes premières images de Splatoon Raiders, avec un nouveau rapport de recherche du laboratoires sur les calamars.Splatoon Raiders est un spin-off de Splatoon qui nous propose de rejoindre les Tridenfers en tant que mécanicien forcément chevronné. Tous se rendent sur l'archipel Spirhalite. Le jeu ne sortira que sur Nintendo Switch 2 mais aucune date de sortie n'a été annoncée.Dans une 3e partie de la séquence vidéo, Nintendo revient sur Splatoon 3 avec une mise à jour 10.0.0 de Splatoon 3 avec une nouvelle collection d'armes qui sera proposée dans cette nouvelle mise à jour. 30 nouveaux ensembles seront proposés dans la collection.De plus, le score de classe des armes va augmenter et de nouveaux badges seront ajoutés au jeu. Une nouvelle stat, l'Arsenal Power, sera ajoutée dans les matchs anarchie. Cette stat sera utilisée dans le match-making.Le stage Passage Turbot sera de retour dans cette mise à jour, ce qui devrait rappeler pas mal de souvenirs.Sur Nintendo Switch 2, les graphismes seront plus travaillés et les animations plus fluides. Les joueurs de Splatoon 3 pourront continuer à jouer ensemble, quelle que soit la console sur laquelle ils pratiquent ce jeu de tir pas comme les autres.La version 10.0.0 de Splatoon 3 sortira le 12 juin 2025 !Source : Nintendo Today