Premières impressions sur les jeux Switch 2 : entre innovation, précision et fun total

Mario Kart World : un nouveau monde s'ouvre à nous !

Donkey Kong Bananza : ça va cogner sec !

Metroid Prime 4: Beyond Nintendo Switch 2 Edition : Samus forever !!!!

Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV

Street Fighter 6 et Hogwarts Legacy

Après une mini présentation d’accueil par James Newton, Head of PR & Corporate Communication chez Nintendo, tout le monde a été invité à commencer sa découverte de la Switch 2 avec Mario Kart World, d’abord avec le mode Grand Prix classique qui nous permet de découvrir les nouveautés du jeu de manière ludique.Le jeu impressionne par le nombre de personnages disponibles : certains héros sont proposés plusieurs fois dans des costumes différents, mais on trouve aussi des personnages improbables comme la vache de la ferme Meuh-Meuh qui peut enfin se venger après s’être faite percuter pendant plus de 20 ans dans les précédents Mk !Le choix du terme de « World » dans le nom du jeu n’est pas anodin. Il souligne le caractère global et connecté de tous les circuits entre eux : chaque grand prix se compose de courses liées les unes aux autres sans attente ce qui confère au jeu une plus grande sensation de parcourt global !Très fluide seul ou à deux — on n’a pas pu essayer le jeu à 4 pour voir l’impact sur le game play, on devra donc attendre un peu pour juger de ce point. Les décors sont très soignés avec un gros travail sur la profondeur donnée aux circuits et ce d’autant plus que les karts peuvent aussi faire des wall jumps désormais pour essayer de trouver un meilleur itinéraire !Dans un second temps, nous avons pu essayer le tout nouveau mode survie du jeu : 24 pilotes, 6 courses au cours desquelles des check points viendront éliminer 4 joueurs à la fin desquelles chacune ! C’est hyper intense car évidemment les items viennent remettre en cause la position de tous les joueurs : on a ainsi vu un joueur 1e se faire éliminer à cause d’une carapace bleue reçue peu avant le check point. Injuste, mais Mario Kart est un jeu injuste !Au niveau des items, il y a pas mal de changements : déjà, signalons que peaux de banane et carapaces vertes sont systématiquement placés à l’arrière de votre kart, c’est un changement notable qui évitera quelques crispations de doigt pour maintenir le bouton enfoncé toute la course !De nouveaux items font aussi leur apparition : ce que l’on considérait comme un bidon d’essence est bien un item particulier qui permet de disposer d’un pouvoir pendant quelque temps, associé à un costume spécial lié au circuit.Ce mode survie fonctionne très bien, les derniers pilotes en lice représentent un subtile mélange de joueurs talentueux et de joueurs chanceux, mais c’est une énorme satisfaction de se dire qu’on fait partie de l’élite d’une session ! Et en parlant de session on a hâte de pouvoir proposer ce mode survie lors de futures sessionsPN !Mario Kart World porte une énorme responsabilité, et si on fait abstraction du prix du jeu dans le cadre d’une preview où le but consiste à retranscrire notre ressenti aux lecteurs, on ne peut s’empêcher de penser au prix de vente repéré depuis la mise en ligne des fiches MKW sur le Net : à 90€ en édition physique sur le Nintendo Store, on semble manquer d’informations pour justifier une telle politique tarifaire, c’est peut-être un élément qui sera clarifié lors du Nintendo Direct Mario Kart World prévu pour le 17 avril prochain à 15h.L’autre grosse démo que j’attendais particulièrement était celle du nouveau jeu de plateforme au gorille le plus détendu de la Terre : Donkey Kong. Donkey Kong Bananza est un pur jeu de plateforme dont les équipes de Nintendo ont le secret, avec un DK au look du film Super Mario Bros, un aspect auquel il faudra donc s’habituer désormais, avec de grands yeux ronds qui le rendent plus… humain.La démo du jeu nous propose de découvrir deux zones, la première est une sorte de tutoriel géant, Ingot Isle, dans lequel on prend conscience que le jeu va dans tous les sens, littéralement. Le but est de trouver des bananes spéciales que Donkey s’empresse de dévorer quand il les trouve.Dans la seconde zone, on est dans un environnement plus ouvert, vite limité par la démo, qui nous montre que plus on explore, et plus on a de chance de découvrir de nouvelles zones : en creusant comme un forcené vers le fond, sans but et sans raison, on finit par découvrir une galerie avec toujours plus d’or à amasser, et un tonneau fléché pour remonter bien plus vite qu’on est descendu.J’ai trouvé cette verticalité intéressante, mais j’ai aussi beaucoup