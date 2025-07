Metroid Prime 4: Beyond classé en Corée : vers une annonce officielle pour bientôt ?

Un projet déjà bien avancé, mais est-il pour autant fini ?

Un cadre inédit : la planète Viewros

Une sortie qui se précise ?

Ce qu'on m'a dit... Il y aura un Direct ce mois-ci, donc en juillet. Mais... il n'aura pas lieu avant la sortie de Donkey Kong Bananza... Si je devais faire une supposition, je dirais probablement la dernière semaine de juillet...

Comment fonctionne le GRAC en Corée du Sud ?

Encore un peu de patience, donc !

La patience est peut-être sur le point de payer pour les fans de Metroid : Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition vient d’être classé par le comité sud-coréen de classification des jeux vidéo (GRAC), un passage obligé jugé révélateur d’un lancement sinon proche, du moins pas si éloigné.Ce nouvel élément tombe au moment où les rumeurs autour d’un Nintendo Direct fin juillet reprennent de plus belle, mais on n'y accorde pas trop de crédit dans la mesure où on nous le prédit chaque semaine depuis le mois de juin !Contrairement à d’autres périodes de longs silences qui ont rythmé son développement, Metroid Prime 4 n’est plus un fantôme. Nous avions pu découvrir une démo jouable du jeu en avril dernier , à l’occasion de l’événement de présentation de la Nintendo Switch 2.Samus y explorait un environnement à l’atmosphère oppressante, avec une station en proie à une attaque, riche en détails, avec un gameplay fidèle à l’héritage de la série, tout en bénéficiant des avancées techniques de la nouvelle console comme le gameplay en mode Souris.La fiche du GRAC nous en apprend un peu plus sur le contexte narratif du jeu. Samus y est transférée sur la planète Viewros après une situation inattendue dans un centre de recherche de la Fédération Galactique, suite à une rencontre avec une entité nommée Sylux, un chasseur de primes emblématique de l’univers Metroid qui avait fait son apparition dans le jeu Metroid Prime: Hunters sur Nintendo DS.Le jeu a été classé « à partir de 12 ans », en raison de l’usage modéré de la violence : l'organisme a choisi cet âge en raison du fait que Samus utilise des armes fixées à sa combinaison pour affronter des créatures extraterrestres. Cela ne nous étonnera donc guère !Ce classement coréen intervient dans une fenêtre propice à la communication : les rumeurs d’un Nintendo Direct avant la fin juillet sont insistantes, mais pour autant Nintendo n'a absolument rien communiqué.Plusieurs insiders, dont NateTheHate qui a un palmarès d'indiscrétions à son actif, confirment que des annonces seraient imminentes. Si un tel Direct est bel et bien programmé la semaine prochaine, Metroid Prime 4: Beyond pourrait y obtenir sa date de sortie définitive.Voici ce que NateTheHate avait déclaré dans son podcast sur YouTube :Dans le même temps, d'autres rumeurs indiquent que le travail est loin d'être terminé sur le jeu, on a ainsi pu lire que des aspects clés étaient encore en cours de développement. On s'est donc penché sur le mode de fonctionnement du GRAC pour prendre ses décisions.Le GRAC, comité sud-coréen de classification des jeux vidéo qui est l'équivalent là-bas de notre PEGI européen ou de l'ESRB américain, base ses décisions sur un dossier fourni par l’éditeur ou le distributeur. Fondé le 30 octobre 2006, ses décisions peuvent conduire jusqu'à l'interdiction d'un jeu sur le territoire sud-coréen, par exemple s'il s'agit de jeux d'argent en ligne.Le développeur ou éditeur soumet un dossier complet, qui inclut :- la fiche technique du jeu (plate-forme, genre, manuel…),- un résumé du contenu,- une vidéo représentative, surtout pour les contenus sensibles (violence, sexualité, etc.),- les fichiers du jeu (démos, builds…),- les documents administratifs requis (preuves de dépôt, frais, certification de distributeur local…)Sur la base de tous ces éléments, on apprend sur Wikipedia qu'un jury d’experts (une vingtaine de membres) examine ces éléments et formule une recommandation. Ensuite, un comité de 9 personnes prend la décision finale sur la classification.Il semblerait donc que le GRAC n'ait pas eu besoin de jouer à une version définitive du jeu : Le classement "12 ans et plus" pour Violence modérée a très probablement été décidé sur la base des vidéos ou démos fournies à la GRAC, et non d’un visionnage ou test “manette en main”. C’est une procédure standard en Corée du Sud.Depuis sa réintroduction publique en 2023, puis les retours enthousiastes de la presse en avril 2025, le projet de Retro Studios entre-t-il enfin dans sa dernière ligne droite ? Les jours sont comptés avant la fin juillet : Nintendo choisira-t-il la fin du mois pour communiquer sur son jeu et alimenter les attentes des joueurs d'ici sa sortie toujours prévue pour un trop vague 2025 ?Les planètes s’alignent, mais comme toujours, on attendra une annonce officielle pour se réjouir : les annonces de Nintendo Direct ont souvent lieu 24 heures en amont de l'événement, histoire qu'on ait toutes les peines du monde à s'organiser !Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord Sources : NintendoSoup