aimé la puissance de Donkey Kong que l’on ressentait bien au gré de nos frappes sur les boutons X (en hauteur), Y (tout droit) et B (vers le bas). En sautant puis en appuyant sur B, on peut faire une sorte d’attaque rodéo qui permet de creuser plus vite et plus fort, mais aussi de se débarrasser des ennemis.La force de Donkey Key transpire aussi dans sa façon d’interagir avec son environnement : en appuyant sur ZR, on peut saisir un objet qu’il s’agisse d’un rocher ou d’une matière explosive qu’on va bien sûr balancer ensuite contre un ennemi un peu coriace ou une paroi qui ne demandait qu’à disparaitre devant nous. 3 boutons servent à frapper dans des directions différentes, c’est dire si ça va castagner, creuser ou même saisir des poids lourds dans ce jeu !Visuellement, le jeu est très réussi : jouer dans un monde ouvert comme ça ne nous est pas inconnu sur consoles Nintendo puisque nous avions par exemple eu l’occasion de jouer ainsi dans un certain Super Mario Odyssey. C’est à se demander si certains concepteurs de ce dernier ne seraient pas intervenus sur ce nouveau titre, ce qui serait un gage de qualité car vous savez l’affection que je porte à Super Mario Odyssey et ses niveaux de folie.La démo du jeu dure une petite vingtaine de minutes : on vous recommande de ne pas trop perdre de temps dans la mine Ingot Island, qui fait moins cet effet waouh que ne le fera le Lagon, la zone suivante. Toujours est-il que si le reste du jeu est à la hauteur de ce qui nous a été montré au Grand Palais, on semble bien tenir une proposition très solide pour nous accompagner sur Switch 2 cet été, Donkey Kong Bananza sortant le 17 juillet 2025.Metroid Prime 4: Beyond Nintendo Switch 2 Edition est un jeu que nous attendons avec impatience. Plein de raisons à cela : notre relation avec la franchise Metroid ne date pas d’hier, et les jeux Metroid Prime occupent une place particulière avec un gameplay aussi soigné que les environnements, les musiques, l’histoire. Il nous tardait donc, après la séquence vidéo du Nintendo Direct Switch 1 de la semaine dernière, de retrouver Metroid Prime 4 sur Switch 2, et ce d’autant plus que le Nintendo Direct d’hier nous a clairement laissé sur notre faim sur ce sujet, hier.La démo nous transporte au coeur d’une séquence de combat au cours de laquelle les gentils doivent contrer une attaque des méchants. Samus arrive sur la planète en renfort, et se voit dès son arrivée sur la planète assigner une mission : rejoindre les chefs d’Etat Major, dans un parcours que vous imaginez semé d’embûches !Le setup nous permettait de jouer en mode souris avec le Joy-Con droit, ce qui nous permet de gérer la visée et les tirs : le déplacement de la souris sert à déplacer le viseur, tandis que les boutons servent à armer, tirer un coup de rayon laser ou un missile.Ce mode souris est très efficace dans un jeu comme celui-ci : la souris offre une précision que la manette n’a pas compte tenu de la réactivité parfois très sensible des sticks. Et l’équipe de développement a saisi cette opportunité pour faire en sorte que ce mode soit utilisé en cours de jeu : et c’est en ouvrant une seconde porte en lockant sa serrure, puis en la scannant, puis en tirant sur les 4 points lumineux proposés, qu’on a compris que c’était un mini-tutoriel avant une grosse bestiole qui nous attendait peu après.Sur Switch 2, le jeu est incroyablement beau, on ressent le même gap ici que ce qu’on avait ressenti quand on est passé de la Wii à la Wii U en 2012, en passant de la résolution analogique à la haute définition. Il nous aura fallu attendre 2025 pour jouer à un jeu Nintendo en 4K, mais en voyant un jeu comme Metroid Prime 4: Beyond Nintendo Switch 2 Edition on se dit que l’attente en valait la peine !Avec une démo d’une quinzaine de minutes, difficile de se faire un avis plus complet, mais on a beaucoup aimé ce qu’on a vu et on coche très clairement la case Metroid Prime 4: Beyond Nintendo Switch 2 Edition sur notre bingo des immanquables à venir sur Nintendo Switch 2 !On a compris hier que Nintendo proposerait différents types de jeux sur Switch 2 : outre les jeux exclusifs à la SW2 comme DK Bananza, on aura des jeux proposés en version « Nintendo Switch 2 Edition » à l’instar de Super Mario Party Jamboree. Mais il ne s’agira pas d’une version purement cosmétique, puisqu’un nouveau mode va être ajouté, et avec lui de nouveaux mini-jeux, appelé Jamboree TV.Ce sont donc certains mini-jeux de ce contenu additionnel qui ont été proposés en démonstration au Grand Palais, l’occasion pour nous de tester d’une part le fun de l’émission de TV de Bowser compatible avec la nouvelle caméra USB de Nintendo, et d’autre part des mini-jeux en mode souris.Bowser TV est un mode qui intègre bien l’image en provenance de la caméra. On comprend que la caméra a un champ périphérique assez large, car les joueurs doivent être assez espacés pour pouvoir jouer sans se toucher. Lors de notre session, nous avons dû donner des coups de poing dans un bloc point d’interrogation virtuel, et nous avons du taper des pieds et des mains en criant dans le dernier. Pour le plus grand bonheur de tout le Grand Palais, sans aucun doute.Les mini-jeux en mode souris sont bien dans la veine de Mario Party : nous avons pu tous les essayer et ils fonctionnent bien. C’est dire si ce mode Souris est une idée incroyable pour imaginer encore de nouvelles façons de jouer à la Switch 2. Prenons Shell hockey : c’est un jeu de table hockey dans lequel le palet est remplacé par une carapace verte. On déplace notre élément via la souris, et on mime ainsi la position à l’écran.Dans Stuffie stacker, on joue à une sorte de Tetris tout mignon dans lequel il faut empiler un maximum de blocs et d’objets pour réaliser la pile la plus haute. On déplace notre curseur avec la souris et on adapte la position de la forme à notre guise avant qu’elle ne se bloque par rapport aux autres blocs déjà posés. Ca fonctionne très bien.Avec Toad-ally electric escape: on doit transporter des Toads vers la sortie en évitant de toucher les rebords électrifiés sous peine de les lâcher et devoir recommencer. Comme c’est un mini-jeu dans lequel j’ai particulièrement brillé — ce qui en dit long sur les autres au sujet desquels je n’ai rien dit, on va dire que le mode souris fonctionne sans aucun problème.Dans Pullback attack, on incarne une petite voiture à friction : le but est d’entrer dans la cage adverse, et pour ce faire il faut éviter les éléments de décor et les autres joueurs qui ont le même objectif que vous. Cela promet de jolis carambolages !Enfin, dans Bob-omb makeover, on devait peindre des bob-ombs et c’est l’équipe qui avait recouvert le plus de surface qui gagnait la partie, en sachant qu’il y avait 3 manches dont une avec un Bob-omb géant.La mise à jour de Jamboree est bienvenue, et l’idée d’ajouter de nouveaux mini-jeux fonctionnant avec le mode souris devrait inciter bon nombre de joueurs à acheter la mise à jour s’ils ont déjà le jeu, ne serait-ce que pour profiter en plus du mode TV amusant et bien intégré. Cette version arrive une petite semaine seulement après DK, on comprend donc que ce n’est pas un jeu-phare de la période de lancement de la Switch 2, mais vue la popularité de Super Mario Party Jamboree depuis sa sortie, ses nouvelles publicités devraient donner envie à certains de fans du jeu de se laisser tenter par une Switch 2.Certains éditeurs tiers étaient présents au Grand Palais, à l’instar de Capcom avec sa version Switch 2 de Street Fighter 6. Il faut savoir que c’est une grosse collab’ qui s’annonce puisque trois nouveaux amiibo ainsi que 22 cartes amiibo seront aussi disponibles au lancement du jeu.Nous avons, au Grand Palais, jouer aux nouveaux modes exclusifs à la Switch : le premier utilise le gyroscope des Joy-Cons pour réaliser des déplacements et des coups, par exemple on bascule à gauche ou à droite pour aller dans cette direction, on fait tourner le Joy-Con pour réaliser un coup spécial, on le secoue pour donner un coup classique, en complément de certains boutons qu’on peut activer aussi en parallèle. Le second est un mode calorie, le but est simple : secouer le Joy-Con et c’est la console qui fait tout le boulotCela fait des années qu’on n’avait pas joué à Street Fighter, que de chemin parcouru depuis Super Street Fighter II sur SNES ! Les personnages sont bien plus réalistes, mais on retrouve le casting du jeu avec Ryu, Chun-Li, Blanka et les autres. De nouveaux personnages ont fait leur apparition, certes, mais la recette reste toujours aussi efficace : on a pris du bon temps sur ce Street Fighter 6 et compte tenu de la sortie de nouveaux amiibo et de cartes amiibo SF6, on surveillera son arrivée sur Switch de près.Un autre jeu d’éditeur tiers que nous avons pu essayer est la version Nintendo Switch 2 Edition de Hogwarts Legacy. En discutant avec son directeur technique après une session de démo qui nous confirme que le jeu rend particulièrement bien sur Switch 2, on comprend que le studio a repris le boulot à zéro pour proposer l’adaptation Switch 2 la plus aboutie. Visuellement, ça rend très bien, et nul doute que les fans de Harry Potter vont apprécier le fait de n’avoir aucun temps de chargement en passant d’une zone à l’autre.